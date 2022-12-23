Chia tay gần nửa năm thì bất ngờ nhận được thiệp cưới của tình cũ, mở ra xem thì chưng hửng khi vừa thấy tên cô dâu

Tâm sự 23/12/2022 10:30

Vì quá gắn bó và yêu thương nhau nên tôi không muốn anh thấy bản thân mình yếu đuối trên giường bệnh. Nói lời chia tay xong, tôi cắt đứt liên lạc, bỏ về quê sống với bố mẹ.

Nửa năm trước, tôi phát hiện mình mắc phải căn bệnh khó chữa. Biết những tháng ngày sau đó sẽ phải sống ở bệnh viện và làm bạn với thuốc, tôi quyết định chia tay Tài - người yêu tôi lúc ấy.

Vì quá gắn bó và yêu thương nhau nên tôi không muốn anh thấy bản thân mình yếu đuối trên giường bệnh. Nói lời chia tay xong, tôi cắt đứt liên lạc, bỏ về quê sống với bố mẹ. Việc tôi bị bệnh chỉ có bố mẹ và cô bạn thân biết. Mọi người hiểu tính tôi nên không ai tiết lộ cho Tài.

Nửa năm nay, tôi ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Nhiều lần nói chuyện với bạn cũ, biết Tài vẫn còn tình cảm với mình, tôi đau lòng lắm. Nhưng biết sao đây, tôi đã lựa chọn con đường này thì phải cố mà bám trụ tới cuối.

Chia tay gần nửa năm thì bất ngờ nhận được thiệp cưới của tình cũ, mở ra xem thì chưng hửng khi vừa thấy tên cô dâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua nghe tin Tài sắp lấy vợ, tôi chưng hửng trong lòng. Tháng trước vẫn thấy anh kêu độc thân trên facebook, tháng này đã báo hỷ là sao? Phải chăng anh yêu nhanh cưới vội để tôi ân hận?

Thế rồi sáng nay, bạn thân của tôi đến chơi. Cô ấy mang theo tấm thiệp mời và nói tôi mở ra xem thử. Vừa thấy tên chú rể, mắt tôi đã nhòe đi. Vậy là anh sắp cưới vợ thật rồi. Nhưng nhìn lại, tôi bắt đầu hoang mang. Bởi họ tên của cô dâu trùng với họ tên của tôi.

Đúng lúc ấy, Tài đẩy cửa bước vào. Anh nói ngoài tôi, anh sẽ chẳng lấy người phụ nữ nào cả. Nhìn tôi chằng chịt dây truyền trên tay, Tài bật khóc và trách tại sao tôi phải cố chịu một mình như vậy. Hóa ra bấy lâu, anh vẫn nghe ngóng tin tức từ bạn bè tôi. Cách đây vài ngày, Tài mới biết tôi mắc bệnh và đang nằm viện. Anh gửi thiệp mời cho tôi nhằm kiểm chứng tình cảm tôi dành cho anh, tôi có đau khổ khi biết anh sẽ lấy vợ không?

Chia tay gần nửa năm thì bất ngờ nhận được thiệp cưới của tình cũ, mở ra xem thì chưng hửng khi vừa thấy tên cô dâu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giây phút gặp lại Tài, tôi vừa vui vừa thấy tủi trong lòng. Vui vì tình cảm của anh vẫn như cũ. Nhưng buồn vì tôi đã không còn khỏe mạnh như trước kia. Bây giờ quay về với Tài vì tự ti, còn chia tay thì phũ phàng với tấm chân tình của anh quá. Tôi nên làm thế nào khi đứng trước sự lựa chọn này đây?

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