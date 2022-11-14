Sẵn sàng cho cuộc ân ái mặn nồng cùng người tình, nhưng khi đang 'lên đỉnh' thì anh ấy bất thình lình 'bỏ chạy'...

Tâm sự Eva 14/11/2022 09:51

Tôi yêu anh và nguyện cùng anh san sẻ những khó khăn mà anh đang trải qua. Nhưng có lẽ, tình yêu xuất phát từ một người thì khó có được cái kết viên mãn.

Năm nay, tôi 26 tuổi, làm việc cho một công ty truyền thông lớn ở thành phố. Tôi tự đánh giá mình có ngoại hình tương đối, tính cách hòa nhã, vui vẻ nên có nhiều người theo đuổi. Ngoài một mối tình thời cấp ba, tôi vẫn chưa nhận lời yêu đương người đàn ông nào.

Tôi không có nhiều cảm xúc với những người tán tỉnh săn đón và muốn tập trung để xây dựng sự nghiệp. Tôi dự định sẽ kết hôn trước 30 tuổi nếu tìm được đối tượng phù hợp.

Thế nhưng, cách đây nửa năm, tôi gặp anh, cuộc sống của tôi bỗng dưng xáo trộn. Anh là người đàn ông điển trai, lịch lãm, hội tụ tất cả những yếu tố của hình mẫu người chồng lý tưởng mà tôi đang tìm kiếm. Anh hơn tôi 10 tuổi, đã từng lập gia đình và có một cô con gái 5 tuổi.

Anh là bạn thân của sếp tôi đồng thời cũng là một khách hàng lớn. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã bị anh chinh phục bởi sự điềm tĩnh nhẹ nhàng, nụ cười ánh mắt đầy sức hút của anh đã làm tôi "đổ gục".

Tôi tìm mọi cách để được gặp anh nhiều hơn dù để trao đổi công việc. Tôi cố gắng làm cho mình thật hấp dẫn và quyến rũ mỗi lần xuất hiện trước mặt anh nhưng tôi cảm thấy ánh mắt anh luôn thờ ơ.

Qua sếp của mình, tôi được biết vợ anh mất cách đây 2 năm vì bệnh hiểm nghèo, khi ấy con gái lên 3 tuổi. Từ ngày vợ mất, anh toàn tâm toàn ý lo cho con gái chứ chưa có mối quan hệ tình cảm nào. Nghe thế, tôi càng ngưỡng mộ anh hơn và quyết tâm chinh phục cho bằng được.

Sẵn sàng cho cuộc ân ái mặn nồng cùng người tình, nhưng khi đang 'lên đỉnh' thì anh ấy bất thình lình 'bỏ chạy'... - Ảnh 1

Sau vài tháng, anh bắt đầu để ý đến tôi dù chỉ ở mức độ một người bạn. Sau khi tôi giúp anh tổ chức thành công một sự kiện, anh đã mời tôi đi ăn để cảm ơn.

Nhờ hôm đó, tôi mới biết địa chỉ nhà anh và tìm cách tiếp cận hai cha con. Khi đã có được sự tin tưởng, anh thường nhờ tôi đưa đón bé, dọn dẹp nhà cửa nấu ăn khi anh vắng nhà. Nhưng chờ đợi lâu mà anh không bày tỏ tình cảm khiến tôi sốt ruột.

Đến một ngày, khi biết con gái anh được ông bà ngoại đến về chơi, tôi chủ động đến nhà nấu cơm cho anh. Hôm đó, chúng tôi có uống rượu, thật tình tôi khát khao mình có thể đi đến tận cùng với anh.

Khi đã ngà hơi men, anh đã hôn tôi nhưng đến khi tôi đã sẵn sàng cho cuộc ân ái mặn nồng thì anh dừng lại. Anh ngồi dậy, kéo váy lại cho tôi rồi bảo: "Em còn nhiều cơ hội khác, anh không thể". Lúc đó, tôi không còn giữ được bình tĩnh, tôi nói: "Em không cần nhận lại gì cả, chỉ cần em có được anh".

Anh thở dài: "Anh không thể để em chờ đợi quá lâu, em còn cả tương lai phía trước". Sau đó, anh chủ động đưa tôi về và tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không hiểu anh có uẩn khúc gì mà lại nói ra những điều như thế.

Sau đó hai ngày, sếp gọi tôi lên phòng nói chuyện. Vì là bạn thân của nhau nên sếp cũng biết chuyện của chúng tôi. Sếp bảo: "Nếu em muốn đến với Thành, em có thể chờ đợi 13 năm nữa không". Tôi im lặng vì không biết phải trả lời như thế nào. 

Sau đó, sếp giải thích, do trước khi mất, vợ đã bắt anh phải hứa, khi con gái đủ 18 tuổi mới được đi bước nữa. Vì thế anh đã từ chối tình cảm của rất nhiều người để giữ trọn lời hứa với người đã khuất.

Khi biết được nguyên nhân, tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi biết, anh không thể vì tôi mà phá bỏ lời thề. Nhưng chờ đợi chừng ấy năm thì tuổi thanh xuân của tôi đã qua đi mà ai biết được sau này mọi thứ sẽ như thế nào?

Chồng mua cho bồ nhí căn hộ sát vách tường nhà để tiện 'hú hí', 3h sáng không thấy anh đâu tôi bật dậy và bàng hoàng phát hiện sự việc

Chồng mua cho bồ nhí căn hộ sát vách tường nhà để tiện 'hú hí', 3h sáng không thấy anh đâu tôi bật dậy và bàng hoàng phát hiện sự việc

Một ngày anh sẽ phân chia thời gian để vừa có mặt ở nhà đóng vai "chồng tốt", vừa có thể vui vẻ với nhân tình mà tôi không hề hay biết.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 0 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 0 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm