Buồn chán nên lên mạng tìm ‘tình một đêm’, tiếng chuông cửa vừa mở, anh đứng không vững khi thấy người trước mặt

Tâm sự 13/02/2023 22:27

Nếu các anh có ý định như thế này thì dừng ngay lại, bởi cái kết chẳng bao giờ là tốt đẹp, thậm chí phải trả giá rất đắt.

 

Chàng trai Tâm, 22 tuổi mới đây đã gặp phải câu chuyện hy hữu, dở khóc dở cười, gây xôn xao dư luận.

Ngày hôm đó, Tâm đi sinh nhật bạn tới đêm muộn. Sau khi kết thúc tiệc tùng, chàng trai trẻ một mình tới nhà nghỉ để qua đêm. Nằm chán, Tâm cảm thấy cô đơn, mặc dù đã có bạn gái nhưng không thể gọi ra ngoài, vì vậy anh chàng liên lên mạng tìm của lạ. Sau khi lướt qua lướt lại, Tâm chọn được một cô gái có cái tên khá ngọt ngào, dễ thương.

Liên lạc nói chuyện một hồi, Tâm chuyển 700 nghìn đồng thời cho cô gái bán hoa trên mạng và cho số phòng, địa chỉ nhà nghỉ mình đang ở. Xong xuôi, Tâm đi tắm rửa, chờ đợi đối phương đến.

Qua khoảng nửa giờ, chuông cửa reo lên, Tâm vui vẻ chạy ra mở cửa, chẳng ngờ đứng ngoài cửa không phải cô gái bán hoa xinh đẹp, dễ thương mà chính là bạn gái của Tâm.

Buồn chán nên lên mạng tìm ‘tình một đêm’, tiếng chuông cửa vừa mở, anh đứng không vững khi thấy người trước mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra, khi Tâm chuyển tiền giao dịch, quen tay chuyển nhầm cho bạn gái, khiến sự việc ăn vụng bại lộ.

Mặc dù không ngừng quỳ xuống xin lỗi bạn gái thế nhưng cô gái vì quá uất ức, giận dữ đã không ngừng chửi bới, mắng nhiếc Tâm, gây ầm ĩ một hồi, cuối cùng tổ dân phường được gọi tới để giải quyết.

Dưới sự khuyên giải của họ, cặp đôi quyết định tạm dừng mọi cãi vã, tranh chấp, ai về nhà nấy, sau khi tỉnh táo sẽ nói chuyện lại, xác định vấn đề tình cảm của hai người.

Chúng tôi quen nhau gần hai năm, ban đầu là một tình yêu đẹp với bao dự định trong tương lai, rồi dần dần mọi thứ thay đổi.

Anh không muốn về quê tôi dù bản thân và gia đình đã mời nhiều lần. Khi tôi nói muốn hai đứa đi du lịch, anh lại bảo để sắp xếp mà mãi chưa xong. Anh khác rất nhiều, không còn quan tâm, không gọi điện hay nhắn tin như trước, hỏi thì bạn lại bảo nhiều việc rất mệt và bận. Chúng tôi yêu xa, cứ nghĩ khi tôi về lại sẽ gặp nhau thường xuyên nhưng không, giờ muốn gặp là cả một vấn đề. Anh từng đề nghị dừng lại với lý do không còn cảm giác. Tôi khóc lóc quá nhiều thì bạn nói không muốn gia đình biết mối quan hệ này, hỏi tôi có thể cứ như hiện tại, không đi thêm bước nào nữa không.

Nhiều lần tôi muốn bạn nói với gia đình nhưng anh kêu từ từ, tôi cũng chiều theo và không hối thúc. Sau khi anh nói vậy, tôi cũng chấp nhận và tiếp tục với mối quan hệ này, không công khai với gia đình. Tôi hỏi lúc trước nghĩ gì lại nói chia tay, anh bảo do suy nghĩ chưa thấu đáo. Thấy anh cứ lững thững thay đổi nhiều lần, tôi cứ chiều theo, xuống nước năn nỉ các kiểu nhưng không được nên gần đây tôi đề nghị nếu đã không còn tình cảm. Vậy mà anh lại xác định còn thương tôi nhiều và muốn tiếp tục.

Vàrồi tôi phát hiện anh nhắn tin với một bạn chung công ty, đi tiệc chụp hình cùng bốn người nhưng lại khoác vai bạn kia. Tôi hỏi, anh bảo chỉ là chị em bình thường, bạn kia có người yêu rồi. Nội dung tin nhắn có cả thương nhớ, xưng hô với bạn kia bằng cái tên rất thân mật. Tôi không biết nên làm gì nữa. Khi bạn giải thích, tôi đã bỏ qua nhưng lòng không có cảm giác an toàn. Tôi từng tổn thương trong tình cảm ở mối tình đầu tiên, giờ yêu người thứ hai, không muốn lại đánh mất tình yêu này vì rất trân trọng nó, nhưng luôn cảm thấy bạn đã thay đổi. Mấy tháng trước anh nhắn tin với bé kia, khi tôi phát hiện anh xóa tin trong giờ ở công ty luôn. Tôi yêu nhưng không đủ tự tin giữ được người yêu nữa. Tôi luôn tự nhủ, người nghĩ nhiều và nhạy cảm như mình chắc nên cô đơn suốt đời cho an yên.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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