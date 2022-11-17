Nếu không đáp ứng nhu cầu, chồng sẽ "đá thúng đụng nia" đe dọa ra ngoài tìm "phở". Dù mệt mỏi đến mấy tôi cũng phải "siêng năng" phục tùng chồng.

Tôi 35 tuổi, lấy chồng được 10 năm, có 2 con. Trong chuyện vợ chồng, anh là người nhiều ham muốn, luôn thích xem phim, ảnh, clip sex. Trong điện thoại anh lưu giữ nhiều tranh ảnh, clip như vậy. Tôi là người gia giáo nên có phần ít ham muốn hơn. Ngoài nguyên nhân nói trên, công việc ở cơ quan tôi cũng khá nhiều áp lực, do vậy một phần khiến tôi căng thẳng và giảm ham muốn trong chuyện đấy. Tôi luôn hết mình vì gia đình, con cái, chồng ngày nào cũng ra khỏi nhà từ 7h sáng và trở về nhà lúc 19h, mọi việc đều đổ lên đầu tôi. Anh là dân xây dựng nên thời gian có vẻ được chủ động, linh hoạt hơn tôi. Trong giờ làm việc, anh có thể ra ngoài văn phòng một cách tự do, thoải mái không bó buộc như nhân viên hành chính chúng tôi và rất hay đi công tác ngoại tỉnh. Tuy thế, tôi luôn tin tưởng chồng, mỗi khi trở về nhà anh luôn đòi hỏi chuyện đấy.

Ảnh minh họa: Internet Anh than thở rằng tôi hơi thụ động trong chuyện đấy bởi thực tế sau khi cho bọn trẻ ngủ, tôi cũng khá buồn ngủ và mệt. Lần nào anh đòi hỏi tôi cũng cố đáp ứng, có những lần còn giả vờ rất hài lòng. Anh nói bóng gió rằng vợ không đáp ứng chồng thì anh sẽ ra ngoài tìm phở. Anh luôn đọc những bài viết, tham gia cả những forum sex, bắt tôi thực hành những kỹ năng, tư thế mới. Thực sự có lúc tôi hơi ghê sợ mà vẫn cố gắng chiều chồng. Thực tế trước khi cưới tôi, anh cũng có nhiều biểu hiện của người đa dâm, đa tình, cùng lúc chat, tán tỉnh cả tôi và cô bạn làm chung phòng với anh ta dưới một một nick bí mật. Tôi ngờ ngợ bởi chỉ có thể làm cùng một phòng mới biết rõ thông tin về cô ấy đến vậy.

Tôi truy hỏi, anh ta chối, nói đấy là nick dùng chung với bạn, những gì nick đó chat với tôi mới là anh, còn những lời lẽ ong bướm dành cho cô bạn tôi là của bạn anh. Tôi cũng tạm tin bởi thực tế bạn anh ta cũng đang cưa cẩm cô bạn tôi. Do vô tình tôi cũng biết được trong thời gian cưa cẩm tôi, anh cũng chat yêu đương với khá nhiều người khác. Cưới được nửa năm, tình cờ tôi vào hộp mail của chồng, biết anh viết rất nhiều thư tình cho nhiều người: các bà chị hơn tuổi đã có chồng và bỏ chồng, thậm chí cả gái massage. Có lần chúng tôi đang ngủ trưa, một người con gái ở Hải Phòng gọi điện mấy lần vào di động, anh không dám nghe. Tôi thấy nghi, gọi lại được biết là cô gái hành nghề massage ở Hải Phòng. Tôi tra hỏi, anh chối, nói đấy là đối tác của công ty anh. Sự việc cách đây 10 năm, vả lại lúc đó anh ta quỳ xuống xin lỗi khi tôi đang mang bầu đứa con thứ nhất. 10 năm trôi qua chung sống với nhau, tôi cứ nghĩ anh sẽ trưởng thành và chín chắn hơn. Hôm qua, tôi lại choáng bởi tình cờ vào một hộp mail công khai của anh (anh còn rất nhiều hộp mail bí mật khác), phát hiện ra anh đang tự gửi cho mình từ hộp thư này sang hộp thư kia 3 bức ảnh của một cô gái không mặc gì, đang cười về phía người chụp. Bức ảnh đó được chụp trong một khách sạn hoặc nhà nghỉ, không có dấu hiệu chụp lén. Tôi cảm thấy ghê sợ chồng quá. Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để định hướng cho cuộc sống những ngày sắp tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-hai-khi-cua-phong-dong-lai-vi-chong-qua-nghien-chuyen-giuong-chieu-sau-moi-cuoc-may-mua-toi-nhu-cai-xac-khong-hon-met-moi-ra-roi-525724.html