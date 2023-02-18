Chị gái lấy chồng giàu như 'chuột sa hủ nếp', ngờ đâu ngày chị đi sinh mẹ tôi suýt ngất khi thấy cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 18/02/2023 10:28

Đến nay chị tôi đã lấy chồng được 3 năm. Sau đám cưới chị mang thai ngay và nghỉ việc ở nhà chờ sinh. Trong nhà có người giúp việc cơm bưng nước rót, điều kiện chẳng thiếu thứ gì, chị mang bầu rất sướng.

Chị tôi lấy chồng cách nhà 60 cây số. Nhà anh rể giàu có bề thế nhất khu phố, chị về làm dâu ai cũng khen như “chuột sa chĩnh gạo”, từ đây được đổi đời. Họ còn bảo chị tôi xuất thân bình thường, bố mẹ chỉ là công nhân về hưu nhưng lại có tướng làm phu nhân, bảo sao tìm được bến đỗ yên ấm đến thế.

Đến nay chị tôi đã lấy chồng được 3 năm. Sau đám cưới chị mang thai ngay và nghỉ việc ở nhà chờ sinh. Trong nhà có người giúp việc cơm bưng nước rót, điều kiện chẳng thiếu thứ gì, chị mang bầu rất sướng. Mẹ tôi mừng lắm khi thấy con gái được an nhàn. 

Vì là đứa cháu đầu tiên của nhà anh rể nên chị tôi không được về ngoại nhiều. Suốt thời gian bầu, ở cữ, chị ít khi về thăm ngoại. Mẹ tôi tự ti gia cảnh cách biệt nhiều, không thường xuyên đến thăm thông gia. Song nghe con gái kể mọi thứ vẫn ổn thì bà rất yên tâm.

Chị gái lấy chồng giàu như 'chuột sa hủ nếp', ngờ đâu ngày chị đi sinh mẹ tôi suýt ngất khi thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cháu tôi vừa hơn 1 tuổi, chị gái lại nhỡ kế hoạch mang thai lần 2. Thôi thì đẻ liền luôn một thể cũng được, nhà anh rể đâu thiếu thốn gì mà phải lo lắng kinh tế, mẹ tôi dặn con gái như vậy. 

Đến ngày hôm qua, chị tôi nhập viện sinh bé thứ hai. Nghe con gái gọi điện báo đã vào viện chờ sinh, mẹ vội vàng đến ngay với chị. Gọi con rể mãi không được, bà đi thẳng vào bệnh viện. Để rồi khi đến nơi nhìn cảnh tượng trước cửa phòng sinh mà mẹ tôi phải khóc ngất đi vì đau đớn.

Chị tôi thì đang vật vã với những cơn đau đẻ quặn thắt trong phòng sinh. Còn ngoài cửa phòng sinh, anh rể cùng mẹ chồng chị ấy không thấy bóng dáng, chỉ có đứa cháu gái nhỏ xíu của tôi bơ vơ ngồi một mình đang khóc lóc gọi mẹ. 

Lúc ấy mẹ tôi mới biết cuộc sống làm dâu của con gái chẳng khác gì địa ngục. Anh rể công tử bột không có quyền quyết định chuyện gì trong gia đình, nhu nhược yếu đuối chỉ nghe lời mẹ. Mẹ chồng chị ấy ban đầu thấy chị tôi xinh xắn, nhu mì, có vẻ ngoan hiền dễ bảo nên muốn cưới về làm con rối trong tay, để chăm chồng dạy con. Nhưng cuộc sống chung cơm không lành canh không ngọt, chị tôi muốn phản kháng, mong được đi làm, thoát khỏi sự kìm kẹp của mẹ chồng nên bà không ưa con dâu. 

Cháu tôi hơn 1 tuổi mẹ chồng chị ấy đã ép con dâu sinh liền đứa thứ hai. Ngày chị đau đẻ sinh bé gái thứ hai, mẹ chồng mặc kệ, chồng thì đi chơi với bạn. Gom những đồng tiền lẻ cuối cùng trong người, chị tôi bắt taxi tự đi. Một tay xách làn đồ sơ sinh, một tay dắt theo con gái khóc nhèo nhẽo đòi mẹ, chị đi đẻ một mình với cảnh ngộ thê thảm như thế đấy. 

Chị gái lấy chồng giàu như 'chuột sa hủ nếp', ngờ đâu ngày chị đi sinh mẹ tôi suýt ngất khi thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều khiến mẹ day dứt và ân hận nhất là bà đã chia rẽ chị tôi và người yêu cũ vì chê anh ấy không thể là chỗ dựa cho vợ con. Bà khuyên chị lấy anh rể hiện tại, vô tình lại đẩy chị vào hố lửa. 

May mắn là hôm qua chị tôi đã mẹ tròn con vuông. Mẹ quyết định ra viện sẽ đưa 3 mẹ con chị về nhà chăm sóc. Lúc đêm anh rể có gọi điện tới, biết vợ đã sinh xong, anh chỉ bảo đang bận chưa tới được. Mẹ chồng chị ấy thì không một lời hỏi han. Các chị em hãy lấy câu chuyện của chị tôi là bài học để chọn chồng, hãy chọn người yêu thương mình thực sự nhé. 

Sắp tới tôi sẽ vừa đi làm vừa chăm chị gái ở cữ, bản thân vẫn chưa sinh con nên tôi không biết phải chăm bà đẻ thế nào. Mẹ tôi cũng bận bịu hơn nữa tôi muốn chăm chị theo các kiến thức khoa học hiện đại. Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.

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