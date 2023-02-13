Giữa đêm thấy chăn đệm ướt sũng, nhìn lên bạn trai còn đang ngủ say, tôi khiếp vía bỏ chạy thục mạng, nghe tiết lộ sau đó mà rụng rời

Tâm sự 13/02/2023 21:28

Cuộc 'ân ái' hoàn toàn không như tôi tưởng tượng, mà ngược lại vô cùng, tôi càng hụt hẫng trước điều mà anh dành cho.

Nhưng ngủ tới nửa đêm tôi giật mình thức giấc vì bỗng dưng cảm giác ẩm ướt dưới người. Hoảng hốt mở mắt tôi phát hiện chăn đệm chỗ mình nằm đều ướt sũng nước cả.

Hải là một người đàn ông ưa nhìn, vẻ ngoài thư sinh dễ mến, ăn nói nhẹ nhàng, dễ nghe. Gia đình Hải nề nếp, anh có công việc ổn định, sở hữu anh bạn trai như Hải, thú thật tôi chẳng dám đòi hỏi gì hơn.

Yêu nhau được nửa năm, tôi và Hải quyết định đi chơi xa qua đêm một chuyến. Tôi cũng ngầm hiểu lần này giữa chúng tôi sẽ xảy ra chuyện gì. Vì yêu Hải và xác định sẽ lấy anh làm chồng nên tôi nghĩ chuyện đó không hề có hại, thậm chí càng giúp tình yêu của chúng tôi thăng hoa hơn.

Đêm ấy, cứ nghĩ Hải sẽ nhẹ nhàng, dịu dàng với tôi như chính tính cách của anh vậy. Nhưng sự việc lại diễn ra theo một cách khiến tôi rất hụt hẫng. Hải vội vã vào cuộc cũng nhanh chóng kết thúc, chẳng hề để ý đến cảm xúc của tôi. Xong việc, anh chỉ bảo tôi ngủ sớm đi rồi lăn ra ngáy pho pho.

Giữa đêm thấy chăn đệm ướt sũng, nhìn lên bạn trai còn đang ngủ say, tôi khiếp vía bỏ chạy thục mạng, nghe tiết lộ sau đó mà rụng rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực sự tôi không quá quan trọng chuyện ấy. Chỉ cần anh quan tâm, đối xử tốt với tôi là được. Nhưng rõ ràng anh chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của tôi trong cái cuộc vui chóng vánh kia, giờ thì lại quay lưng vào tôi ngủ khì. Giá kể anh ôm tôi cùng thủ thỉ tâm sự thì tôi đã lấy làm thỏa mãn rồi.

Hậm hực mãi rồi tôi cũng mệt mà ngủ thiếp đi. Nghĩ bụng sáng ra phải giận dỗi một trận để Hải dỗ dành mới được. Nhưng ngủ tới nửa đêm tôi giật mình thức giấc vì bỗng dưng cảm giác ẩm ướt dưới người. Hoảng hốt mở mắt tôi phát hiện chăn đệm chỗ mình nằm đều ướt sũng nước cả. Nhìn sang Hải vẫn đang say ngủ, chắc anh mệt thật nên mới không biết đệm bị ướt vì nước ngấm ướt cả quần áo ngủ của anh rồi cơ mà.

Tôi lay Hải dậy để gọi nhân viên khách sạn lên thay ga với chăn. Cho đến lúc ấy tôi còn chưa hiểu tại sao đệm lại bị ướt được, trong khi chúng tôi đang ngủ trên giường, khách sạn đẹp đẽ thế này dột là không có khả năng rồi!

Không ngờ vừa nghe tôi nói đệm bị ướt Hải đã mặt mày xanh lét, vội vã tự mình lột ga giường, thay chăn đồng thời bảo tôi đừng gọi cho nhân viên khách sạn. Anh tìm được trong tủ của khách sạn chiếc chăn khác, trải lên đàng hoàng rồi bảo tôi đi ngủ tiếp. Lúc ấy tôi liền hoài nghi vì thái độ của Hải quá khác lạ.

Giữa đêm thấy chăn đệm ướt sũng, nhìn lên bạn trai còn đang ngủ say, tôi khiếp vía bỏ chạy thục mạng, nghe tiết lộ sau đó mà rụng rời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưới sự truy hỏi của tôi Hải đành khai thật rằng tới giờ thi thoảng anh vẫn “tè dầm” như con nít. Anh bảo do hôm nay mệt quá ngủ say không biết gì nên anh mới thế chứ bình thường không như vậy.

Tôi trợn trừng mắt khiếp sợ. Vội vã lên mạng tìm thông tin thì được biết người trưởng thành thật sự vẫn tè dầm như trẻ lên hai nếu như mắc bệnh gì đó hoặc gặp vấn đề về tâm lý. Dù biết Hải bị bệnh nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Tôi bảo anh có bệnh sao không chữa thì anh khăng khăng bản thân không có bệnh, chỉ là thi thoảng quá mệt mỏi hoặc tâm trạng không tốt thì việc ấy mới xảy ra. Nhìn là biết Hải ngượng, giấu bệnh không muốn đi khám.

Nằm lại mà tôi không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau tôi viện cớ công ty có việc đột xuất để bảo Hải về trước dự định. Hải hiểu ý nên không nói gì thêm, lẳng lặng đưa tôi về.

Sau cái đêm đó tôi đâm ngại gặp Hải. Giá kể anh có ý thức chữa bệnh, đằng này tôi mà cưới anh thì thi thoảng lại được vố dọn chăn đệm giữa đêm hay sao? Chẳng biết có ai rơi vào tình cảnh trái khoáy như tôi chưa, có thể cho tôi lời khuyên được không?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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