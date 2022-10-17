Mối tình nồng cháy với trai trẻ khiến vợ dốc tâm bày thủ đoạn hạ bệ chồng và cái kết "thương tâm" cho kẻ phản bội

Tâm sự 17/10/2022 23:56

Phía sau một người đàn ông thành đạt chưa bao giờ là một người phụ nữ. Phía sau một người đàn ông thành đạt là nhiều năm trời đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu.

Anh trai mình 35 tuổi, là giám đốc một công ty nhỏ. Anh từng là người rất lạc quan dù công việc hàng ngày vẫn đè nặng lên vai. Tưởng chừng như sau quãng thời gian dài cống hiến vì cả công ty lẫn gia đình thì anh sẽ được hạnh phúc, đột nhiên vợ anh đòi ly hôn với cái lí do rất buồn cười đó là "Anh coi trọng công việc hơn gia đình".

Dù đúng là anh luôn đến sớm về khuya ở chỗ làm, nhưng anh chưa từng tụ tập nhậu nhẹt chơi bời sau khi tan sở, luôn về nhà với vợ con, tất nhiên cũng có khi giao lưu nhưng chỉ khi nào công việc đỡ đỡ thôi. Cuối tuần anh cũng chỉ gần như luôn dành thời gian với gia đình, đưa gia đình đi ăn, đi chơi, đi du lịch. Và quả nhiên sau 1 thời gian...anh phát hiện vợ mình ngoại tình.

Mối tình nồng cháy với trai trẻ khiến vợ dốc tâm bày thủ đoạn hạ bệ chồng và cái kết 'thương tâm' cho kẻ phản bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc tranh cãi anh có nổi nóng và đã tát cô ta. Cũng chỉ nhờ vậy mà khi ra toà ly hôn cô ta lấy cớ rằng mình từng bị "Động tay động chân" để thu hút sự thương cảm của mọi người. Còn việc ngoại tình, dù anh đã phát hiện nhưng do không đủ chứng cớ nên không thể đưa ra, không bắt quả tang, mà lúc anh biết anh cũng cho chị 1 cơ hội quay đầu, nhưng cơ hội đó không phải là quay về với gia đình, chị đã dùng cơ hội đó để xoá hết tin nhắn, dừng mối quan hệ, tạm thời cắt đứt liên lạc với người kia coi như không có gì xảy ra, coi như bản thân là nạn nhân trong mối quan hệ ấy. Cuối cùng anh phải chấp nhận chia đôi toàn bộ tài sản, vì vợ anh tuy chưa từng một ngày gọi là đi làm tử tế nhưng lại là người đứng tên chung trong các giấy tờ vì là vợ, là chồng.

Sau khi nhận phán quyết anh như người mất hồn, anh không tin cuộc sống của anh sẽ như vậy. Anh tâm sự với mình rằng có lẽ sẽ tạm nghỉ việc một tháng, đi đây đi đó để giải toả tâm hồn, và anh dặn mình một điều mình không bao giờ quên được: khi lấy vợ, là một người đàn ông đã chấp nhận mất đi quyền riêng tư, quyền sở hữu tài sản của mình và quyền đưa ra quyết định cho bản thân cũng như gia đình. Một người phụ nữ tốt luôn xứng đáng với những điều đó, nhưng một người phụ nữ tệ sẽ làm em mất đi mọi thứ, kể cả danh dự của bản thân.

Mối tình nồng cháy với trai trẻ khiến vợ dốc tâm bày thủ đoạn hạ bệ chồng và cái kết 'thương tâm' cho kẻ phản bội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đời có nhân có quả, sau một thời gian tôi có nghe chị ta cũng bị người tình ngoại tình. Anh ta cũng bòn rút của chị một số tiền không ít. Cõ lẽ giờ đây quả báo đang đến dần đàn với người đàn bà thay lòng đổi dạ, một chút nghĩa vợ chồng cũng đem đánh đổi cho sự thỏa mãn của thân xác.

Nguồn: Internet

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