Lén lút với chồng người ta, 'tiểu tam' còn tỏ thái độ thách thức chính thất, pha xử lý hôn nhân cực quyết liệt của cô vợ khiến dân tình vỗ tay rần rần

Tâm sự Eva 18/11/2022 13:21

Dù đang trong mối quan hệ sai trái cùng người đàn ông đã có gia đình, nhưng ả "tiểu tam" vẫn huênh hoang lên mặt với chính thất gây bất bình.

 

Vợ chồng tôi cưới nhau được 6 năm, kinh tế cũng chưa có gì nhiều. Tôi với chồng đều đi làm công nhân. Khi có thời gian rảnh, tôi bán hàng để kiếm thêm. Chồng tôi cũng đi đến các nhà sửa chữa đồ gia dụng để kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Sau khi sinh bé đầu, tôi bị "vỡ kế hoạch" nên có bầu bé thứ hai. Cảnh con mọn nheo nhóc, thức khuya, dậy sớm nên tôi chẳng có hứng thú gần chồng. Gần đây, tôi thấy chồng cứ đi "sửa chữa đồ" suốt mà chẳng thấy mang tiền về.

Tôi nhờ người theo dõi thì biết chồng tôi đang ngoại tình với một người phụ nữ muộn chồng ở xóm bên.

Nghĩ đến cảnh chồng ngoại tình, trong khi 3 mẹ con tôi nheo nhóc, tự chăm sóc nhau, nước mắt tôi rơi ướt gối. Tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho chồng thì anh ấy van xin, lạy lục tôi nghĩ lại.

Chồng tôi khẳng định rằng anh với chị ta chỉ là quan hệ qua đường. Anh quen biết với người phụ nữ này trong một lần đi sửa máy giặt. Thấy chị ta dễ dãi, anh lại đang thiếu thốn chuyện chăn gối nên chỉ qua lại một thời gian chứ không có tình cảm gì sâu đậm. Sau đó, chồng tôi cũng dứt khoát chia tay người đàn bà đó.

Lén lút với chồng người ta, 'tiểu tam' còn tỏ thái độ thách thức chính thất, pha xử lý hôn nhân cực quyết liệt của cô vợ khiến dân tình vỗ tay rần rần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi thương 2 đứa con nên đành nhắm mắt cho qua. Sau đó, tôi thấy chồng cũng thay đổi. Anh không đi sớm về khuya nữa, lại chịu khó làm việc nhà. Đi làm lương được bao nhiêu, anh đưa hết cho vợ.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy người phụ nữ đó gọi điện, nhắn tin cho chồng tôi.

Anh ấy đã nói dứt khoát chia tay nhưng chị ta vẫn nhì nhằng níu kéo, nói thương nhớ, thề hẹn "như đúng rồi". Tôi bảo chồng không cần nói chuyện nhiều với chị ta mà chỉ cần chặn số là đủ rồi. Vậy mà người đàn bà ấy vẫn không dừng lại.

Hôm ấy, tôi ru 2 con ngủ xong, định đi ngủ thì thấy điện thoại báo tin nhắn.

Mở điện thoại ra, người tôi nóng bừng khi thấy ả tiểu tam gửi một loạt ảnh giường chiếu của chị ta với chồng tôi ngày trước.

Ả tiểu tam còn nhắn: "Em thấy này, chị và chồng em đã từng yêu nhau say đắm như thế đấy. Em liệu mà giữ chồng kẻo anh ấy lại nhớ chị quá không chịu được".

Thật sự, là phụ nữ với nhau, tôi không hiểu vì sao chị ta lại trơ trẽn đến mức ấy. Ban đầu, tôi định chặn số, không nói gì nhưng chị ta quá đáng quá nên tôi quyết định ra tay một lần.

Tôi gửi tin nhắn: "Chồng em và chị từng hạnh phúc thế thì tại sao anh ấy lại quay về với em? Bởi chồng em cũng chỉ coi chị là thú vui qua đường thôi. Còn anh ấy coi em là vợ, là mẹ của các con anh ấy. Vậy nên bấy lâu nay chị ra sức mồi chài, níu kéo nhưng chồng em cũng đâu có để tâm đến."

Đọc xong tin nhắn của tôi, chị ta im bặt luôn, chẳng nhắn gửi gì nữa. Từ đó, người đàn bà ấy cũng không liên lạc gì với tôi nữa. Còn với việc chồng ngoại tình, tôi đã đã cư xử hết sức bao dung, chân thành. Nếu anh ấy còn đi vào vết xe đổ một lần nữa, tôi sẽ không thể nào tha thứ thêm một lần nữa đâu.

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường, tôi và tình cũ dẫn nhau vào khách sạn ân ái vì thanh xuân lỡ mất nhau, anh thủ thỉ về người vợ khiến tôi 'chết điếng'

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường, tôi và tình cũ dẫn nhau vào khách sạn ân ái vì thanh xuân lỡ mất nhau, anh thủ thỉ về người vợ khiến tôi 'chết điếng'

Tôi và Lân từng yêu nhau khi còn học cấp 3. Ngỡ tưởng tình yêu sẽ đơm hoa kết trái thì nhiều chuyện xảy ra khiến 2 đứa rời xa nhau. Sau 10 năm gặp lại cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn...

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình hôn nhân ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 33 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 3 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm