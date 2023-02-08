Dối vợ đi làm để cuối tuần quấn quýt bên người tình, vừa đến nhà nghỉ trông thấy nhân viên dọn vệ sinh tôi bỗng sợ hãi cùng cực

Tâm sự 08/02/2023 13:06

Cách đây mấy tháng, tôi có qua lại khá thân thiết với một cô đồng nghiệp trẻ ở công ty đối tác. Thế rồi giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Cô ấy tính tình phóng khoáng, biết tôi có vợ con rồi nhưng vẫn không e ngại.

Tôi năm nay 33 tuổi, đã kết hôn 5 năm rồi. Vợ chồng có hai đứa con, vợ tôi sinh dày nên nghỉ ở nhà từ lúc mang thai đứa đầu đến giờ. Hai con thì nhỏ, việc nhà cũng bừa bộn ra đấy, mẹ tôi lại già yếu rồi. Tôi không muốn cho vợ đi làm lại.

Nếu cô ấy đi làm thì phải thuê người giúp việc, vừa tốn kém mà lại không được yên tâm bằng vợ tự tay chăm sóc gia đình và mẹ chồng. Đứa con thứ hai của tôi gần 2 tuổi rồi, vợ đang muốn đi làm lại nhưng tôi vẫn chưa đồng ý. Được cái cô ấy khá nghe lời chồng. Vì hàng tháng tôi vẫn đưa đủ tiền chi tiêu. Ở nhà trông con không phải bon chen bươn chải, sướng quá còn gì!

Cách đây mấy tháng, tôi có qua lại khá thân thiết với một cô đồng nghiệp trẻ ở công ty đối tác. Thế rồi giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Cô ấy tính tình phóng khoáng, biết tôi có vợ con rồi nhưng vẫn không e ngại. Còn bảo chơi chán rồi sau này lấy chồng cho đỡ hối hận.

Về phần tôi, có người phụ nữ hấp dẫn như vậy bật đèn xanh, tất nhiên tôi cũng chẳng dại gì mà từ chối. Cảm thấy áy náy tội lỗi với vợ ư? Đàn ông ai mà chẳng vậy, trăng hoa một chút là điều bình thường, quan trọng vẫn có trách nhiệm với gia đình là được.

Dối vợ đi làm để cuối tuần quấn quýt bên người tình, vừa đến nhà nghỉ trông thấy nhân viên dọn vệ sinh tôi bỗng sợ hãi cùng cực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Muốn chơi vui tất nhiên tôi phải bỏ tiền. Làm gì có chuyện được cho không biếu không. Tôi phải chi tiền để đi ăn, mua quà cáp tặng và cả tiền khách sạn. Đó cũng là số tiền không hề nhỏ rồi đấy, vì cô ấy toàn thích ăn uống và đi chơi ở những nơi đắt đỏ.

Chính vì thế mà tôi cắt bớt tiền chi tiêu đưa cho vợ. Cũng may có lý do dịch bệnh kinh tế khó khăn chung nên vợ tôi tin sái cổ chẳng nghi ngờ gì. Cứ thế mà qua mấy tháng trời. Chẳng thấy vợ kêu than về chuyện tiền nong, tôi yên tâm là từng ấy tiền vẫn đủ chi tiêu. Hóa ra khi trước tôi đưa cho cô ấy nhiều quá cũng nên.

Cuối tuần đó tôi nói dối vợ phải làm thêm thứ bảy nhưng thực chất là đi hẹn hò với người tình từ sáng. Sau bữa sáng, chúng tôi rủ nhau vào nhà nghỉ vui vẻ, dự định là có khi đến tối mới trả phòng.

Chúng tôi vào nhà nghỉ vẫn còn khá sớm, lúc đó những người nghỉ qua đêm mới lục tục trả phòng. Và nhân viên dọn dẹp vệ sinh của nhà nghỉ mới bắt đầu thu dọn các phòng khách nghỉ hôm trước.

Trong lúc chờ lễ tân đăng ký phòng, tôi phát hiện bóng dáng của cô nhân viên vệ sinh đang lau dọn sảnh nhà nghỉ khá quen thuộc. Nhưng lại nghĩ người quen của tôi chẳng có ai làm công việc này. Vừa hay có người tình hỏi chuyện và tôi cất tiếng trả lời. Đúng lúc ấy cô lao công kia giật mình ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Dối vợ đi làm để cuối tuần quấn quýt bên người tình, vừa đến nhà nghỉ trông thấy nhân viên dọn vệ sinh tôi bỗng sợ hãi cùng cực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy đeo khẩu trang và có đội mũ nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra người đó là ai. Chính là mẹ tôi chứ không phải ai khác! Tôi bàng hoàng vội chạy lại gần, cuống quýt hỏi tại sao mẹ lại đi làm công việc dọn vệ sinh này. Vợ tôi đâu mà để bà vất vả thế này.

Mẹ nhìn tôi rồi nhìn sang cô người tình trẻ của tôi, sau đó bà chậm rãi lên tiếng:

- Mấy tháng nay anh đưa ít tiền chi tiêu hơn, chẳng đủ mua sắm, ăn uống trong nhà và lo cho hai đứa trẻ. Vợ anh đêm nào cũng thức đến nửa đêm làm thêm đồ thủ công kiếm chút thu nhập. Ngày thì dọn dẹp, việc nhà rồi trông con, hễ rảnh ra lúc nào lại làm thủ công. Nhìn nó xanh xao, phờ phạc và gầy đi mà tôi thương. Nó sợ gây áp lực cho anh nên chẳng dám than thở nửa lời.

Tôi cũng là giấu nó đi làm, hi vọng đóng góp chút ít công sức cho cả nhà, để các con cháu đỡ khổ. Nó mà biết chắc chắn cũng không cho tôi đi đâu. Chẳng ở lại gặp anh ở đây…

Mẹ nói xong thì lắc đầu thở dài rồi tiếp tục công việc quét dọn của mình, mặc kệ không quan tâm đến tôi nữa. Trong lòng tôi hoảng hốt và sợ hãi cùng cực. Tôi có thể đọc được sự thất vọng trong ánh mắt mẹ. Vậy ra mấy tháng nay ở nhà, vợ tôi và mẹ vất vả như vậy. 

Nhưng họ chẳng nói lời nào vì sợ tôi suy nghĩ và áp lực. Họ có biết đâu được tôi cắt bớt tiền để lo cho người tình! Tâm trí và thời gian tôi đều dành cho cô ta cả, thực sự không còn quan tâm đến vợ con gia đình ra sao nữa!

Thương vợ và đặc biệt là thấy bất hiếu với mẹ, tôi chỉ còn biết sụp xuống hối hận cùng cực, mong hai người phụ nữ của đời mình có thể tha thứ cho tôi. Ngay lập tức tôi chia tay người tình, quỳ xuống xin mẹ bỏ qua cho lỗi lầm này của tôi. Thật may mắn vì vợ tôi không hay biết gì.

Khi tôi thông báo được quay về mức lương cũ, nhìn cô ấy mừng vui rạng rỡ mà thấy xót xa và tội lỗi vô cùng. Tôi sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho vợ và phụng dưỡng mẹ thật tốt.

Tò mò xem ảnh người cũ của bạn trai, tôi điếng người khi thấy một hình ảnh quá đỗi quen thuộc

Tò mò xem ảnh người cũ của bạn trai, tôi điếng người khi thấy một hình ảnh quá đỗi quen thuộc

Hôm trước, tôi lấy điện thoại anh chụp ảnh 2 đứa rồi cài làm hình nền cho máy của anh luôn. Chụp xong, tôi mở xem lại những bức ảnh cũ trong album ảnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng tâm sự hôn nhân góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt