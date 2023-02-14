Chị gái tự hào dẫn bồ giàu về ‘khoe’ chồng trước khi ly hôn, nào ngờ anh rể đến mở cửa nhà kho, nhìn thấy những món đồ bên trong, chị ngất lịm tê tái

Chị tôi và anh T. sau 2 năm yêu nhau thì dọn về sống chung, định bụng khi nào hợp lý sẽ tổ chức đám cưới. Anh chị có thể coi như vợ chồng rồi, đám cưới hay không thì cũng chỉ là hình thức mà thôi.

Thứ gia đình tôi nhận được lại là cuộc gọi của anh rể, mời cả nhà tôi tới ngay lập tức. Bố mẹ và tôi tức tốc đến rồi ngã ngửa khi biết chị gái trơ trẽn dẫn cả người tình lái xe sang về khoe với chồng nghèo, để anh phải mất mặt mà đồng ý chia tay.

Bố mẹ tôi phát hiện ra trong một lần chị về nhà chơi, ông bà nghe được chị gọi điện trò chuyện với người tình. “Anh ấy nghèo quá, con chán lắm rồi. Đồng lương làm công ba cọc ba đồng bằng cái túi xách người ta mua tặng con. Lẽ nào bố mẹ muốn con phải khổ cả đời bên người chồng kém cỏi, bất tài?”, chị nói như vậy khi bị bố mẹ trách mắng.

Anh T. khá được lòng bố mẹ tôi vì là người hiền lành, chân thành, rất chiều chuộng chị tôi. Chị gái nhiều lúc đỏng đảnh, thích bắt nạt chồng nhưng anh đều nhường nhịn, cưng chiều. Ai mà ngờ chị tôi được anh rể chiều tới mức quá quắt, nông nổi ngã vào vòng tay người đàn ông khác sau chưa đầy 2 năm anh chị sống chung!

Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó ông bà “lên lớp” chị rất lâu, chị ậm ừ hứa sẽ thay đổi. Nhưng thứ nhà tôi nhận được lại là cuộc gọi của anh rể, mời cả gia đình tôi tới ngay lập tức. Bố mẹ và tôi lập tức đến rồi sốc ngửa khi biết chị gái trơ trẽn dẫn cả người tình lái xe sang về khoe với chồng nghèo, để anh phải mất mặt mà đồng ý chia tay. Chị sợ anh si tình không buông tha cho mình dễ dàng.

“Con quyết định rồi bố mẹ ạ, mong bố mẹ hiểu cho con. Con với anh T. chưa đăng ký kết hôn cũng chưa cưới hỏi gì, nên con có quyền tìm hạnh phúc khác!”, chị còn “già mồm” bào chữa. Người đàn ông kia nghe nói là sếp phó công ty chị, đành rằng có điều kiện kinh tế hơn nhưng chắc gì yêu thương chị thật lòng?

“Cô ấy đã tuyệt tình, con sẽ buông không níu kéo, gọi bố mẹ đến chỉ muốn bố mẹ chứng kiến để sau này khỏi trách con”, anh rể từ tốn lên tiếng. Sau đó anh bảo nhân đây cũng muốn cho mọi người chiêm ngưỡng một thứ. Nói rồi anh dẫn mọi người ra gian nhà nhỏ ở góc vườn, mấy lần tôi tới chơi hỏi chị gái thì chị bảo là nhà kho để đồ cũ.

Ai ngờ trong gia nhà kho đó có hầm ngầm kín đáo. Khi cánh cửa ngầm mở ra, tất cả phải hóa đá thấy bên trong đều là đồ gốm và nhiều món đồ như lư hương, đỉnh đồng… Lúc bấy giờ chị tôi mới nhận ra tuy sống ở đây gần 2 năm nhưng chị chưa hề biết bí mật bên trong gian nhà kho này.

Ảnh minh họa: Internet

“Tất cả đều là đồ cổ từ thời cụ và ông nội anh để lại, đến thời bố anh lại bổ sung thêm… Anh vốn định đợi khi em sinh con xong, mình đăng kí kết hôn và tổ chức đám cưới thì sẽ tặng cho mấy mẹ con…”, anh rể nhìn chị tôi nói. Anh không kể rõ nhưng ai cũng biết giá trị của gia tài này lớn thế nào. Bố mẹ anh rể mất rồi, để lại căn nhà và mảnh đất khá bình thường, ai ngờ họ lại có gia tài ngầm.

Chị tôi nghe đến đó thì ngã ra sàn ngất đi. Nhà tôi vội vã đưa chị vào viện, lúc đó mới biết chị ấy đã mang thai. Bảo sao chị vội vã muốn chia tay anh T. Không rõ thai vốn yếu hay vì cú ngã đó mà chị tôi bị động thai, sau 3 ngày điều trị mà vẫn không giữ được. Người tình của chị nghe tin lập tức nói chia tay. Hóa ra anh ta chỉ muốn tìm người sinh thêm con cho mình thôi, chị tôi biết rõ nhưng vẫn muốn được chu cấp nên chấp nhận.

Chị tôi khóc đến cạn nước mắt vì sai lầm của mình. Giờ nói thế nào anh T. cũng không chịu tha thứ cho chị. Giá kể chị đừng hành động nông nổi thì có phải đã được sung sướng. Song giờ có nói hay làm gì cũng đã quá muộn, tôi cũng chỉ muốn hỏi cách chăm sóc phụ nữ sau sảy thai. Nhìn chị gái khóc suốt ngày mà tôi thương quá.