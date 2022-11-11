Giấc mộng vinh hoa khiến người phụ nữ mờ mắt bỏ chồng theo đại gia, cuối cùng nhận lại bi kịch đầy đau đớn

Tâm sự Eva 11/11/2022 15:39

Ngày chị xách vali ra đi, trái tim anh tôi như xé tan nghìn mảnh, van xin chị ở lại vì con. Thế nhưng, chị vẫn không hề mủi lòng mà vẫn quyết tâm đi theo vị đại gia lớn tuổi.

Anh trai và chị dâu cũ của tôi có 4 năm yêu nhau thời đại học. Mối tình của họ vẫn luôn được bọn tôi ngưỡng mộ ví như chuyện tình cổ tích giữa đời thường bởi sự đẹp đôi cả về ngoại hình, lẫn tính cách. Chị khi ấy là hoa khôi của trường còn anh là mẫu người bao cô gái theo đuổi. 

Ra trường cả hai anh chị đều thi đỗ công chức và làm việc ở tỉnh.

Cuộc sống càng viên mãn khi họ đón con gái đầu lòng. Đồng lương công chức chỉ đủ ăn đủ mặc nên đôi khi giữa anh chị không tránh được những mâu thuẫn, va chạm nhẹ. Nhưng cuộc sống mà, "bát đũa còn có lúc xô" huống chi là vợ chồng. Với người ngoài nhìn vào, họ vẫn là cặp vợ chồng hạnh phúc, hình mẫu lý tưởng. 

Thế nhưng, chị dâu tôi lại không cho rằng đó là hạnh phúc mà luôn bất mãn về cuộc sống. Chị chê gia đình tôi nghèo, chê anh an phận không biết phấn đấu, kiếm tiền "xây nhà lầu, mua xe hơi" cho vợ con. Trong những cuộc cãi vã, chị luôn so sánh anh tôi với những người bạn chị.

Mỗi lần như thế, nhìn ánh mắt buồn rười rượi và khuôn mặt bất lực của anh trai, tôi thương vô cùng. Dẫu vậy tôi chỉ nghĩ họ giận dỗi rồi "gương vỡ lại lành". Nhưng không, chỉ 3 năm sau ngày cưới chị dâu tôi đơn phương gửi đơn ly hôn ra tòa, nhường quyền nuôi con gái mới chỉ 2 tuổi cho anh.

Giấc mộng vinh hoa khiến người phụ nữ mờ mắt bỏ chồng theo đại gia, cuối cùng nhận lại bi kịch đầy đau đớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lý do chị bỏ anh trai tôi là vì nghèo. Chị dứt khoát dứt áo ra đi dù bố mẹ tôi van chị suy nghĩ lại vì con bé còn quá nhỏ, chị mặc kệ lời khẩn cầu tuyệt vọng níu kéo của anh. Thực tế, chị đã có người khác. Người mới của chị nghe đâu là đại gia giàu có. Họ có điều kiện kinh tế, mua cho chị một căn chung cư cao cấp, sắm sửa đồ đạc đắt tiền cho bố mẹ chị ở quê. Chị cũng nghỉ việc ở chỗ làm, cắt đứt liên lạc với bạn bè cũ.

Chị lột xác đến khó tin. Không chỉ ăn vận lộng lẫy, trang điểm đậm hơn, chị cũng nâng mũi, cắt mí… thần thái sang chảnh không còn là một "bà mẹ bỉm sữa" tuềnh toàng, tất bật ngày nào.

Về phần anh trai tôi, gần như một tháng đầu sau ly hôn anh lúc nào cũng say xỉn, gương mặt luôn thất thần, u uất. Cũng may là nhờ cô con gái bé bỏng líu lo như chim hót ở bên nên anh trai tôi mới vực dậy được tinh thần.

Anh làm việc điên cuồng. Không chỉ làm các dự án ở cơ quan, anh cùng người bạn khởi nghiệp về công nghệ bên ngoài. 

Cách đây một tháng, tôi bất ngờ khi được một người bạn cũ gửi cho xem clip chị bị đánh ghen giữa phố. Hóa ra, người mới của chị đã có gia đình, vợ con đuề huề nhưng vẫn giấu gia đình mua vui bên ngoài. Nghe đâu, chị dâu cũ của tôi cũng không hề biết điều này. Vị đại gia kia nói dối là đã ly hôn vợ và đang độc thân. Vụ đánh ghen ầm ĩ được chia sẻ khắp nơi, khiến chị dâu cũ của tôi sốc tâm lý phải khóa facebook, nhập viện điều trị.

Không hiểu sao nghe câu chuyện của chị, tôi không hề thấy hả hê như mình tưởng mà lại thấy buồn, nuối tiếc. Giá như chị dâu tôi biết trân quý hạnh phúc của gia đình thì có lẽ bây giờ chị sẽ không phải gặp điều đáng tiếc như vậy, cháu gái tôi cũng sẽ vẫn có đầy đủ một gia đình hạnh phúc trọn vẹn cả bố, lẫn mẹ.  

Ngược lại với chị, sau sóng gió anh trai tôi hiện giờ rất ổn. Công việc thuận lợi, anh cũng đã tự mua được một căn nhà riêng cho hai bố con. Trước sự động viên của gia đình, anh mở lòng tìm hiểu những người phụ nữ khác.

Sau vụ đánh ghen ầm ĩ, chị dâu cũ của tôi cũng có gọi điện, nhắn tin cho anh tôi nói rất hối hận và "không còn mặt mũi" nào để gặp lại con gái. Chị nhờ anh chăm sóc con, nói sẽ chuyển đến một thành phố khác để sinh sống, bắt đầu lại cuộc sống.

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Cứ ngỡ tôi và Mai sẽ có một đêm tân hôn mặn nồng, ấy vậy mà nó trở thành cơn ác mộng mỗi khi nhắc đến. Liệu tôi có nên tha thứ cho người con gái mình đã từng yêu say đắm?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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