Hoảng sợ vì chồng 'bạo lực' chuyện giường chiếu, xé toang bộ đồ ngủ mỏng manh của vợ, liên tục cào cấu và có những cử chỉ vô cùng thô bạo

Tâm sự Eva 18/11/2022 09:40

Mỗi khi cửa phòng khép lại, tôi đều rất sợ khi đối mặt với chồng. Dạo gần đây anh bỗng trở nên "bạo lực" chuyện giường chiếu, mỗi đêm đều gọi tôi dậy 3-4 lần để "ân ái".

Cùng nắm tay nhau đi tới chặng đường 15 năm ngày cưới nhưng tôi chưa lần nào phải phàn nàn về Nam - chồng tôi với hội bạn gái thân. Trong khi đó, nhóm "ngũ long" gồm năm cô bạn gái thân của chúng tôi từ thời đại học, tới thời điểm này đã có hai cô bạn đang đợi ngày ra tòa chờ phán quyết để giải phóng khỏi người bạn đời.

Tuy đã có hai nhóc cùng nhau, đứa lớn năm nay đã vào phổ thông trung học nhưng chuyện ái ân của tôi và anh vẫn mặn nồng như thời còn son rỗi. Anh lắng nghe cơ thể vợ, nâng niu chiều chuộng và đón lõng mọi tín hiệu của đối phương khiến tôi ngày một say mê và yêu chồng nhiều hơn.

Tuy nhiên, tôi chỉ có phiền muộn một điều duy nhất là kinh tế gia đình không mấy khá giả. Thu nhập hằng tháng của chồng không đến nỗi tệ, nhưng do nặng về gia đình bên nội (Nam có em gái út bị tật nguyền và bố mẹ già nay ốm mai đau), nên anh phải đắp đổi về bên ấy khá nhiều. May mắn bù lại là phía bên bố mẹ tôi đều buôn bán, không phải trông chờ vào con cái.

Chính vì thế, gánh nặng phía bên ngoại nhẹ đi, chỉ dồn vào bù đắp phía nhà chồng. Tôi sợ Nam suy nghĩ tự ái dẫn đến phiền muộn nên không bao giờ lên tiếng chỉ trích hay ca cẩm chuyện tiền nong. Lương hằng tháng, tôi biết anh chỉ đưa cho tôi phân nửa, phần còn lại anh phải gồng gánh cho cha mẹ già.

Hoảng sợ vì chồng 'bạo lực' chuyện giường chiếu, xé toang bộ đồ ngủ mỏng manh của vợ, liên tục cào cấu và có những cử chỉ vô cùng thô bạo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thiết nghĩ mình là phận dâu con, không trực tiếp giúp đỡ cha mẹ chồng, nhưng để chồng tùy ý quyết định chuyện đồng tiền, coi như bản thân cũng đang gián tiếp giúp đỡ họ phần nào. Nam biết được điều đó nên rất nâng niu và tôn trọng vợ, cả trong cung cách đối xử hằng ngày lẫn trong lĩnh vực phòng the.

Cách đây nửa năm, chồng tôi được điều động đi công tác xa về tuyến dưới của chi nhánh để phát triển thị trường. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, khi trở về, anh sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Ý thức được đây là cơ hội lớn phát triển sự nghiệp nên tôi động viên anh cố gắng lên đường.

Trong sáu tháng xa nhà, Nam vẫn đều đặn gọi điện thoại trực tuyến và gặp gỡ qua mạng xã hội với vợ và các con. Tình cảm vợ chồng như không hề bị thuyên giảm, ngược lại ngày càng gắn bó và quyến luyến nhiều hơn

Ngày anh trở về, tôi háo hức chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Đêm hôm ấy, tôi nghĩ mình sẽ được chồng bù đắp lại cho bõ những tháng ngày xa cách nhớ nhung. Tôi còn chuẩn bị nến thơm và rượu vang để cả hai có một đêm tuyệt vời bên nhau.

Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng của tôi, cách thể hiện của anh sau nửa năm vợ chồng xa cách khiến tôi hốt hoảng. Nếu như trước đây, mỗi lần ân ái, anh nâng niu cơ thể vợ bao nhiêu, thì giờ đây anh bỗng như thú dữ. Anh xé toang bộ đồ ngủ mỏng manh của vợ, liên tục cào cấu và có những cử chỉ vô cùng thô bạo.

Hoảng sợ vì chồng 'bạo lực' chuyện giường chiếu, xé toang bộ đồ ngủ mỏng manh của vợ, liên tục cào cấu và có những cử chỉ vô cùng thô bạo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi run rẩy sợ hãi, cố trấn an mình, nghĩ anh bị dồn nén sau bao ngày xa cách vợ nên có cách cư xử có phần "ngấu nghiến". Cố gắng đợi đến khi "hạ màn", tôi chia sẻ với Nam cảm xúc và suy nghĩ bất an của bản thân khi thấy cách hành xử bất bình thường của anh. Nhưng Nam phẩy tay, nói vợ chồng đã quá hiểu tâm tính nhau, có gì mà phải làm màu hay nâng cao quan điểm như vậy.

Đến những ngày sau đó, mỗi khi hai vợ chồng "lâm trận", Nam vẫn có cách hành xử thô bạo ngấu nghiến như lần đầu vợ chồng đoàn tụ. Lâu dần khiến tôi cảm giác khiếp sợ mỗi khi hai vợ chồng chuẩn bị gần gũi. Mỗi khi còn lại một mình, tôi vẫn khóc thầm vì nhớ lại người chồng dịu dàng nâng niu vợ trước ngày anh được biệt phái đi công tác.

Chẳng lẽ tôi lại viện đến giải pháp ly hôn để giải thoát cho mình? Nhưng để buông tay hẳn thì tôi chưa sẵn sàng. Tôi chỉ muốn tìm ra căn nguyên sự thay đổi đáng sợ của chồng trong thời gian nửa năm xa vợ để dần điều chỉnh lại anh. Tuy nhiên bản thân không biết bắt đầu từ đâu.

Hoảng loạn khi chồng trở nên bạo lực 'chuyện giường chiếu', điên cuồng lôi tôi dậy 3 lần trong một đêm để 'đáp ứng'

Hoảng loạn khi chồng trở nên bạo lực 'chuyện giường chiếu', điên cuồng lôi tôi dậy 3 lần trong một đêm để 'đáp ứng'

Vợ chồng tôi bình thường đời sống tình dục rất hòa hợp. Thế nhưng thời gian gần đây, không hiểu vì sao anh lại khá "cuồng bạo" trên giường khiến tôi khá sợ hãi mỗi khi anh chạm vào cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện giường chiếu chuyện phòng the ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 33 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm