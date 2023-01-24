Chê vợ toàn mùi dầu mỡ, hành tỏi đầy thấp kém, 2 tuần sau anh chồng giám đốc "phát điên" trước sự thay đổi chóng mặt của vợ

Cũng từ đây nhiều mâu thuẫn gia đình nảy sinh. Thúy không đi làm, thành ra cô ngại trang điểm , chỉ những dịp trọng đại nào phải ra khỏi nhà, cô mới make up nhẹ nhàng. Chiến trước si mê sắc đẹp của cô, giờ đây thấy vợ giản dị, suốt ngày mặc trang phục ở nhà, anh quay ra chê vợ nhạt nhòa, nhàm chán, chẳng có gì thú vị.

Trước khi lấy Chiến, Thúy là cô gái xinh xắn được nhiều anh chàng theo đuổi. Cô cũng có 1 công việc mà nhiều cô gái cô ao ước. Tuy nhiên, từ sau khi lập gia đình, Thúy lui về hậu phương, dành toàn bộ thời gian trong ngày để chăm sóc gia đình.

Trước cưới, Chiến thường xuyên khen vợ mình là đảm đang, ngoan hiền nhưng mới kết hôn được 5 năm, anh đã ngao ngán những ưu điểm từng đề cao ở cô. Chiến thích những cô gái cá tính, táo bạo, nóng bỏng và sexy.

Thế rồi Chiến ngoại tình. Cô gái anh đang cặp kè là người xinh đẹp, nóng bỏng và vô cùng sành điệu. Cô gái này trái ngược hẳn với tính cách của Thúy.

Chiến chẳng hề giấu giếm mà công khai luôn. Anh ngang nhiên bỏ bữa tối cùng vợ để đến bên nhân tình. Chiến chỉ về nhà khi người đã say mềm, đi đứng chẳng vững. Và Thúy phải âm thầm nuốt nước mắt vào trong, dọn dẹp những thứ ô uế anh thải ra và cay đắng nghe anh mắng chửi.

Sau nửa năm Chiến có bồ, Thúy vì quá uất ức nên đã đâm đơn ly hôn. Chiến xé toạc tờ giấy cô đưa, nói rằng anh không thích. Thúy dù không được anh yêu nữa nhưng Chiến không cho phép cô rời xa anh. Chiến chỉ tay thẳng mặt vợ mà thốt ra những lời khinh miệt: "Cô nghĩ cô xinh đẹp như trước kia à? Có cần tôi mua cho chiếc gương mới để soi bản thân mình vào đó không?

Cả người cô chỉ toát lên mùi dầu mỡ, hành tỏi đầy thấp kém. Chẳng xứng đáng làm vợ của 1 giám đốc. Có tôi làm chồng là phúc cho cô rồi còn định ly hôn à? Cô mơ đi".

Thúy biết thừa Chiến không dám ly hôn bởi vì anh ta ích kỷ, sợ bê bối cá nhân làm ảnh hưởng đến chuyên thăng chức của mình. Về nhà với vợ thì Chiến lộ rõ bộ mặt đê tiện, nhưng với người ngoài anh ta vẫn tỏ ra là người chồng, người bố mẫu mực.

Vợ Chiến không phải bác gì anh cả. Cô im lặng đi vào phòng. Nhưng rồi những ngày sau đó Chiến về, chỉ thấy căn nhà lạnh lẽo, không có cơm canh dọn sẵn, không có ai bật nước nóng cho anh, quần áo anh thải ra cũng chẳng được đem đi giặt giũ.

Thúy gửi con về ngoại. Cô thường xuyên đi đến đêm khuya mới về nhà. Thúy cũng đã trang điểm lại, trông cô có thần thái và xinh đẹp bội phần, chẳng kém trước khi chút nào. Chỉ có điều Thúy như người câm trong nhà. Cô làm việc của cô, không quan tâm đến Chiến dù chỉ 1 chút.

Chiến gần như phát điên vì thái độ của vợ. Cô vẫn làm việc bình thường nhưng chừa tất cả mọi thứ của anh. Chiến phải ra ngoài ăn hàng, phải đem quần áo đến tiệm giặt, phải tự dậy sớm,...

Ảnh minh họa: Internet

Bấy giờ Chiến mới hiểu được những vất vả của vợ. Trước kia, những việc đó anh chưa bao giờ phải động vào, giờ đây anh làm tất. Những ngày đầu Chiến còn vui vẻ sang với bồ, nhưng ả đó chỉ biết vòi vĩnh, bắt anh đưa đi ăn hàng, đưa đi shopping... Khi Chiến không đáp ứng được thì ả giận dỗi, thật mệt mỏi.

Chiến muốn làm lành với Thúy nhưng cô cứng nhắc. Anh bắt đầu hoảng, anh sợ Thúy thay lòng đổi dạ. Rồi Chiến bắt đầu ghen, vì không hiểu sao Thúy thường xuyên về muộn. Anh có tra hỏi thế nào cô cũng không nói...

Đến ngày thứ 15 Chiến phải giơ tay xin hàng. Khi Thúy vừa mở cửa bước vào nhà, Chiến đã ôm chầm lấy cô để nói lời xin lỗi. Chiến nói rằng mình đã sai vì coi thường vợ. Anh đã hiểu được những hi sinh của cô cho căn nhà này.

Đổi lại, Thúy vẫn lạnh lùng. Cô đẩy Chiến ra và nói rằng cần thời gian để suy nghĩ. Bởi trái tim cô bị anh làm tổn thương quá nhiều lần. Tình cảm là thứ dễ vỡ và rất khó lành lại. Không phải nói không sao là nó sẽ không sao, nói ổn là nó ổn được.

Giờ đây Thúy đã đi làm lại, cô không phụ thuộc vào Chiến nữa. Cô muốn cho anh thấy khi đã vượt qua giới hạn chịu đựng của 1 người phụ nữ thì anh sẽ phải đánh đổi những gì. Còn Chiến, anh đang hối hận vô cùng. Nếu được quay trở lại quá khứ, chắn chắn Chiến sẽ không làm Thúy tổn thương.