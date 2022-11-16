Chồng có biểu hiện bất thường khi hay dậy nửa đêm dùng điện thoại, tôi lén đặt camera theo dõi rồi bủn rủn chân tay khi biết sự thật

Tâm sự Eva 16/11/2022 16:50

Thấy chồng có những biểu hiện bất thường, tôi đã âm thầm đặt camera trong nhà để theo dõi, đến khi biết được sự thật trái tim tôi như thắt lại.

Tôi và chồng yêu nhau được 3 năm sau đó tiến đến hôn nhân. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc viên mãn khiến ai nhiều vào cũng trầm trồ ngưỡng mộ, bản thân tôi cũng hài lòng với những gì mình đang có. Hiện tại vợ chồng tôi đã có với nhau một đứa con 4 tuổi và đang mang bầu và chờ đợi ngày chào đón bé thứ hai ra đời. Hai đứa nỗ lực để vun đắp cho cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. 

Tôi rất tin tưởng chồng, chưa bao giờ tôi phải buồn phiền, lo lắng về chuyện chồng có tình ý với ai hoặc có người bên ngoài.

Thế nhưng gần đây anh ấy có nhiều biểu hiện khác thường, ít nói, thiếu đi sự vui vẻ, chia sẻ như mọi khi. Chỉ thấy chồng nói rằng dạo này công việc gặp nhiều trục trặc, thu nhập giảm sút. Chồng hay ngồi một mình ở phòng khách, xem điện thoại rất chăm chú, khi vợ đến gần thì không dùng nữa. Đang mang bầu nên tôi cũng thấy khó chịu, ban đêm khi tỉnh giấc, tôi thấy chồng ở ngoài ban công dùng điện thoại. Chuyện chăn gối vợ chồng cũng ngày một ít dần, anh ấy cố lảng tránh gần gũi vợ…

Chồng có biểu hiện bất thường khi hay dậy nửa đêm dùng điện thoại, tôi lén đặt camera theo dõi rồi bủn rủn chân tay khi biết sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù rất tin tưởng chồng nhưng cũng muốn làm rõ mọi chuyện và quyết định đặt camera, nếu có bằng chứng chồng ngoại tình, tôi sẽ ly hôn. Sau hai ngày, tôi hồi hộp xem lại các video quay lén chồng mình. Khi xem video, tôi nhận ra chồng đang rất cần tiền, hỏi vay mượn nhiều bạn bè với số tiền lớn.

Tôi tự thắc mắc: "Anh ấy nợ nần cờ bạc, hay cần tiền cho bồ hay sao mà cần gấp như vậy?". Xem tiếp thì tôi thấy chồng chăm chú tìm hiểu về các phương pháp chữa bệnh, các nơi chữa bệnh uy tín… Tôi bất ngờ khi chồng nhắn tin, gọi điện thoại rất nhiều cho bố và mẹ đẻ của tôi.

Qua đoạn video, tôi còn nghe rõ cuộc điện thoại mẹ đẻ của tôi nói với con rể: "Bệnh của mẹ rất nặng, cứ để mẹ tự chữa ở quê cũng được, chứ mấy lần con đưa đi khám chữa bệnh hết chỗ này chỗ kia trên thành phố tốn kém bao nhiêu là tiền bạc, mẹ áy náy lắm. Con nhớ đừng cho vợ biết nhé, nó đang mang bầu lo lắng quá lại ảnh hưởng đến đứa bé. Để sau này sinh con xong, cho nó biết cũng được".

Tôi vừa xem vừa bật khóc, tôi thương mẹ tôi bị bệnh nặng đang phải chống chọi mà phải giấu vì con gái đang mang bầu. Tôi cũng rất cảm động trước sự quan tâm, có hiếu của chồng tôi với bố mẹ vợ. Anh ấy đã làm mọi thứ tốt nhất chỉ để mong mẹ vợ nhanh khỏi bệnh, tốn kém bao nhiêu cũng không một lời than vãn, còn đi vay mượn nhiều nơi. Tôi đã nghi ngờ oan cho chồng, đã trách lầm anh ấy...

Chồng hiền lành từ ngoài đến... trên giường, vợ tìm đến trai trẻ nhỏ hơn 12 tuổi để biết cảm giác 'lên đỉnh', về nhà nói một câu khiến chồng chết lặng

Chồng hiền lành từ ngoài đến... trên giường, vợ tìm đến trai trẻ nhỏ hơn 12 tuổi để biết cảm giác 'lên đỉnh', về nhà nói một câu khiến chồng chết lặng

Nói tôi không "mạnh bạo" trên giường chỉ là cái cớ để cô ta ngoại tình, lấp liếm cho mối quan hệ ngoài luồng của mình mà thôi.

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Từ khóa:   vợ chồng hôn nhân chuyện chăn gối

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