Cho đến hôm nay, mình phát hiện chồng mình ngoại tình, người đó chỉ là 1 nhân viên của 1 công ty điện máy, làm ở siêu thị, là bạn của chồng mình, người đó chưa lấy chồng, mình cũng không biết lý do là gì nhưng họ lại khiến mình đau đớn tột cùng.

Mình đã lập gia đình, con mình cũng đã 4 tuổi. Chồng mình là 1 người chăm chỉ đi làm, tiền nong được bao nhiêu đưa vợ tất, tất nhiên vẫn giữ 1 khoản để chi tiêu riêng, không bao giờ đòi hỏi gì, lúc nào cũng hết lòng vì vợ, vì con. Ngoài giờ đi làm cũng dành thời gian cho vợ, cho con. Ko chỉ mình nhận ra những điểm ấy mà bạn bè, anh em, người quen của chồng mình cũng thấy chồng mình là 1 người như vậy. Mình hoàn toàn tin tưởng vào chồng mình.

Không những vậy, con gái của mình và chồng cũng xinh, đáng yêu, ngoan ngoãn do cách dạy của bố, của mẹ, của ông bà.

Mình nói ra để mọi người hiểu rằng cuộc sống của mình và chồng hiện tại như nào là vợ đẹp, con xinh, gia đình có điều kiện, chồng mình cũng là 1 người chăm chỉ hết lòng vì vợ vì con, vậy mà anh lại ngoại tình với 1 người con gái như vậy.

Khi mình biết chuyện, mình cho anh xem ảnh, mình vào thẳng vấn đề và hỏi anh tại sao anh lại làm như vậy trong khi gia đình đang êm ấm hạnh phúc thì anh nhìn thẳng vào mắt mình và trả lời:

- Anh không biết, chuyện tình cảm của anh với người ta đến bản thân anh cũng thấy khó hiểu. Không cần tiền tài vật chất, không cần danh tiếng, chỉ nói chuyện và thấy đồng cảm rồi đến với nhau thôi. Còn nhiều lúc, anh thấy bản thân anh ở trong gia đình này là nhiệm vụ, là trách nhiệm, nhiều lúc không có tình cảm nên anh tìm đến người ta, chính xác anh và người đó chỉ vì tình cảm mà đến với nhau thôi ấy, đến bản thân anh còn không hiểu đc tại sao anh lại như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Mỗi câu anh nói như cứa vào lòng, vào tâm hồn mình vậy. Chúng mình sau đó là im lặng, mình nói để mình suy nghĩ, anh nói “Anh sai, em cứ suy nghĩ đi, có thể anh và người ấy sau này sẽ không liên quan gì đến nhau nữa kể từ giờ phút này nhưng anh vẫn là người sai, mà sai thì phải chịu trách nhiệm, anh cũng nói thật với em hết rồi, không còn gì để nói nữa…anh xin lỗi!”

Nghe lời xin lỗi mà đắng cay, mình cũng không biết phải làm gì nữa, im lặng, tha lỗi, coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng sẽ ghim sâu vào tâm trí, liệu như vậy còn tình cảm, hạnh phúc không hay sẽ làm căng lên? Nếu căng lên để được gì, để vợ chồng li dị, con mất bố, người ngoài đánh giá chăng. Mình chẳng biết phải làm thế nào nữa, đầu óc mình thật trống rỗng…

Nguồn : Internet