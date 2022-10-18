Đi cưới bạn hết mình với 500 ngàn thời sinh viên, bạn đi phong bì lại hết hồn, "chán chẳng buồn nói"

Tâm sự 18/10/2022 05:45

Chuyện gửi phòng đi đi đám hay lễ lộc bấy lâu nay có lẽ luôn là việc tế tệ mà nhiều người quan tâm. Đôi lúc có những thời điểm khó khăn vẫn phải dằn túi bỏ ra vài ba trăm gửi phong bì. Cua chuyện của mình cũng éo le như thế.

Mình có 1 người bạn thân, khi ấy chúng mình mới ra trường được 2 năm, đám cưới nó, mình và người yêu mình đi, phong bì 500 ngàn, mình nghĩ lúc ấy 500 ngàn cũng hợp lý, thật ra mình cũng không nghĩ là đi 2 người sẽ phải nhiều hơn hay gì đâu, chỉ nghĩ lúc ấy hợp lý thôi. Sau đám cưới thì bạn mình cũng không nói gì với mình.

Đi cưới bạn hết mình với 500 ngàn thời sinh viên, bạn đi phong bì lại hết hồn, 'chán chẳng buồn nói' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây gần 1 tháng, đám cưới mình, mình mời lại người bạn của mình, bạn mình hỏi “Cho chồng con, cháu đi được không?” mình cũng nghĩ vui vui thôi nên nói “Càng đông càng vui, đi hết đi cho xôm!”. Hôm sau, nó với chồng nó ăn bữa trưa xong rồi về kiểu ăn mâm bạn thân các thứ, đến chiều thì quay lại, gia đình nó đến mừng cưới mình đúng 6 người, vợ chồng nó, em gái, con và 2 đứa cháu cũng cấp 2 rồi, ngồi vào mâm 10 người với lý do là phải trông các cháu.

Đến lúc mình bóc phong bì thì được 1 triệu mà kéo 6 người đi ăn, thật ra cũng thừa cỗ, ăn cũng chẳng sao nhưng sao mình nghĩ cũng lạ thật.

Đi cưới bạn hết mình với 500 ngàn thời sinh viên, bạn đi phong bì lại hết hồn, 'chán chẳng buồn nói' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

1 là đi ăn cưới có cần thiết phải kéo đông người đến vậy không? Kiểu đi phong bì, ăn cưới sợ lỗ ấy.

2 là mọi người nghe lí do đó có buồn cười không? Còn em gái mà, em gái có thể trông 2 cháu mà.

3 là đi đông như vậy mà mừng có 1 triệu, không biết có nghĩ gì không nhỉ? Hay cũng như mình, vô tư như ngày xưa mình đi đám cưới nó.

Không nói thì thấy cũng ấm ức, khó chịu, mà nói ra chắc mọi người cũng sẽ cười, nhưng mình luôn thấy bức bối trong người. Là mọi người, mọi người sẽ làm gì? Mình tin nhiều người cũng sẽ gặp tình huống như mình, mâm cỗ giờ rẻ cũng phải 2 triệu đến 2 triệu 5 mới ra hồn vậy mà bạn mình nỡ lòng làm vậy.

Nguồn: Internet

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