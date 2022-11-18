Chê vợ bỉm hôi sữa, già nua xuề xòa, chồng 5 lần 7 lượt cặp kè gái làng chơi rồi nhận cái kết chết điếng người

Tâm sự 18/11/2022 01:35

Tôi đã gần 30 tuổi đầu, cũng từng trải qua nhiều cuộc tình, cũng từng yêu hết mình, thề non hẹn biển, rồi cũng mất nhau. Sau bao nhiêu đỗ vỡ thì con người ta sẽ chín chắn hơn nhưng không, càng đổ vỡ càng suy sụp thì bản thân lại càng bị mất phương hướng, để rồi hướng vào 1 lối rẽ mà đến cả bản thân cũng không ngờ tới.

Sống đến tầm này, suy nghĩ cũng nhiều, hối hận cũng nhiều, thất vọng cũng không hề kém. Tự trong thâm tâm mình tự nhận ra rằng: Con người mà, còn sống là còn khổ, còn ố ái hỷ nộ.

Cũng từng suy nghĩ rất nhiều, cũng từng khóc rất nhiều, cũng từng có ý định từ bỏ rất nhiều nhưng vì con mà cố gắng.

Chê vợ bỉm hôi sữa, già nua xuề xòa, chồng 5 lần 7 lượt cặp kè gái làng chơi rồi nhận cái kết chết điếng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng như cô gái trong phim, đến 1 thời điểm tôi bóc được mọi lớp màn che dấu vở kịch mà họ diễn cho mình xem ra thì cũng là lúc tuyệt vọng, đau khổ, khóc không thành lời, muốn từ bỏ, muốn ôm con đi thật xa, đến 1 nơi mà không có ai biết đến mình làm lụng nuôi con khôn lớn, nhưng rồi nghĩ lại mình còn cha mẹ già, còn anh em ruột thịt, mình bỏ đi rồi họ biết sống sao.

Phận là phụ nữ, ai mà chẳng muốn lấy được một người chồng yêu thương mình, nhưng có bao giờ điều mình muốn lại thành hiện thực. Cũng có yêu đấy, thương đấy nhưng ngoài mình ra còn thương yêu cả hàng tá cô gái khác. Sau lưng mình làm ra bao nhiêu chuyện thậm tệ. Bản thân là 1 người vợ, luôn cố gắng vun đắp cho gia đình, cố gắng nuôi dạy con, lo lắng việc nhà để là hậu phương vững chắc cho chồng. Nhưng ngược lại, người đàn ông có suy nghĩ cho vợ của mình không, hay chỉ là đến tháng vứt cho 5-7 triệu rồi bỏ bê gia đình, bỏ bê con cái.

Coi cái 5-7tr đưa về là to tát lắm. Các anh có bao giờ hiểu được cảnh con bệnh, con ốm, vợ thức đêm thức hôm chăm bẵm chưa, các anh có hiểu cảm giác nửa đêm 1-2h sáng 1 mình ôm con chạy đi bệnh viện chưa hay đi đâu, gặp ai cũng chỉ biết chỉ trích vợ mình, nào là bê tha, không biết chăm chuốt cho bản thân, không biết chiều chồng. Xin thua với anh, không phải vợ anh bê tha, không biết trưng diện mà vì con anh chưa đủ sữa bú, 1 tháng nó bệnh 4-5 lần, tiền khám, tiền thuốc men, tiền đi lại, mấy triệu bạc của anh liệu có đủ nổi không?

Chê vợ bỉm hôi sữa, già nua xuề xòa, chồng 5 lần 7 lượt cặp kè gái làng chơi rồi nhận cái kết chết điếng người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Là 1 người đàn ông, đã không bảo vệ được vợ mình thì làm ơn đừng có lôi vợ con ra mà bêu rếu, nếu không chu cấp đủ cho vợ con thì làm ơn hãy im lặng,, đừng có đưa mấy đồng bạc ra mà khoe mẽ với đời. Trước mặt thì người ta còn a dua theo chứ sau lưng nó cười cho.

Làm 1 người cha, đã bao giờ anh tự nghĩ xem mình nên dạy con học những gì chưa hay lúc nào cũng trách mắng nó không hiểu chuyện, con mới chỉ có 1-2 tuổi còn không hiểu được cha mẹ nói gì chứ bắt nó hiểu chuyện sao nó hiểu được, bố nó già đầu còn không hiểu chuyện nữa bắt nó hiểu. Nực cười.

Buồn cười thay, 1 đứa con thôi còn chẳng bao giờ cho nó ăn 1 bữa, mà mở mồm ra cứ kêu đẻ tiếp, rồi ai đẻ.

Chồng tôi khi thấy vợ chăm con mệt mỏi còn liên tục hú hí bên ngoài rồi lại mang bệnh, đây là điều khiến tôi ghê tởm nhất. Thật sự, đàn ông có thể tệ đến vậy sao?

Chê vợ bỉm hôi sữa, già nua xuề xòa, chồng 5 lần 7 lượt cặp kè gái làng chơi rồi nhận cái kết chết điếng người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lúc tôi nghén, tôi bầu anh làm được gì cho tôi

Lúc tôi chuyển dạ đau thấu trời anh cũng chẳng bên cạnh

Lúc tôi stress chăm con anh ở đâu

Lúc tôi khó khăn nhất anh làm được gì

Lúc tôi thức trăng cả đêm con bệnh con ốm anh có thèm hỏi han

Lúc tôi cần được an ủi, được bảo vệ anh là người đẩy tôi ra

Tỷ thứ đổ lên đầu tôi anh biết không?

Đã bao giờ anh đặt mình vào tôi để suy nghĩ chưa

Anh đi nhậu 1-2h đêm về có sao, tôi đi công chuyện 1-2 tiếng đã hét nhặng lên

Tôi chăm con khoẻ cả năm không ai hay, con ốm 1 hôm cả họ biết

Tôi cũng là con người, tôi cũng cần nghỉ ngơi

Thế giới 9 tỷ người, anh không chọn ai đi vớ lấy tôi làm gì

Bỏ nhà bỏ cửa, bỏ bố bỏ mẹ chạy theo anh. Cuối cùng tôi nhận lại được gì???

Đó là câu chuyện hôn nhân đẫm nước mắt của tôi, Mọi người cho tôi lời khuyên liệu có nên tiếp tục sống hay buông tay....???

Nguồn: Internet

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Phát hiện chồng ngoại tình 5 lần 7 lượt bỏ qua, vợ bình thản chấp nhận mọi tủi nhục đau đơn chỉ vì một lý do khiến người đời chua xót

Biết chồng ngoại tình hết lần này đến lần khác nhưng mình vẫn cố gắng bỏ qua vì con. Mình thấy rất đau lòng và bế tắc trong cuộc hôn nhân đẫm nước mắt và tủi thân này.

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