Chồng 'vụng trộm' với góa phụ U50 và cái kết bẽ bàng tại khách sạn

Tâm sự 01/12/2022 15:20

Có được một người vợ xinh đẹp, giỏi giang, biết vun vén gia đình nhưng Hùng không biết trân trọng, còn "vụng trộm" với nhân tình bên ngoài.

Lấy nhau 10 năm, Hùng với Mai có với nhau ba người con. Ngày cưới được vợ, Hùng vui sướng vô cùng. Bởi sau tất cả anh là người chiến thắng, đánh đổ những gã đàn ông có điều kiện xung quanh Mai.

Thế nhưng khi kinh tế gia đình ổn định, Hùng lại sinh tật ngoại tình bên ngoài, điều đáng nói "tiểu tam" là một người phụ nữ lớn tuổi, chồng mất sớm và nuôi con một mình. 

Phát hiện chồng có mối quan hệ ngoài luồng, Mai vô cùng thất vọng xen lẫn sự căm phẫn. Cô quyết định theo dõi chồng và nhân tình đề bắt gian tại trận. Hôm đó, thấy Hùng đưa người phụ nữ vào khách sạn, Mai đã gọi người thân đến cùng mình dạy cho đôi "tra nam - tiện nữ" một bài học. Khi Hùng và người tình đang ân ái thì một nhóm người xông vào phòng, dẫn đầu là vợ của người đàn ông này. Cặp đôi chưa kịp mặc lại quần áo hay đưa ra lời giải thích nào, nhóm người đã nhanh chóng lao vào "hỏi chuyện".

Tưởng rằng gã đàn ông sẽ đứng ra bảo vệ nhân tình như vẫn thấy trong phim nhưng không, anh ta nhân lúc hỗn loạn nhanh chân tẩu thoát, bỏ mặc "tiểu tam" ở lại.

Thấy chồng bỏ chạy trên người không mảnh vải che thân, Mai cười trong nước mắt. Không ngờ người chồng mình yêu thương có ngày trở thành trò cười cho thiên hạ thế này. Dù đau khổ tột cùng, uất nghẹn không nói nên lời nhưng Mai vẫn cố răn đe "tiểu tam": "Tôi mong cô nhớ lấy, đây là cái kết khi ngủ với chồng tôi". Khi nghe "chính thất" nói vậy, người phụ nữ chỉ biết lấy tay che mặt và xin được tha thứ. 

Khi trở về nhà, Mai nhất quyết ly hôn mặc dù chồng cầu xin tha thứ. Thế nhưng cô không đủ sự bao dung để bỏ qua lỗi lầm cho người đàn ông trăng hoa. Cuộc hôn nhân 10 năm kết thúc trong nước mắt và khổ đau của Mai.

Chồng 'vụng trộm' với góa phụ U50 và cái kết bẽ bàng tại khách sạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hậu quả của việc ngoại tình

Hậu quả khủng khiếp của việc ngoại tình đó là nó có sức công phá vô cùng to lớn trong việc phá vỡ hạnh phúc của một gia đình. Cho đến nay, ngoại tình là lí do chính dẫn đến việc ly hôn của các cặp vợ chồng. Bạn có thể ngoại tình với hàng tá những lí do. Bạn bị cuốn hút, sa ngã vào đó và đến khi bạn đủ tỉnh táo nhận ra mình đã sai thì hạnh phúc gia đình đã không còn nữa.

Liệu bạn có tưởng tượng một ngày nào đó khi chồng/vợ bạn phải bội lại chính bạn thì bạn cảm thấy thế nào không? Đã từng là tất cả của nhau, cùng nhau dắt tay đi qua những năm tháng tuổi trẻ, cùng nhau thề non hẹn biển và xây dựng nên tổ ấm mới. Vậy mà giờ đây, thứ bạn nhận lại là sự phản bội từ chính người chồng/vợ của bạn.

Nỗi đau đớn, tuyệt vọng ấy đã trở thành một vết sẹo lớn và khó có thể hàn gắn được như trước. Sẽ không còn tin vào tình yêu, không thể mở lòng thương yêu ai khác thêm lần nào nữa.

Dù bạn có cố gắng tha thứ cho chồng/vợ mình, cùng nhau tiếp tục sống thì cũng rất khó tránh xảy ra những cãi vã. Vì đã có vết rạn nứt từ trước, đôi khi chỉ vì một chuyện không đâu cũng đủ là lí do để hai người tranh cãi.

Và có thể trong phút giây nào đó bạn lại khơi lại chuyện cũ khiến vợ/chồng bạn chán nản, chạnh lòng, mệt mỏi. Nếu chỉ biết cãi vã không ngừng và lôi những chuyện cũ ra để nói thì ly hôn là điều dù sớm dù muộn cũng sẽ xảy ra.

Một hậu quả của ngoại tình nữa mà không thể không nhắc tới đó là sự ghen tuông của người vợ/chồng. Khi bị phản bội thì chuyện ghen tuông là điều dễ hiểu và thông cảm. Tuy nhiên có một số bà vợ ghen tuông đến mức "điên loạn". Họ bị mất kiểm soát, tra hỏi và kiểm soát một cách thái quá.

Việc bạn ngoại tình có thể ảnh hưởng đến chính danh tiếng và công việc của bạn. Những đồng nghiệp sẽ nhìn bạn thế nào khi biết bạn ngoại tình? Những người bạn của con bạn sẽ trêu trọc, sẽ nhìn con bạn thế nào nếu biết ba nó ngoại tình? Hay đơn giản bạn phải đối mặt như thế nào với chính người vợ - người ràng buộc bạn trên pháp lí và trên phương diện tình cảm?

Tất cả điều đó là hậu quả của ngoại tình. Nếu bạn không muốn mất tất cả, không muốn làm ai bị tổn thương thì hãy dừng ngay lập tức việc ngoại tình nhé!

 

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