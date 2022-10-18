Gọi điện thăm hỏi mẹ chồng trước ngày dạm ngõ, tôi bàng hoàng khi vô tình biết được bí mật "kinh thiên động địa" của nhà trai

Tâm sự 18/10/2022 18:40

Đêm đấy mẹ mình khóc rất nhiều, bố ngồi cả đêm ngoài hiên, hút thuốc và thở dài. Còn mình không thể cứ nhìn ba mẹ khóc, nén hết đau thương để an ủi hai người: “Ba mẹ yên tâm, con không yêu cầu hủy hôn nữa. Mai ba mẹ mặc áo dài và comple thật đẹp để nhìn con mặc váy cưới”.

Đáng tiếc, mình không thể nhận ra sớm hơn, để đến giờ này mọi thứ đã muộn màng. Chồng sắp cưới là một người không có chính kiến, 1 mama boy thực thụ. Luôn nghe lời mẹ trong mọi hoàn cảnh. Ngày ra mắt, cả nhà bên đó không mấy thân thiện với mình. Khi rửa bát, bác gái đã nói thế này: “Nó thích cháu mà, cô chú có không thích thì cũng đành chịu thôi.” Không biết là đùa hay thật, nhưng mình nghe đã thấy chạnh lòng. Nhưng mình nghĩ, rồi dần dần người ta sẽ chấp nhận, không cần quá lo lắng.

Ngày dạm ngõ, lễ nhà trai đem đến làm mình quá thất vọng. Anh nói đó là do mẹ anh chỉ cho sắm chừng đó lễ. Tráp hoa quả chỉ có 7-8 quá táo xếp lỏng lẻo không lên đến miệng, mấy tráp còn lại cũng chẳng khác gì, lèo tèo mấy món cho có. Mình hụt hẫng. Nhưng cũng phải nghĩ đến gia đình anh kinh tế hạn hẹp, nên cũng thôi không so đo nghĩ ngợi. Cũng vì điều kiện tài chính nhà anh như vậy nên mọi thứ 2 vợ chồng về nhà mới mình sắm hết. Nhà mình kinh doanh tạm ổn nên nói chung cũng thoải mái khoản này.

Gọi điện thăm hỏi mẹ chồng trước ngày dạm ngõ, tôi bàng hoàng khi vô tình biết được bí mật 'kinh thiên động địa' của nhà trai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước ngày cưới 20 ngày, nhà mình bị dính covid, cả nhà đã cố gắng ăn uống, cách ly cẩn thận, 10 ngày sau test còn 1 vạch. Mình bảo với anh, anh ngập ngừng quay sang hỏi mẹ. Chưa gì đã nghe tiếng bên đầu dây bên kia: “Chưa cưới đã gặp vận, khéo về đây báo hại cả nhà”. Hỏi lại anh ta thì hắn nói không có gì, mẹ đang xem phim nên nói mấy người trên phim thôi.

Trước đêm cưới, emìnhcó gọi qua bên đó thì nghe anh ta nói bên nhà trai đang nhiều người nhiễm covid, không thể đi đón dâu được. Mình cạn lời, không nói sớm để sắp xếp, đến khi hỏi mới chịu nói ra. Mình với hắn cãi nhau to, hắn một mực nói không có lỗi vì người yêu cầu giữ im lặng là mẹ hắn.

Người đàn ông 30 tuổi cái gì cũng mẹ quyết định. Mình tức quá nói mấy câu chọc vào bản lĩnh của hắn, hắn khùng lên rồi nói hết ra: “Tôi nhịn đến giờ này chỉ vì nhà cô hứa sẽ bàn giao cửa hàng cho tôi thôi. Mai là cưới rồi, không muốn muối mặt với họ hàng, với đối tác làm ăn nhà cô thì khôn hồn mà biết điều tí đi". (Trước đó bố có nói 2 đứa về một nhà sẽ bàn giao cho chúng mình 1 cửa hàng kinh doanh đồ trẻ em)

Gọi điện thăm hỏi mẹ chồng trước ngày dạm ngõ, tôi bàng hoàng khi vô tình biết được bí mật 'kinh thiên động địa' của nhà trai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mình sụp đổ. Mình trách rằng tại sao bản thân lại có thể bỏ qua cho hắn hết lần này đến lần khác để tiếp tục mối quan hệ này. Mình rất hối hận. Nhưng muộn rồi. Cả đêm mình thức trắng, hôm sau đám cưới, mình cười nói, chúc rượu họ hàng từ sáng tới chiều tối đến kiệt sức. Bố mình sẽ không cho hắn bất cứ cửa hàng nào. Mình không thỏa hiệp chuyện đăng kí kết hôn trước khi cưới và bây giờ chắc chắn sẽ không có con với hắn.

Mình đang ở nhà ba mẹ, từng giây từng phút chìm trong phẫn uất, ăn không ngon ngủ không yên vì những gì tồi tệ vừa xảy ra. Giá mà trước đó mình nói hết tình hình cho ba mẹ biết, họ sẽ thấy được vấn đề và ngăn cản chứ không để mọi chuyện đi quá xa như thế này.

Nguồn: Internet

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