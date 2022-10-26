Mẹ đơn thân liệu có thể có được hạnh phúc? Gãy gánh một lần khiến tôi nhẹ dạ say tình trai trẻ và cái kết đau lòng

Mình và Anh quen nhau tình cờ qua công việc. Lúc đó công việc Anh cũng ổn định, lương gấp đôi, gấp 3 lần mình. Nói chuyện với nhau được 2 tháng, quyết định quen nhau chưa được một tháng thì vì chuyện gia đình mà Anh phải bỏ dở công việc để về quê. Lần đó, Anh đã chia tay mình. Chặn hết liên lạc với mình. Không hiểu sao mình khóc rất nhiều, có thể vì mình yêu Anh nhiều quá, hay vì mình thương Anh phải trải qua nỗi buồn mất đi người thân. Mình chờ đợi Anh trong nước mắt, rồi một ngày Anh mở điện thoại, nói những lời quan tâm, chăm sóc.

Mình cũng không dám đòi hỏi gì nhiều ở Anh, vì mình biết anh về quê, tự khởi nghiệp còn có bao nhiêu cái phải chi tiêu, nên rất khó khăn. Anh thì chấp nhận việc mình đã từng 1 đời chồng, đã có con và có ý muốn mình sinh cho Anh 2 đứa nữa, nhưng thật lòng là mình sợ sinh con, có lúc thì mình thương Anh, nên quyết định sẽ sinh cho anh thêm 1 đứa, rồi cùng với con của mình là Anh có 2 đứa con rồi. Nhưng có những lúc mình nghĩ lại lúc sinh con, mình sợ, nên mình thuyết phục Anh không sinh nữa, chỉ mình con mình đó là đủ rồi.

Mình níu kéo và Anh đồng ý yêu xa. Những ngày yêu xa cứ thế kéo dài, thi thoảng anh lại đi cả ngàn km để đến với mình. Anh không hay tặng mình những thứ đắt tiền, vì Anh cũng đang khó khăn, nhưng Anh lo cho mình từng chút một. Mình ốm, Anh kiếm thuốc gửi cho mình, điện thoại mình hư, Anh kiếm được điện thoại cũ của người ta hỏng, về sửa lại gửi cho mình, trời trở lạnh, anh mua chăn gửi mình đắp,...

Mình nghĩ, khi đã yêu mình, thì con mình cũng là con Anh mà. Và qua cách quan tâm của Anh dành cho mình và con, mình biết, Anh sẽ thương con như con đẻ của Anh. Mỗi tối, hai đứa nói chuyện, Anh lại bảo mình cưới anh đi, nhưng mình muốn Anh ổn định, 3, 4 năm nữa rồi mới cưới. Anh lại bảo hay là mình đăng ký kết hôn trước rồi cưới sau. Mình sợ, sợ rằng mình lại dở dang lần nữa nên cũng từ chối.

Ảnh minh họa: Internet

Mình còn chưa dám nói với Ba Mẹ là mình yêu Anh. Mẹ mình thì sợ mình chọn sai một lần nữa, nên mình sợ Mẹ sẽ không cho mình lấy Anh, vì Anh ở xa quê mình quá. Quen nhau 1 năm, Anh chưa một lần to tiếng hay trách móc gì mình, nhưng hôm trước, Anh gửi cho mình quà và thuốc, mình thì đang ốm, phải chạy vào viện đi khám nên không đón xe để lấy quà được, mình cũng không muốn nhờ người trong gia đình nhận hộ vì mình không thích nhờ vả ai hết và cũng không muốn ai biết về mối quan hệ của mình và Anh.

Rồi vì mình đang bệnh, nên tính tình khó chịu, mình đã mắng Anh, mình trách Anh sao gửi mà không báo trước cho mình vài ngày để mình sắp xếp, trách Anh làm gì cũng tự ý mà không bao giờ hỏi ý kiến mình, và mình đã lỡ lời nói từ nay Anh đừng gửi gì cho mình nữa. Lần này Anh đã bực, Anh đã nói là mình không nhận thì thôi, coi như Anh sai khi quan tâm mình. Chỉ một tin nhắn đó, rồi Anh không nói gì nữa. Nhưng mình cảm nhận được là Anh không còn quan tâm mình nữa. Không còn yêu mình như trước.

Lần trước, Anh gửi hoa tặng mình, mình cũng trách Anh sao Anh không báo trước, sao Anh lại tốn tiền mua hoa. Chỉ tại mình tiếc tiền Anh vất vả làm ra mà lại đi mua hoa mất cả mấy trăm nghìn, bằng cả ngày mình đi làm mới kiếm được. Lần đó Anh xin lỗi và khôngnói gì mình hết, sao lần này Anh lại như thế. Chẳng lẽ mình sai ư.

Mình có nên tiếp tục níu kéo Anh lần nữa, hay chấp nhận sự thật là Anh đã hết yêu mình hay không? Liệu mình có nên chạy theo Anh đến nơi xa quê mình đến cả ngàn km hay không?

Nguồn: Internet