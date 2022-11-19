Đêm tôn hôn tưởng là người đầu tiên trong cuộc đời vợ, ai ngờ trong khoảnh khắc cả hai không mảnh vải tôi đã biết mình bị lừa...

Tâm sự Eva 19/11/2022 02:26

Khi đang mơn trớn cơ thể vợ, tôi đã đọc được hình xăm vùng kín của cô ấy với nội dung khiến tôi chết lặng.

"Tôi không phải người đàn ông cổ hủ, không có vấn đề gì với phụ nữ xăm mình và hiểu đó là cách họ thể hiện cái tôi, tính cách cá nhân và có thể là cả cách họ làm đẹp nữa.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là, trong một số trường hợp, những hình xăm nhỏ xinh đó trên người một phụ nữ lại thực sự gây khó chịu cho đàn ông, ví như trong trường hợp của tôi. Vì chuyện này mà hôn nhân của tôi đang đi vào ngõ cụt và có khả năng tan vỡ.

Tôi tốn rất nhiều tiền mới cưới được vợ tôi về. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, tân thời. Khi còn yêu nhau, tôi đã tốn rất nhiều tiền mua quần áo, túi xách, nữ trang, nước hoa hàng hiệu để tặng cô ấy. Tôi đều nghĩ xứng đáng, vì cô ấy đẹp, đáng yêu, và tôi thực sự yêu cô ấy nên không tiếc gì cả.

Người ta nói tình yêu của đàn ông ở đâu thì ví tiền anh ta ở đó, chẳng sai đâu, tôi đã rót vào cô ấy rất nhiều tiền. Đến khi làm đám cưới, tiền lễ đen cũng là hàng trăm triệu, rước dâu long trọng, đình đám. Tôi nói vậy không phải để nhấn mạnh chuyện tiền nong, nói vậy để thấy tôi trân trọng cô gái mình đã cưới về đến thế nào. Nhưng bây giờ tôi thấy cô ấy không xứng với sự trân trọng đó của tôi.

Đêm tôn hôn tưởng là người đầu tiên trong cuộc đời vợ, ai ngờ trong khoảnh khắc cả hai không mảnh vải tôi đã biết mình bị lừa... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện là, vào đêm tân hôn, đúng khi đang ôm hôn âu yếm thì tôi phát hiện ra một hình xăm trên đùi của vợ, đó là một cái tên đàn ông. Tôi vô cùng kinh ngạc.

Chúng tôi mới quen nhau qua người quen giới thiệu được hơn 6 tháng trước khi cưới, vừa nhìn thấy cô ấy thôi tôi đã chết đứ đừ vì diện mạo xinh đẹp rồi. Có thể bạn không tin nhưng chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn tới mức hoàn toàn trần trụi trước nhau, âu yếm ôm hôn nhau thì có nhưng vồ vập chiếm hữu cô ấy thì không, tôi chưa làm vậy. Tôi mong đến ngày cô ấy là của tôi nên giục cưới, chẳng ngờ lúc cưới về lại thành ra thế này.

Cô ấy lúc đầu nói dối tôi là xăm tên người bạn thân. Tôi bảo cô ấy "tìm khắp thế gian này xem có ai xăm tên bạn thân lên đùi hay không, lại còn mặt trong đùi như vậy, nếu có thì anh bỏ qua cho em". Cô ấy không nói gì. Tôi nói thêm là tôi không biết người bạn thân nào của vợ có cái tên như thế, nếu có thì mang đến trước mặt tôi, giới thiệu với tôi đi, tôi cũng sẵn lòng bỏ qua. Nhưng cô ấy không làm được, cô ấy đành thú nhận đó là tên người yêu cũ. Cô ấy và gã đó không còn giữ liên lạc với nhau.

Biết xong điều này, tôi không thiết ăn uống trong mấy ngày. Vợ tôi, người tôi từng yêu như vậy và quyết tâm lấy về, cứ ngỡ cô ấy toàn tâm toàn ý với tôi, ai ngờ lại từng yêu một gã khác. Từng có người yêu thì cũng thôi đi, tôi không bận tâm, nhưng đậm sâu tới mức khắc luôn cả tên hắn lên đùi thì ai chịu nổi. Cô ấy muốn tôi tức chết hay sao mà ngày đêm trưng cái tên đó trên người, nhắc nhở tôi về hắn và cô ấy mỗi lần vợ chồng ân ái?".

Xăm tên một người, đặc biệt người yêu cũ lên cơ thể, là điều kém khôn ngoan nhất bạn có thể làm. Bạn nên nhớ rằng, dù bạn có yêu đến mấy, thì cảm xúc con người có tính thời điểm, tình cảm ấy không bất biến theo thời gian, nay yêu đấy mai có thể đã khác rồi. Một mối tình đi qua nhưng để lại dấu vết đậm sâu trên cơ thể, da thịt, sẽ là sự nhắc nhở đầy tổn thương cho người đến sau, nghiêm trọng đến mức cần cân nhắc rất kỹ trước khi làm.

Mù quáng cặp kè với ông già đáng tuổi cha rồi bỏ bê gia đình, vợ còn làm chuyện liêm sĩ khiến chồng không thể tha thứ

Mù quáng cặp kè với ông già đáng tuổi cha rồi bỏ bê gia đình, vợ còn làm chuyện liêm sĩ khiến chồng không thể tha thứ

Có một gia đình hạnh phúc mà bao nhiêu người mơ ước, thế nhưng cô vợ đã không biết nắm giữ mà chính tay xóa bỏ đi tất cả...

Xem thêm
Từ khóa:   đêm tân hôn vợ chồng hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 32 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 41 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 1 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm