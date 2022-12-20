Thương cô hàng xóm 'cô đơn' nên nhà hỏng hóc gì chồng cũng xung phong qua sửa, một hôm vô tình chứng kiến chồng có hành động lạ mà tôi sôi hết ruột gan

Tâm sự 20/12/2022 07:57

Thấy hai mẹ con vất vả lại cũng nhanh mồm miệng nên thi thoảng tôi cũng ghé chơi. Nhà cô ấy thiếu đồ dùng gì tôi cũng cho mượn, thậm chí thi thoảng tôi bày vẽ nấu nướng cũng mang cho con trai Thanh một ít.

Hai vợ chồng tôi kết hôn đã 8 năm, cuộc sống gia đình về cơ bản hạnh phúc trừ đôi khi xô bát, xô đũa. Hiện giờ chúng tôi vẫn sống trong căn chung cư nhỏ ở ngoại thành. Thực ra năm ngoái chúng tôi đã có ý định đổi nhà nhưng vì thói quen ở đây lâu, lại quen nhiều hàng xóm tốt bụng nên tôi cũng không nỡ rời đi.

Vậy nên tôi bàn với chồng mua một mảnh đất để sẵn đó. Để có tiền mua mảnh đất chúng tôi cũng phải vay nợ đến 1/3 gia trị miếng đất nhưng hai vợ chồng đều rất vui vẻ và bảo nhau sẽ nhanh chóng kiếm tiền trả nợ.

Cách đây mấy tháng, Thanh - một bà mẹ đơn thân chuyển nhà đến sống cạnh nhà tôi. Thấy hai mẹ con vất vả lại cũng nhanh mồm miệng nên thi thoảng tôi cũng ghé chơi. Nhà cô ấy thiếu đồ dùng gì tôi cũng cho mượn, thậm chí thi thoảng tôi bày vẽ nấu nướng cũng mang cho con trai Thanh một ít.

Thương cô hàng xóm 'cô đơn' nên nhà hỏng hóc gì chồng cũng xung phong qua sửa, một hôm vô tình chứng kiến chồng có hành động lạ mà tôi sôi hết ruột gan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bẵng đi một thời gian, chồng tôi bỗng dưng có vẻ quan tâm hơn đến cô hàng xóm trẻ đẹp này. Nhà cô ấy hỏng hóc gì anh cũng xung phong sang sửa. Chưa kể, hôm trước đi làm về tôi còn thấy chồng đang xem ti vi nhà cô hàng xóm.

Nếu ngày xưa việc anh ghét nhất là đi chợ thì thời gian này anh toàn dậy sớm để đi chợ, không quên mua giúp đồ ăn, thức uống giúp cô hàng xóm. Anh giải thích với tôi rằng Thanh bận trông con cái, lại làm việc online nên nhà mình rảnh thì đi chợ giúp nhau một chút. Thế nhưng, tôi để ý rằng chồng bao lần mua đồ hộ hàng xóm nhưng chưa từng thấy Thanh trả tiền.

Đỉnh điểm hơn, đang lúc thu nhập không có, còn chút tiền tiết kiệm lo cho sinh hoạt thì chồng tôi nói có anh bạn khó khăn, vợ ốm đi viện nên lấy cho anh ấy vay.

Tôi không vui nhưng cũng chấp nhận vì chồng giúp người hoạn nạn khó khăn hơn mình. Ai ngờ hôm trước tôi tình cờ phát hiện số tiền 30 triệu đó không phải chồng cho ông bạn nào vay mà là đưa cho Thanh. Tôi chất vấn thì anh "bẻ lái" rằng bạn anh hay Thanh vay thì cũng như nhau, vì không muốn tôi suy nghĩ nên anh mới giấu...

Thương cô hàng xóm 'cô đơn' nên nhà hỏng hóc gì chồng cũng xung phong qua sửa, một hôm vô tình chứng kiến chồng có hành động lạ mà tôi sôi hết ruột gan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bực mình liền yêu cầu chồng sang nhà hàng xóm lấy tiền về thì anh trách móc tôi tính toán, ích kỷ. Tôi nghĩ cho bản thân thì sao khi con tôi còn thiếu thốn, bố mẹ ở quê cũng chẳng dư giả gì mà chồng tôi mang mấy chục triệu cho cô hàng xóm vay và chưa hẹn ngày trả? Trong khi tôi vất vả chi tiêu tiết kiệm từng đồng thì nhà cô ấy tiêu xài thoải mái,  đồ ăn thức uống cũng toàn mua hàng ngon dưới siêu thị cả. 

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