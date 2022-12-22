Mềm lòng đồng ý cùng chồng 'kỷ niệm' đêm cuối trước khi ly hôn, đến tận 5h sáng tôi mới có thể vùng vẫy bỏ chạy trong hoảng loạn

Tâm sự 22/12/2022 10:56

Bước vào nhà tôi, tôi ngẩn người khi thấy chồng đã chuẩn bị sẵn bàn ăn có những món tôi thích. Nói thật là tôi bị mềm lòng, đối với anh ta thì “bỏ thì thương vương lại tội”. Bởi vậy mà sau đó tôi chấp nhận uống 2 ly rượu chồng mời. 

Hai tuần trước, chính tôi là người đề nghị ly hôn với chồng sau 4 năm chung sống. Dù chúng tôi đã có một bé gái chung năm nay lên 3 tuổi. Tôi thương con và không muốn con phải thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng thật sự không thể tiếp tục được cuộc hôn nhân này nữa. Tôi còn quá trẻ mà cuộc đời thì lại quá dài.

Khi tôi đưa ra đề nghị ly hôn, chồng đã phản đối, bố mẹ đôi bên đều khuyên giải động viên nhưng tôi quyết định rồi thì sẽ không thay đổi. Sau đó tôi dọn đồ đạc bế con về nhà mẹ đẻ, hai vợ chồng ly thân để chờ làm thủ tục ly hôn chính thức.

Buổi tối hôm kia, chồng bỗng gọi cho tôi hẹn gặp. Anh ta bảo muốn nói chuyện nghiêm túc. Tôi biết là chồng vẫn muốn níu kéo mình. Vậy nên tôi quyết định về lại nhà xem chồng muốn nói chuyện gì, tiện khuyên nhủ anh ta hãy suy nghĩ thoáng lên. Không có duyên với tôi nhưng sẽ tìm được hạnh phúc bên người phụ nữ khác.

Mềm lòng đồng ý cùng chồng 'kỷ niệm' đêm cuối trước khi ly hôn, đến tận 5h sáng tôi mới có thể vùng vẫy bỏ chạy trong hoảng loạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Căn nhà do chồng và bố mẹ chồng mua từ trước đám cưới, đứng tên anh ta. Vậy nên mọi người vẫn khen tôi may mắn khi chồng có nhà sẵn không phải đi thuê. Bước vào nhà tôi, tôi ngẩn người khi thấy chồng đã chuẩn bị sẵn bàn ăn có những món tôi thích. Nói thật là tôi bị mềm lòng, đối với anh ta thì “bỏ thì thương vương lại tội”. Bởi vậy mà sau đó tôi chấp nhận uống 2 ly rượu chồng mời. 

Đến khi anh ta đề nghị một đêm cuối, chẳng hiểu điên rồ làm sao mà tôi lại đồng ý. Sự mềm lòng đã khiến tôi phải trả giá đắt. Chỉ chờ có thế, anh ta lao đến kéo tay tôi lôi vào phòng ngủ rồi vứt lên giường một cách thô bạo. Anh ta xé toạc bộ váy tôi đang mặc trên người rồi lao vào như một con thú. Lúc ấy tôi mới nhận ra chồng có điều khác lạ. 

Anh ta vừa nói vừa cười đắc ý, thốt ra đầy những lời thô tục mà tôi không tiện nhắc lại. Tôi sợ hãi khi biết chồng vừa sử dụng thuốc. Nghĩa là đêm nay đã nằm trong kế hoạch của anh ta. Kể cả tôi từ chối hay đồng ý thì anh ta sẽ không buông tha. 

Mềm lòng đồng ý cùng chồng 'kỷ niệm' đêm cuối trước khi ly hôn, đến tận 5h sáng tôi mới có thể vùng vẫy bỏ chạy trong hoảng loạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi mềm giọng khuyên nhủ nhưng anh ta như lên cơn điên, không chịu để ý đến lời tôi nói. Không trốn thoát được cũng không lay chuyển nổi anh ta, tôi chỉ còn cách chịu trận. Hết lần này đến lần khác, tới tận 5 giờ sáng thì anh ta mới có vẻ đuối sức. Tôi nổi cả gai ốc khi anh ta cười khen loại thuốc này sử dụng tốt, lần sau sẽ tiếp tục mua. 

Nhân lúc anh ta đi vào nhà tắm, tôi chỉ kịp mặc bộ quần áo ngủ rồi vùng bỏ chạy khỏi cái nơi đáng sợ ấy. Địa điểm đầu tiên mà tôi đến chính là bệnh viện. Cũng may anh những đau đớn anh ta gây ra cho tôi chỉ là vết thương ngoài da. Do tôi đồng ý nên cũng không thể tố cáo anh ta được. Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy căm hận. Tôi phải làm gì để cho gã đàn ông đốn mạt ấy một bài học nhớ đời?

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Cả đêm ấy tôi mất ngủ. Đúng là bình thường không thấy chồng tôi và người phụ nữ hàng xóm đó có qua lại gì.

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