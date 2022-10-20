2 năm quen nhau và hơn 3 năm chung sống với nhau vợ chồng mình rất hoà thuận chưa một lần cãi vã. Cả hai đều biết nhường nhịn nhau.

Mình năm nay 29 tuổi, lấy chồng được hơn 3 năm và có một cô công chúa 2 tuổi. Chồng mình là nha sĩ nhưng không làm ở viện mà mở phòng khám riêng. Còn mình là giáo viên mầm non.

Chồng mình là một người có thể nói rất biết quan tâm vợ con. Ngoài thời gian làm ở phòng khám ra thì về nhà cũng phụ vợ việc nhà. Mình nấu cơm thì anh chơi với con. Mình giặt quần áo thì anh phơi quần áo. Mình ốm thì anh đảm đang hết việc nhà sau đó mới ra phòng khám.

Ảnh minh họa: Internet

Đối nội đối ngoại thì không có ai chê anh ở khoản này. Anh quan tâm gia đình nhà mình y như bên nội. Biếu quà tết ông bà nội anh biếu 15 triệu, ông bà ngoại anh biếu 20 triệu. Có phòng khám răng riêng nên lương của anh cao gấp nhiều lần mình, anh cũng không bao giờ so đo lương của 2 vợ chồng và cũng rất thoáng không kiệt sỉ. Hàng tháng người chốt sổ sách của phòng khám là mình. Trả lương nhân viên cũng là mình. Tiền lãi được cũng là mình giữ, anh chỉ cầm khoản ít bên người. Nói đến đây chắc mn nghĩ chồng mình là người rất hoàn hảo đúng không ạ. Nhưng nào ngờ...

Tính mình thì rất thích đùa, có lần xem được video trên mạng nên mình cũng học theo. Vào buổi sáng, mình đem quần áo cho vào máy giặt, không hiểu sao mình lấy thỏi son đánh thật đậm vào môi, sau đó in vết son đó vào áo phông cộc màu vàng nhạt của anh. Mình liền đặt áo trên đầu giường, lúc đó anh vẫn ngủ. Đến hơn 8h anh ngủ dậy, thấy áo trên đầu giường và hỏi mình "Em chưa giặt quần áo à? Sao còn áo của anh đây?'

- Mình liền trả lời: anh xem lại áo của anh đi?

Anh cũng cầm áo và lật tung lên xem, đến vị trí dấu son thì anh đột nhiên dừng tay lại và nhìn chằm chằm vào mình.

Lúc đó mình chỉ mong anh sẽ xuống giường và nói rằng em lại giở trò gì đây hoặc là em tự làm af? Nhưng các bạn biết mình nghe câu gì từ anh không? " Em...em... không như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích đã ?"

Nghe xong mình tưởng anh đùa lại mình, nên mình vẫn bình thường rồi trả lời "Vâng. Anh đi vệ sinh cá nhân đi."

Sáng hôm đó, anh không ra phòng khám và 2 vợ chồng mình ngồi nói chuyện với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Anh nói rằng:

- "Anh với em đó mới quen nhau được 3 tháng. Em đó đến làm thẩm mĩ răng. Nghề nghiệp mà em nên anh luôn nhắn tin hỏi thăm bệnh nhân xem về nhà ăn uống có gặp khó khăn gì không? Và không hiểu sao sau nhiều lần hỏi han thì anh và bạn đó nói chuyện với nhau nhiều hơn."

- Mình hỏi. Còn vết son thì sao?

- Em đó nhắn tin nói bị sốt nên anh qua nhà. Anh chỉ đến để mua thuốc và cho em ý ăn uống thôi. Có thể lúc đỡ em ý dậy không may dính son vào áo của anh thôi.

- Từ khi nào anh còn quan tâm đến đời sống riêng tư của bệnh nhân vậy. Hai người nam và nữ ở riêng một phòng, không có chuyện gì xảy ra anh nói xem bao nhiêu người tin. Anh không có ý gì liệu bạn đó có ý gì với anh không. Nếu đàng hoàng bạn ý đã không gọi cho một người lạ gọi đến nhà, mặc dù đã biết anh có vợ rồi.

Anh im lặng và không trả lời mình.

Bản thân mình lúc đó không còn nghĩ được gì nữa. Không còn muốn nhìn thấy anh nữa.

Mình vào gọi con dậy và sắp mấy bộ quần áo, 2 mẹ con bắt taxi về ngoại chơi mấy ngày.

Mình về ngoại được 4 ngày thì có số điện thoại lạ gọi cho mình, mình nghe và câu đầu tiên được nghe từ đầu dây bên kia chính là. "Em xin lỗi chị, em có thai với chồng chị được 4 tuần rồi ạ."

Mình lúc đó như chết điếng, tai liền ù đi không còn nghe được bên kia nói gì nữa. Ngồi sụp xuống một lúc rồi vào nhà ôm con gái rồi khóc.

Mình bảo bà ngoại trông bé rồi nói mệt và nằm im trong giường. Mình suy sụp thật sự.

Và như vậy, nhiều lần sau đó cô ta liên tục gọi điện, nhắn tin cố ý trêu điên mình. Cô ta không ngại kể ra những lúc mặn nồng của 2 người họ rồi thảo mai xin mình cho con cô ta có bố, xin mình buông tha cho hạnh phúc của họ.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm sau mình gọi về cho bố mẹ chồng ở quê và gọi cho chị chồng, kể hết sự việc. Bà chị chồng còn nói con đó ở đâu chị đến giải quyết, còn thằng chồng mày nữa bảo nó về đây cho chị. Còn mầy và con bé thì đi đâu chơi đi cho khuây khoả, không phải nghĩ gì để chị mày xử lí.

Mình được nhà chồng yêu thương lắm, nghĩ đến như vậy mà đau lòng quá. Thương con gái bé nhỏ nữa.

Bố mẹ chồng có gọi cho mình và nói rằng. Bố mẹ xin lỗi con, không nghĩ thằng chồng con tát tệ như vậy.

Bố mẹ tính như sau, sẽ thiệt thòi cho con nhưng mong con hiểu cho bố mẹ và cho cháu một gia đình có đầy đủ bố mẹ. Đứa bé kia sẽ được sinh ra, gia đình chúng ta sẽ đi xét nghiệm ADN, nếu là con cháu nhà này thì chúng ta sẽ chu cấp tiền nuôi dưỡng đứa bé, còn chồng con sẽ không được dính dáng gì đến con kia nữa.

Nghe xong mà mình bật khóc, có thể mình ích kỉ nhưng bản thân mình không muốn như vậy, tại sao con mình phải chia sẻ tình cảm với người khác. Liệu 2 người họ có qua lại với nhau không khi có sợi dây gắn kết là đứa bé đó.

Mình đã gọi lại cho chồng sau bao ngày không liên lạc và mình nói rằng. "Vợ chồng chúng ta đã quen nhau và sống bên nhau từng ấy năm, bao khó khăn mình cũng trải qua bên nhau. Thời gian có thể quá ngắn để chúng ta hiểu hết về nhau. Có phải em làm vợ chưa tốt nên anh đâm em một nhát đau như vậy không? Nếu anh thật sự yêu thương em và con thì anh đã vượt qua được cám dỗ. Vết thương này nó hằn sau trong tim em rồi. Em xin lỗi. Em không thể tiếp tục sống bên anh được, nhìn thấy anh là em nhớ lại nỗi đau. Con thì em sẽ nuôi vì anh cũng đã có đứa con khác rồi. Chúc anh hạnh phúc bên người ta" sau đó mình tắt máy. Anh có gọi lại mình không nghe và chặn số.

Mình xin phép khóc nốt lần này, bắt đầu ngày mai cuộc đời sẽ tươi sáng hơn đối với mình. Mình sẽ sống vì con gái mình. Cứ nghĩ ông trời ban cho mình 1 người chồng hoàn hảo. Nhưng cuộc đời đâu như mình nghĩ.

Mình chọn cách ra đi nhẹ nhàng, không làm lớn chuyện, không đánh ghen ầm ĩ.

Nguồn : Internet