Nghĩ sẽ không yêu ai ngoài anh, tôi sẵn sàng trao 'cái ngàn vàng' cho người đàn ông đã có vợ, thế nhưng đến lúc 'cao trào' anh lại 'chạy mất dép'...

Tâm sự Eva 14/11/2022 18:01

Dù biết rằng mù quáng khi yêu người đàn ông đã có vợ, thế nhưng tôi không thể thoát ra được lưới tình của anh...

Tôi năm nay 25 tuổi, là con gái út trong một gia đình có điều kiện. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã là niềm tự hào của bố mẹ và họ hàng. Suốt những năm tháng đi học, luôn đứng nhất nhì toàn trường, rồi đậu vào trường Đại học danh tiếng. Khi ra trường, tôi chọn một công ty nước ngoài và mức thu nhập gần 100 triệu/tháng. Có thể nói, tôi hiện tại không thiếu thứ gì: ngoại hình, công việc, tiền bạc... Và dĩ nhiên, rất nhiều vệ tinh xoay quanh tôi cũng đều là những đàn ông thành đạt, giàu có. 

Thế mà tôi lại vướng vào người đàn ông đã có vợ con, trái tim đã che mờ đi lý trí khiến tôi mụ mị trong tình yêu, không phân biệt được đúng sai. Khi mới quen nhau, anh ấy không hề giấu tôi điều này, tôi cũng không nghĩ mình sẽ yêu anh, nhưng theo thời gian, khi cả hai có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với nhau, tôi đã phải lòng anh ấy.

Còn anh ấy không ngại nói thẳng rằng anh ấy thích tôi, thích vẻ đẹp trẻ trung thanh xuân của tôi. Anh không nói gì về vợ anh, về cuộc hôn nhân của anh cả. Anh ấy chỉ dịu dàng với tôi, chiều chuộng tôi và dần khiến trái tim tôi nghiêng về anh ấy.

Nghĩ sẽ không yêu ai ngoài anh, tôi sẵn sàng trao 'cái ngàn vàng' cho người đàn ông đã có vợ, thế nhưng đến lúc 'cao trào' anh lại 'chạy mất dép'... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đầu anh ấy tỏ ra rất nghiêm túc. Anh ấy chỉ hẹn gặp tôi ban ngày, vào những lúc rỗi, thời gian chỉ đủ uống một ly cà phê và nói vài câu chuyện phiếm. Sau này, thỉnh thoảng anh có nhắn tin vào buổi tối, những lúc khuya khi anh không ngủ được. 

Nửa năm quen nhau, anh chưa từng có bất cứ lời nói hay hành động gì khiếm nhã thô tục. Chính điều đó càng khiến tôi nể trọng và tin tưởng anh hơn.

Rồi anh bắt đầu bóng gió về một cuộc hẹn hò ở đâu đó chỉ có hai người riêng tư với nhau thôi, nhưng lần nào tôi cũng khéo léo tìm cách chuyển đề tài. Tôi biết mối quan hệ này là sai, và tốt nhất đừng nên mơ mộng quá nhiều. Thế nhưng tình cảm là thứ càng cố đè nén lại càng muốn trỗi dậy.

Cho đến một hôm anh ấy mời tôi đi ăn tối, nói rằng hôm nay là sinh nhật anh nhưng vợ con lại về thăm ngoại không có nhà. Quả là một dịp lý tưởng cùng một lý do lý tưởng để hẹn hò. Anh gọi điện và tôi không ngần ngại nhận lời. 

Sau một bữa ăn tối nhẹ nhàng, sau vài ly rượu vang cho thắm môi, chúng tôi cùng nhau vào một nhà nghỉ. Thực ra tôi đã cố từ chối nhưng anh ấy lại tỏ vẻ rất thiết tha, còn ra vẻ dỗi hờn. Tôi biết anh muốn có tôi và tôi cũng muốn có thêm một chút trải nghiệm.

Nghĩ sẽ không yêu ai ngoài anh, tôi sẵn sàng trao 'cái ngàn vàng' cho người đàn ông đã có vợ, thế nhưng đến lúc 'cao trào' anh lại 'chạy mất dép'... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi anh đặt lên môi tôi nụ hôn, nhẹ nhàng đẩy tôi lên giường, bàn tay nhẹ nhàng lần mở cúc áo đầu tiên, tôi nói với anh rằng, tôi vẫn là một cô gái trong trắng. Bàn tay anh dừng lại, mặt lộ chút hoài nghi. 

Tôi liền nói: "Tin hay không thì sự thật anh sẽ biết ngay thôi. Chỉ có điều em luôn nghĩ rằng lần đầu tiên của em sẽ dành cho người mà em chọn làm chồng. Nếu điều đó xảy ra, anh phải chịu trách nhiệm với em đấy".

- Anh chịu hết, trách nhiệm gì cũng chịu hết. Anh vừa nói, vừa mở cúc áo thứ hai

- Và nếu như em có thai…

Không để tôi nói hết câu, nghe đến đó, anh liền ngồi bật dậy, vội sửa lại quần áo cho chỉnh tề, vừa cười vừa bối rối: "Anh say rồi, sao anh lại làm như thế này với em chứ. Em còn trẻ, còn trinh nguyên như thế, em phải dành những thứ quý giá này cho một người đàn ông xứng đáng. Anh yêu em, chính vì thế anh sẽ không làm em khổ. Mình về thôi. Anh đưa em về".

Tôi bảo anh cứ về trước đi, tôi sẽ về sau, chả may vô tình gặp ai lại lắm điều dị nghị. Trong lòng tôi lúc đó biết rằng, mối quan hệ này đã kết thúc, ngay tại đây, vào lúc này...

Sẵn sàng cho cuộc ân ái mặn nồng cùng người tình, nhưng khi đang 'lên đỉnh' thì anh ấy bất thình lình 'bỏ chạy'...

Sẵn sàng cho cuộc ân ái mặn nồng cùng người tình, nhưng khi đang 'lên đỉnh' thì anh ấy bất thình lình 'bỏ chạy'...

Tôi yêu anh và nguyện cùng anh san sẻ những khó khăn mà anh đang trải qua. Nhưng có lẽ, tình yêu xuất phát từ một người thì khó có được cái kết viên mãn.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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