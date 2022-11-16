Chồng hiền lành từ ngoài đến... trên giường, vợ tìm đến trai trẻ nhỏ hơn 12 tuổi để biết cảm giác 'lên đỉnh', về nhà nói một câu khiến chồng chết lặng

Tâm sự Eva 16/11/2022 09:44

Nói tôi không "mạnh bạo" trên giường chỉ là cái cớ để cô ta ngoại tình, lấp liếm cho mối quan hệ ngoài luồng của mình mà thôi.

Tôi là chủ thầu xây dựng, người thô kệch, ít biết thể hiện tình cảm, cả ngày chỉ loay hoay ở công trình kiếm tiền nuôi gia đình. Vợ không hiểu tính cách của tôi lại bảo tôi không yêu vợ rồi so sánh tôi đủ kiểu với nhân tình.

Theo tôi tìm hiểu thì cô ấy và nhân tình gặp nhau khi cùng làm một công việc bán thời gian. Vợ tôi làm thêm ngoài một hai năm cũng kiếm được tí tiền, bắt đầu ăn mặc đỏm dáng, điệu đàng. Nhưng tôi không ngờ, như vậy là để đi đong trai.

Cô ấy đòi ly hôn, tôi tất nhiên không đồng ý. Tôi làm sao mà một mình chăm sóc hai đứa trẻ được khi mẹ chúng nó bỏ đi theo trai. Sống với nhau không còn tình thì phải còn nghĩa, còn trách nhiệm với con cái chứ. Ấy thế mà cô ấy quyết liệt đi theo tình mới, lấy cả tiền trong nhà mang đi rồi...

Chồng hiền lành từ ngoài đến... trên giường, vợ tìm đến trai trẻ nhỏ hơn 12 tuổi để biết cảm giác 'lên đỉnh', về nhà nói một câu khiến chồng chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo lời trần tình của người vợ: "Trước khi biết anh ấy, cuộc đời của tôi như phiến đá lạnh lẽo. Chính anh ấy đã đến và dạy cho tôi biết thế nào mới là cảm giác yêu.

Tôi xuất thân nhà quê, nhà có nhiều anh chị em. Ở tuổi hai mươi tôi kết hôn do hai bên gia đình sắp đặt chứ không yêu chồng. Lấy chồng xong tôi lần lượt sinh con trai và con gái. Anh hiền lành, lo làm ăn, thương vợ con... Cuộc sống buồn tẻ cứ thế trôi đi nhưng tôi lầm tưởng là hạnh phúc.

Vì muốn lo thêm kinh tế gia đình và giảm bớt việc giáp mặt chồng, tôi đã tìm thêm một công việc bán thời gian.

Thế rồi qua công việc, tôi gặp cậu ấy. Cậu ấy trẻ và nhạy bén, thường xuyên giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc, nhờ có cậu ấy mà tôi vỡ ra nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Lạ kỳ là cậu ấy lại theo đuổi tôi, nói gu của cậu ấy là phụ nữ hơn mình nhiều tuổi.

Người đàn ông mới xuất hiện trong đời tôi ở giai đoạn muộn màng này đã cho tôi biết thế nào mới là yêu. Chúng tôi muốn kết hôn với nhau, nên tôi đã về nói với chồng rằng tôi muốn ly dị.

Chồng biết tôi qua lại với người kém mình 12 tuổi nên bảo tôi điên rồi, đấy chỉ là một 'thằng trẻ ranh'. Không chịu được sự xúc phạm đó, tôi bảo chồng mình rằng đối với tôi, anh ấy là tình yêu đích thực".

Sau khi quyết định sẽ đến với người tình trẻ bằng mọi giá, điều người vợ không ngờ là cô vấp phải sự phản đối của gia đình cậu ấy khi tính đến chuyện kết hôn.

Khi mẹ cậu ấy phát hiện con trai mình cặp với một người phụ nữ 40 tuổi, đã có chồng và hai con, bà rất tức giận, bắt con trai phải sớm dứt tình. 

Trước phản ứng gay gắt của bố mẹ, cậu con trai không thể không nghe theo và sau đó đề nghị chia tay người vợ lẳng lơ. 

Hoàn cảnh trớ trêu vừa bị "tình yêu đích thực" đẩy vào khiến người vợ nói không nên lời. Từ nhỏ đến lớn chưa từng biết cảm giác yêu, đến nếm trải những ngọt ngào mà tình yêu đem lại, rồi quyết liệt sống thật lòng với tình yêu, cô không ngờ lại nhanh chóng rơi vào bẽ bàng đến thế.

Cô không biết phải quay về nói với chồng con thế nào. Dù cô có quỳ xuống cầu xin chồng tha thứ, anh ấy liệu có chấp nhận không?

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Từ khóa:   ngoại tình vợ ngoại tình ly hôn

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