Học lỏm bí kíp phòng the tuyệt đỉnh của Hoàng hậu 'kỹ nữ' khiến nhà vua mê mệt, hết mực sủng ái

Nổi tiếng với dung mạo tuyệt thế, thân hình uyển chuyển tựa như chim yến nhưng không phải khả năng mê hoặc người khác giới của Phi Yến tự nhiên mà có. Nàng kỹ nữ một bước lên mẫu nghi thiên hạ này đã dùng rất nhiều bí thuật phòng the để khiến ông vua có trong tay nghìn mỹ nữ nhưng vẫn sủng ái và cung phụng mình.

Triệu Phi Yến là Hoàng hậu thứ hai của Hán Thành Đế Lưu Ngao, Hoàng đế thứ 12 của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Không giống với những vị Hoàng hậu có xuất thân cao sang quyền quý khác, Triệu Phi Yến vốn chỉ là cô ca nữ. Mặc dù đã qua tay không ít đàn ông nhưng Phi Yến lại đốn gục trái tim vị Hoàng đế si tình ngay trong lần gặp đầu tiên.

Trong lúc ái ân, Phi Yến đã dùng mưu "lạc hồng" để Lưu Ngao nghĩ mình giữa chốn bùn lầy mà vẫn giữ thân thanh khiết. Nàng rải ít màu nước hồng lên chăn gối khi gần gũi vua. Cho rằng Phi Yến xuất thân kỹ nữ nhưng vẫn tự tôn, thanh cao không bị bụi trần vấy bẩn, Lưu Ngao càng trân trọng và say đắm nàng nhiều hơn.

Tương truyền, Phi Yến tính cách phóng túng, cuộc đời phiêu bạt nên mới dừng chân trốn kĩ viện và gặp được Lưu Ngao. Vị vua này đã bất chấp thân phận thấp hèn mà vời Phi Yến vào cung hoan lạc ngày đêm. Vốn là ca nữ nên Phi Yến rất biết chiều lòng đàn ông. Những "kinh nghiệm" phòng the làm Hán Thành Đế càng ngày càng mê mẩn nàng Phi Yến xinh đẹp.

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Chăm sóc thân thể bằng những biện pháp đơn giản

Để có được làn da trắng hồng, Phi Yến thường dùng trứng gà làm đẹp. Nàng lấy lòng trắng trứng gà bôi đều lên mặt, để khô rồi rửa lại bằng nước ấm. Chỉ cần mỗi tuần thực hiện một lần là Phi Yến đã có làn da căng mịn, rạng rỡ như tuổi đôi mươi.

Vòng 2 là điểm gây cảm xúc mạnh với rất nhiều đàn ông. Để có một vòng eo thon gọn, Hoàng hậu họ Triệu thường xuyên mát xa vùng bụng bằng rượu nhằm đốt mỡ thừa. Cách này rất hiệu quả để nàng có một thân hình mềm mại, thướt tha tựa như chim yến.

Sử sách Trung Hoa ghi lại rằng, ngoài những cách đơn giản trên, Phi Yến còn đặt một viên thuốc vào rốn. Thành phần chính của loại thuốc này là xạ hương, nhân sâm, lộc nhung và các thành phần quý các. Loại thần dược này có tác dụng vô cùng mạnh mẽ, giúp Triệu Phi Yến lúc nào cũng hừng hực sắc xuân, da dẻ mượt mà, trắng sáng. Nhưng nó lại là "con dao hai lưỡi" vì nguyên liệu chính trong thuốc sử dụng xạ hương. Xạ hương có tác dụng làm da sáng bóng, mịn màng nhưng lại là liều thuốc độc chặn đứng đường sinh nở của người phụ nữ. Tuy nhiên, nếu sử dụng đúng cách thì nhân sâm và lộc nhung là hai vị thuốc quý có tác dụng rất tốt đối với phụ nữ.

Vài động tác phòng the cơ bản của Hoàng hậu họ Triệu và bí kíp trẻ mãi không già nhờ "chuyện ấy"

"Súc âm công" là bí kíp phòng the quen thuộc của những đại mỹ nhân xưa để làm hài lòng các đấng quân vương. Tuy nhiên, cách "thi triển" và luyện tập của mỗi người lại khác nhau. Triệu Phi Yến đã nghĩ ra những bài tập đơn giản mà mang lại hiệu quả không ngờ.

Theo ghi chép trong các cổ thư Trung Hoa, "súc âm công" là một thuật ngữ chỉ phương pháp luyện tập co giãn cơ "cô bé" và vận khí công, giúp khí hướng vào bên trong, khiến "cô bé" dần co hẹp lại. Nhờ đó mà mỗi lần giao hoan, đàn ông đều có cảm giác như lần đầu được "khám phá" "kho báu" của người mình yêu.

Sách "Hậu Hán thư" có ghi, việc học bí thuật phòng the này không dễ, chỉ người nào thật sự chuyên tâm với phòng trung mới kiên trì tập luyện thành công. Nhất là khi việc học những điều mới mẻ với các khuê nữ bị ràng buộc bởi nhiều lễ giáo phong kiến lại càng khó. Thường những cô nàng thuần thục được kĩ năng này đều là kỹ nữ, họ luyện để "phục vụ nghề nghiệp". Triệu Phi Yến đã vận dụng phương pháp này rất thành công chỉ bằng một dải lụa. Nàng lấy dây lụa cột ngang lưng và tập chuyển động phần từ eo xuống mà phần trên vẫn giữ thăng bằng. Động tác có thể hiểu như người tập lắc vòng ngày nay. Nhưng tập với dải lụa sẽ linh hoạt, mềm mại và nhịp nhàng hơn trong việc phối hợp nhịp nhàng các bộ phận.

Ngay sau việc tập luyện với dải lụa, người tập phải dùng "bế khí chỉ tức" nín thở một hơi thật lâu. Với phương pháp hành khí này, nữ nhân có thể co rút bóp mở "vùng kín" một cách linh hoạt (tương tự phương pháp kegel của thời hiện đại). Vùng eo lưng cũng trở nên uyển chuyển nuột nà. Theo Đông y cách tập này là để vận hành khí huyết, thông lớn âm dương, vinh nhuận thân thể và tập được bài tập này phải biết kinh mạch cơ bản. Cũng nhờ thủ thuật này mà ngay lần đầu ân ái, Phi Yến đã làm Hán Thành Đế tin tưởng tuyệt đối rằng nàng vẫn còn trinh trắng.

Đối chiếu với nghiên cứu hiện đại thì những phương pháp luyện tập này khá có cơ sở. Bởi vì hầu hết các kinh mạch đều đi dọc theo cơ thể, thường ở giữa các cơ, nhiều vùng phân bố gần tương ứng với đường đi của dây thần kinh và mạch máu lớn… nên việc tập uốn người sẽ giúp đả thông kinh mạch.

Mặc dù sống ở thời phong kiến nhưng Triệu Phi Yến đã sớm nhận ra việc dùng chính chuyện chăn gối để bồi bổ khí huyết, giúp bản thân trẻ trung nhuận sắc. Khoa học ngày nay đã chứng minh, trong tinh dịch có rất nhiều chất bổ dưỡng. Khi một số yếu tố trong tinh dịch được hấp thụ qua "vùng kín" hay tử cung sẽ kích thích toàn bộ hệ thống nội tiết của người phụ nữ và làm thay đổi quá trình phát triển của cơ thể khiến phụ nữ da dẻ sẽ hồng hào, tươi tắn và sung sức hơn.

Theo Hấp tinh đại pháp, nếu biết cách thu nhận dương khí của đàn ông chính là cách bồi bổ cho cơ thể mình. Ngược lại, nam giới cũng vậy. Thế nên mới có câu âm - dương hòa hợp. Đó cũng chính là "thần dược" để mỹ nhân họ Triệu giữ nhan sắc với thời gian.