Hoảng loạn khi chồng trở nên bạo lực 'chuyện giường chiếu', điên cuồng lôi tôi dậy 3 lần trong một đêm để 'đáp ứng'

Tâm sự Eva 17/11/2022 17:45

Vợ chồng tôi bình thường đời sống tình dục rất hòa hợp. Thế nhưng thời gian gần đây, không hiểu vì sao anh lại khá "cuồng bạo" trên giường khiến tôi khá sợ hãi mỗi khi anh chạm vào cơ thể.

Tôi và anh cưới nhau đã được 5 năm, anh hơn tôi 7 tuổi. Anh đúng chuẩn người đàn ông của gia đình, chiều vợ thương con, lo làm ăn, nhìn chung cuộc sống vợ chồng tôi khá êm thắm. Anh là người lịch sự, hiền lành, ít nói nhưng lại rất thích sex.

Trừ những ngày đèn đỏ hoặc khi nào anh ấy quá căng thẳng công việc, còn hầu như chúng tôi làm chuyện ấy khá thường xuyên. Anh ấy luôn khao khát được trải nghiệm những cảm giác mới lạ trong "chuyện giường chiếu". Vì yêu và cũng chiều chồng nên tôi cũng cố gắng làm mới mình để cả hai thỏa mãn.

Thế nhưng mấy tháng gần đây, tôi thấy anh ngày càng có xu hướng “bạo lực” trên giường. Lần đầu tiên, trong lúc đang "ấy ấy", đột nhiên anh ấy tát tôi một cú nảy lửa khiến tôi ong hết cả đầu. Choáng váng chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh ấy lại ôm chặt lấy tôi xoa má và hôn rất nhiệt tình khiến tôi không kịp phản ứng.

Sau đó, anh ấy lại cho tôi thêm mấy cú tát nữa khiến tôi khá sợ hãi. Tôi đã đẩy anh ấy ra, nhưng anh cứ ôm chặt lấy tôi mà "lên đỉnh".

Sau đó, tôi nằm khóc, anh xin lỗi và nói sẽ không lặp lại chuyện này. Những lần sau chúng tôi vẫn quan hệ bình thường, anh nhẹ nhàng, âu yếm tôi như bình thường, vì vậy tôi ngỡ chuyện này sẽ không lặp lại.

Thế nhưng, dường như đây là sở thích của anh hay sao tôi cũng không rõ. Lâu lâu, trong lúc đó anh cắn mạnh hoặc bóp tôi rất đau. Có đêm, anh ấy làm được đến 2-3 hiệp khiến em ê ẩm hết cả người.

Hoảng loạn khi chồng trở nên bạo lực 'chuyện giường chiếu', điên cuồng lôi tôi dậy 3 lần trong một đêm để 'đáp ứng' - Ảnh 1

Nhiều lúc tôi suy nghĩ, phải chăng đây là dấu hiệu của “bạo dâm” và có phải tôi đang dần trở thành người “khổ dâm”. Tôi lo lắng lắm bởi nghe nói những người thích “bạo dâm” sẽ không thể thỏa mãn khi quan hệ bình thường. Tôi sợ anh sẽ ngày càng nghiện cảm giác hành hạ vợ khi quan hệ đến lúc tôi không chịu được. Hoặc anh sẽ kiềm chế rồi ra bên ngoài tìm nơi giải tỏa. 

Tôi đã tìm hiểu và thấy nhiều trường hợp bạo dâm rất kinh khủng. Với những người này thì việc quan hệ với họ là cơn ác mộng của người vợ vì bị tra tấn, đánh đập bầm tím mình mẩy, chảy máu âm đạo... Nghe mà thật khủng khiếp. Những trường hợp như vậy thì bác sĩ khuyên nên nói chuyện thẳng thắn, nếu không thay đổi thì phải chia tay chứ không nên chịu đựng.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y khoa Thái Hà, chia sẻ: “Thời sinh viên, khi tôi còn đi học sơ tán, chính tôi đã chứng kiến cảnh người phụ nữ gặp phải chuyện bạo dâm đến nỗi sợ quá phải chui xuống gầm giường để trốn.

Đêm nghe thấy người chồng túm cổ vợ để lôi vào quan hệ tình dục, người vợ thì gào thét đến nỗi chúng tôi học ở cách hơn 50m vẫn nghe thấy. Tôi cảm thấy người phụ nữ thật là bất lực”.

Bác sĩ cho biết: “Theo tôi, việc đầu tiên nên làm là tâm sự và chia sẻ với chồng khi chỉ có 2 người với nhau. Nếu 1 - 2 lần chúng ta có thể tha thứ được vì vấn đề rượu bia hay gì đó nhưng sau đó vẫn tiếp diễn, đi khám bác sĩ cũng không thể giải quyết được chuyện này, thì chúng ta nên đưa ra quan điểm không nhất trí với điều đó.

Nếu như việc trao đổi mà không đưa đến được kết quả thì phải chia tay.

Tôi nghĩ rằng, khi gặp một người chồng bạo dâm như thế thì không nên suy nghĩ về chuyện vì con, bởi con họ sẽ tưởng tượng thế nào khi biết bố hành động như một con thú, hàng ngày hành hạ mẹ mình”.

Sợ hãi khi cửa phòng đóng lại vì chồng quá nghiện chuyện 'giường chiếu', sau mỗi cuộc 'mây mưa' tôi như cái xác không hồn mệt mỏi rã rời

Sợ hãi khi cửa phòng đóng lại vì chồng quá nghiện chuyện 'giường chiếu', sau mỗi cuộc 'mây mưa' tôi như cái xác không hồn mệt mỏi rã rời

Nếu không đáp ứng nhu cầu, chồng sẽ "đá thúng đụng nia" đe dọa ra ngoài tìm "phở". Dù mệt mỏi đến mấy tôi cũng phải "siêng năng" phục tùng chồng.

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Từ khóa:   chuyện giường chiếu chuyện phòng the vợ chồng

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