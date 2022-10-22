Chồng vừa hà tiện, vừa vô tấm đến mức ngày lễ cũng hạch sách với vợ, tôi liền đáp trả bằng một hành động khiến anh tái mặt

Tâm sự 22/10/2022 15:20

Lấy chồng như đánh một canh bạc, tôi đã thua trong chính canh bạc của cuộc đời mình.

Kết hôn 2 năm đã có với nhau 1 bé gái 5 tháng tuổi. Anh là người nhạt nhoà và hơi tiết kiệm.

Ngày cưới anh nói với mình là nên làm nhỏ, gộp lại làm một lễ cho tiết kiệm, tiền anh cũng là tiền của em. Ngày đi sinh anh cũng nói nằm phòng 10 giường cho tiết kiệ để tiền sau này cho con. Ngày lễ anh cũng nói là hoa hoè gì cho phí, có con rồi thì thôi.

Trước giờ thực sự thì mình cũng chẳng quan trọng lắm, anh phụ giúp mình và thương con là được. Ngày lễ, sinh nhật gì thì cũng mua ít đồ ngon ngon về nấu ăn rồi qua thôi. Chẳng quà cáp chúc mừng gì.

Chồng vừa hà tiện, vừa vô tấm đến mức ngày lễ cũng hạch sách với vợ, tôi liền đáp trả bằng một hành động khiến anh tái mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng này con ốm nên mình thức đêm nhiều, cơ thể mệt mỏi. Mình hay đùa với anh rằng "Tháng này vợ mệt quá, gần lễ rồi anh có thể nạp vitamin cho vợ không?" Đại loại là như vậy.

Hôm ngày 20/10, sáng dậy anh cũng hôn mình rồi đi làm như mọi ngày. Chiều chiều mình háo hức lắm, nấu sẵn đồ ngon tắm rửa cho con sạch sẻ rồi đợi chồng về. 7h tối anh về trong tình trạng sặc mùi bia và chẳng có món quà nào thì mặt mình sị xuống. Thật sự thì vừa buồn vừa tủi. Anh thấy vậy đi mua cho mình 1 bông hoa chắc tầm 50 ngàn và 1 ly trà sữa và về nói "Quà 20/10 anh tặng em đó, được chưa ? Vừa lòng chưa ?". Mình đã tức và ném ngay trà sữa cùng hoa vào sọt rác.

Thực sự mình chưa bao giờ đòi hỏi gì ở anh một món quà đắt giá thứ mình cần là sự chuẩn bị và tấm lòng. Nhưng thực sự anh quá coi thường mình. Có lẻ anh nghi mình không đủ giá trị để nhận quà.

Chồng vừa hà tiện, vừa vô tấm đến mức ngày lễ cũng hạch sách với vợ, tôi liền đáp trả bằng một hành động khiến anh tái mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân là vậy đấy, lấy đúng người bạn sẽ là công chúa, lấy sai người lại khổ cả cuộc đời. Có lẽ những người làm vợ, làm mẹ sẽ rất hay tủi vì có những chuyện chẳng biết tỏ cùng ai. Đôi lúc những câu chuyện hàng ngày lại là những con dao dần dần đâm sâu và mài mòn trái tim của người làm vợ không được chồng quan tâm.

 

Nguồn : Internet

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