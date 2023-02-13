Tôi và Tú yêu nhau 3 năm trước khi chia tay, khỏi phải nói lúc chia tay Tú tôi như phát điên, tôi không ăn, không ngủ, xin nghỉ làm 1 tuần chỉ để ở nhà khóc. Tôi không hiểu tại sao trong công việc tôi "cứng" bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm tôi mê muội bấy nhiêu. Càng nghĩ càng thấy sợ, cũng may lúc đó có Huy xuất hiện. Tôi và Huy gặp nhau vài lần, đi ăn chung với nhóm bạn vài lần, Huy ở gần nhà tôi nhưng chúng tôi không thân thiết gì lắm cho tới khi tôi chia tay Tú.

Tôi và Huy yêu nhau 2 năm, đầu năm nay 2 bên gia đình cũng đã sang gặp mặt xin đi lại, xin ngày cưới và làm lễ ăn hỏi nhỏ nhỏ cho 2 đứa vì bọn tôi yêu xa. Trước Huy tôi có yêu vài người nhưng không đi đến đâu vì một phần tính tôi trẻ con, giận dỗi nhiều khiến người ta mệt mỏi. Trong số những người tôi đã yêu có Tú, Tú là bạn thân của Huy và cũng là lý do đưa tôi gặp Huy.

Tôi không biết diễn tả như thế nào nhưng Huy khác hẳn người yêu cũ của tôi, anh vui tính, biết cách quan tâm và nhất là nói được làm được. Khi đó nếu anh nói anh sẽ đến là anh sẽ đến, anh nói tuần sau anh ra với tôi anh sẽ ra... không giống như chàng trai "họ hứa" tôi từng yêu. Nhờ có Huy tôi dần quên đi việc mình đang thất tình mà thay vào đó là chờ đợi tin nhắn, chờ đợi những cuộc hẹn với Huy. Cứ như vậy, chúng tôi bất chấp những lời dị nghị của bạn bè, người thân 2 đứa mà đến với nhau.

Sau 1 tuần khóc lóc, hôm đó Huy chủ động hẹn tôi đi chơi, đi cafe nói chuyện vì anh có dịp đi công tác ra Hà Nội. Nghĩ bạn bè gặp nhau là chuyện thường, tôi bỏ qua lời cảnh báo của đứa bạn thân mà đi cafe với Huy... hậu quả là sau hôm đó chúng tôi như phải lòng nhau.

Tuy nhiên, Huy cũng chỉ là người thường, anh dĩ nhiên không hoàn hảo như tôi mong muốn, anh có tính chiếm hữu cực kì cao. Huy không thích tôi đi chơi với bạn nam nào khác, không thích mỗi lần tôi đi nhậu, đi ăn với khách hàng. Thậm chí những bữa tiệc, bar sàn tôi hay đi với đám bạn con gái Huy cũng cấm đoán.

Ban đầu tôi cũng có phản ứng lại, tôi là đứa thích tự do, nhiều bạn bè vậy mà từ ngày yêu Huy cái gì tôi cũng không được làm, không được chơi. Nhưng bạn bè, bố mẹ tôi khuyên can mãi, mọi người nói cũng đúng, tôi chỉ vui những năm tháng còn trẻ, sau này còn cả đời nếu tôi bỏ qua 1 người chu đáo như Huy thì sẽ tiếc lắm. Nghĩ đến tương lai nên tôi nhịn.

Tháng trước Huy về Hà Nội công tác rồi cũng chuẩn bị luôn công việc để về Hà Nội với tôi sau khi cưới. Trước đây dù yêu nhau nhưng Huy rất tôn trọng tôi, chưa từng đòi hỏi đi quá giới hạn. Lần về vừa rồi vì 2 bên gia đình đã có ăn hỏi Huy mới xin tôi "cho anh" thử trước xem thế nào. Tôi đồng ý bởi Huy là chồng tôi rồi, tôi đâu thể từ chối, mà nói chờ đến đêm tân hôn thì hơi kì cục - thời nào rồi còn giữ mình tới tận ngày cưới.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó, tôi và Huy đúng như kế hoạch, ăn uống xong thì xem phim rồi lên giường với nhau. Thế nhưng có điều phát sinh mà tôi không thể ngờ được là Huy phản ứng thái quá khi tôi cởi áo. Sau màn dạo đầu đê mê, Huy từ từ cởi áo tôi, khi áo vừa kéo xuống tới eo anh hẫng 1s, tái mặt rồi đẩy tôi ra miệng lắp bắp không thành lời. Tôi còn chưa hiểu điều gì xảy ra Huy đã mặc quần áo lại rồi bỏ về mặc cho tôi gọi anh.

Về tới nhà, anh tắt máy để tôi loay hoay nhìn vào gương không biết mình sai ở đâu. Sau đó 2 ngày tôi mới nhận được tin nhắn nói lý do. Lúc này tôi sốc nặng. Thì ra khi cởi áo tôi ra anh thấy trên cổ tôi có 1 vết đỏ, phía dưới eo lại có hình xăm - bé thôi nhưng anh không thích. Anh hỏi có phải đêm trước đó tôi đã đi bar rồi làm "chuyện ấy" với 1 thằng nào khác không.

Kì lạ là tôi làm gì có ai, tôi còn đang sốc vì không hiểu sao Huy lại phản ứng như thế. Vết đỏ mà anh nghĩ là vết hôn thực ra chỉ là vết chàm tôi có từ nhỏ nhưng Huy ít khi gặp tôi nên không biết, hình xăm kia tôi xăm từ hồi mới vào đại học. Nó chẳng liên quan gì tới những điều anh suy đoán, hơn nữa, có 1 điều anh không biết, đây là lần đầu tiên của tôi. Trước đó dù yêu nhiều người tôi vẫn rất giữ thân, chẳng phải giữ để làm gì, chỉ là tôi thấy chưa sẵn sàng thì chưa làm chuyện đó thôi.

Tôi không buồn giải thích với Huy, tôi cũng không gọi nói với gia đình về chuyện chúng tôi chia tay hay hủy hôn, tôi để anh suy nghĩ về những gì anh làm, tôi cũng cần thời gian xem xét xem tôi có thể sống với người đàn ông hay ghen như vậy không. Tại sao con trai ai cũng nóng tính và hay ghen như vậy nhỉ, người hiểu chuyện trên đời này còn không?