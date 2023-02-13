Chờ ông chủ phá sản để tỏ tình, cô gái trẻ òa khóc sau 5 năm kết hôn, đón con trai đầu lòng vô cùng hạnh phúc

Ngày lần đầu gặp cô cô Thủy đã lỡ yêu Anh Mỹ nhưng không dám thổ lộ. Cô nói: "Ngay đầu gặp tôi đã bị hấp dẫn bởi sự sôi nổi, ân cần, chững chạc của anh ấy. Nhưng khoảng cách quá lớn, tôi không dám trèo cao". Dù sau đó hay đi ăn cùng nhau nhưng Thủy vẫn im lặng, còn anh Mỹ chỉ xem cô như em gái.

Anh Mỹ (50 tuổi) gặp cô Thủy (30 tuổi) trong một bữa ăn tối với bạn. Khi đó Anh Mỹ đang làm giám đốc một công ty khai thác than, ở tuổi 50 ông đã ly hôn gần 20 năm và có một con trai. Sau nhiều đổ vỡ, người đàn ông thành đạt không nghĩ tới chuyện hẹn hò hay kết hôn thêm lần nữa. Còn cô Thủy khi ấy là nhân viên ở trung tâm thương mại.

Thủy sinh ra trong gia đình đông con nên cô không được bố mẹ nuôi, mà phải ở trại trẻ mồ côi. Cô đã phải tự mưu sinh từ khi học xong lớp 9. Lớn lên thiếu tình yêu , sự chăm sóc của cha mẹ, nên Thủy không giỏi thể hiện cảm xúc và rất tự ti.

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Năm 2020, công ty than của Anh Mỹ phá sản. Từ một ông chủ biến thành con nợ, bạn bè cũng dần rời bỏ ông. Thời gian đó Mỹ nhận ra lòng người lạnh lẽo, ông tự nhốt mình trong nhà vì đau khổ, thất vọng. Lúc này Thủy đã đến bên ông, giúp ông hết buồn và còn giúp ông trả nợ.

Thủy bộc bạch: "Chỉ lúc đó tôi mới có dũng cảm đứng trước mặt anh ấy, không thấy mình thấp kém nữa". Vào hoàn cảnh như vậy lại nhận được lời tỏ tình của cô gái trẻ đẹp, Mỹ rất xúc động, ông không chần chừ mà đi đăng kí kết hôn chỉ sau 3 ngày. Giây phút nhận giấy đăng ký, Thủy đã khóc vì cô đã chờ ngày này 5 năm.

Thủy hoà thuận với con trai của chồng và còn thường chăm sóc cháu gái - cũng tương đương tuổi con trai cô.

Năm 2021, các khoản nợ phá sản của Mỹ được trả hết. Vợ chồng ông cũng đón con trai đầu lòng, cuộc sống hạnh phúc 3 người bắt đầu. Hiện tại, thu nhập chính của gia đình vẫn đến từ cửa hàng của cô Thủy. Còn anh Mỹ đang lên kế hoạch liên doanh để bắt đầu lại.

Dù kinh tế không được như xưa nhưng cũng chính biến cố này khiến cả 2 nhận ra tình cảm của mình. Thủy bật khóc chia sẻ, kết hôn tới nay đã được 2 năm nhưng cô không hối hận 1 phút giây nào, anh Mỹ là người tử tế, điềm đạm và biết cách quan tâm. Ông thậm chí chăm sóc cô kĩ tới mức sau khi sinh con tròn 1 năm cô vẫn giảm mãi không được cân.