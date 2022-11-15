Gái 20 tuổi cặp kè ông chú U60 đã có vợ con, yêu cầu phải trinh nguyên trong trắng, đến khi quá khứ bại lộ tình già chỉ nói một câu rồi 'đá văng' không thương tiếc

Tâm sự Eva 15/11/2022 08:16

Cứ tưởng đã chiếm được trái tim của tình già, cuộc đời cô gái trẻ sẽ sang trang. Thế nhưng đời có ai biết được chữ ngờ...

Tôi và anh chia tay đã được gần một tháng nay rồi, nhưng thực lòng tôi rất nhớ anh. Tôi vẫn luôn cảm thấy dù quá khứ ấy là sai lầm của tôi, thì việc anh rời bỏ tôi vì lý do đó có phần bạc bẽo.

Tôi chỉ là phận đến sau. Trước khi anh và tôi quen nhau, anh đã có gia đình. Tôi biết điều đó nhưng không đòi hỏi gì cả.

Tôi 20 tuổi và anh đã 56, mặc dù hơn tôi nhiều tuổi nhưng nhìn anh rất có sức hút, là người khéo ăn khéo nói, giỏi chiều chuộng, lại có kinh tế. Yêu tôi, anh không để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì, thường xuyên cho tôi tiền, tháng nào cũng rót vào tài khoản cho tôi trên dưới chục triệu, chưa kể mua quà cho tôi, gọi đồ ăn ngon mang đến tận nhà cho tôi và anh cùng ăn nữa.

Anh bảo anh yêu tôi vì tôi có tuổi trẻ, điều quý giá nhất của tuổi trẻ chính là sự hồn nhiên, ngây thơ. Anh bảo tôi sau này cũng đừng trở nên tinh ranh xảo quyệt mà tính kế với anh như mấy mụ gái già, cứ ngoan mãi như đứa trẻ là anh không dứt ra được, rồi dần dần anh sẽ nghĩ cách bỏ vợ để đường đường chính chính lấy tôi.

Tôi cũng hiểu ly hôn là một chuyện phức tạp, nhất là với người có nhiều tài sản như anh nên tôi không thúc giục, cứ ngoan ngoãn ở chốn phòng nhì chờ đợi anh.

Thế nhưng anh lại muốn ruồng bỏ tôi, vì mới đây anh phát hiện trước khi đến với anh, tôi từng yêu một người, và đã có quan hệ tình dục với người đó.

Gái 20 tuổi cặp kè ông chú U60 đã có vợ con, yêu cầu phải trinh nguyên trong trắng, đến khi quá khứ bại lộ tình già chỉ nói một câu rồi 'đá văng' không thương tiếc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm khi ấy của tôi là một sai lầm, tôi cũng đã rất dằn vặt bản thân vì trót trao gửi sai người. Tôi nói với anh đó là chuyện khiến tôi hối hận nhất, nhưng anh không thông cảm, còn dằn vặt tôi. Nhiều lúc uống say anh bảo không thể chịu được khi nghĩ đến cảnh tôi ngây thơ tươi trẻ của anh mà lại có lúc trên giường với thằng khác.

Rồi dần dần anh ít đến chỗ tôi, chắc là do anh giận tôi, mặc cho tôi khóc vì anh rất nhiều. Tôi biết mình mong mỏi anh như vậy không đáng, một người đàn ông hơn tôi quá nhiều tuổi, lại đã có vợ con rồi, còn đòi hỏi tôi phải trinh nguyên trong trắng khi đến với anh. Nhưng tôi như người bị thao túng tâm lý vậy. Khi ở một mình tôi nghĩ ra được đủ lý lẽ để bảo vệ mình, nhưng cứ nói chuyện với anh thì anh lại khiến tôi cảm giác mình là người có lỗi, và anh hoàn toàn đúng khi ghen tuông.

Đã cả tháng nay anh không đến, không liên lạc, không gửi tiền, không có bất cứ hành động nào liên quan đến cuộc sống của tôi. Có phải chúng tôi kết thúc thật rồi không? Nếu anh đừng hứa hẹn sẽ bỏ vợ để lấy tôi, có lẽ tôi đã không hy vọng ở anh nhiều để rồi thất vọng đến thế này. Anh có yêu tôi thật không, hay chỉ là đang tìm cớ để bước ra khỏi mối tình ngang trái này?.

Chồng chạy xe đường dài hai tháng về một lần, đêm đến tôi cô đơn thèm khát có người vỗ về rồi ngã vào lòng trai trẻ lúc nào không hay

Chồng chạy xe đường dài hai tháng về một lần, đêm đến tôi cô đơn thèm khát có người vỗ về rồi ngã vào lòng trai trẻ lúc nào không hay

Tôi lao vào người tình trẻ như một con hổ đói lâu ngày, cảm giác được yêu thương, được vỗ về khiến tôi quên đi những tháng ngày cô đơn khi không có chồng bên cạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 59 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 59 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm