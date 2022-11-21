Mẹ chồng nói xấu tôi trước họ hàng, một mình chống chọi với bao ánh mắt dị nghị khiến tôi chỉ biết bưng mặt khóc

Tâm sự 21/11/2022 15:50

Trong buổi tiệc gia đình, mẹ chồng chê tôi đủ điều khiến tôi chỉ muốn chui vào một xó nào đó để trốn vì xấu hổ.

Tôi 26 tuổi, làm văn phòng, lấy chồng hơn một năm; chồng bằng tuổi, làm công việc tư do.

Vợ chồng vừa hoàn thành căn nhà để ra ở riêng, cách nhà mẹ chồng ba căn. Chuyện không có gì khi vợ chồng tôi tổ chức tân gia mời hai bên nội ngoại đến dự. Trong buổi tiệc, mẹ chồng phàn nàn với mọi người về những nhược điểm của tôi như dậy trễ, ít khi phơi đồ...

Tôi bị sốt xuất huyết, được chồng dìu đi, mẹ bảo chỉ cảm thôi mà chồng đã rất lo, cho rằng tôi lấy được anh và có mẹ chồng như này là rất có phước. Những nhược điểm ấy tôi chưa từng nghe mẹ chồng góp ý trực tiếp.

Tôi thật sự rất sốc khi mẹ chồng chọn cách góp ý, phàn nàn như vậy. Về việc căn nhà, vợ chồng tôi xây dựng hết 700 triệu đồng do cả hai tích góp và từ tiền mừng cưới, ông nội cho đất. Đến khi tân gia, mẹ chồng cứ nói giờ có được miếng đất 32 m2, mặt tiền ngon, do nhà chồng tặng mới có được. Trong khi đất đó dính vào quy hoạch mà không thấy mẹ chồng nói gì.

Mẹ ruột tôi cũng buồn, tôi thật sự không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Ai cũng có lỗi lầm, ai cũng cần phải học để hoàn thiện bản thân hơn, tôi không muốn trách móc mẹ chồng, càng không muốn bản thân suy nghĩ mãi. Xin được nhận lời khuyên.

Hai vợ chồng đang cao trào thì giường cưới sập cái rầm, chưa kịp định hình thì mẹ chồng xông vào nói một câu khiến tôi vỡ lẽ sự thật

Hai vợ chồng đang cao trào thì giường cưới sập cái rầm, chưa kịp định hình thì mẹ chồng xông vào nói một câu khiến tôi vỡ lẽ sự thật

Qua sự cố sập giường đêm tâm hôn, tôi mới nhận ra mình không hề được tôn trọng trong cuộc hôn nhân này!

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