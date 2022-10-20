Nhậu nhẹt xuyên đêm, chồng bỏ vợ mang thai để chạy theo bạn bè rồi chết sững khi nghe "tin dữ"

Tâm sự 20/10/2022 05:45

Mình đã có một cuộc hôn nhân đầy chua xót. Đối với chồng mình, không có gì quan trọng hơn là nhậu nhẹt kể cả vợ đau con ốm, hay lúc vợ bầu bì. Mình ở quê chồng không người thân, không bạn bè, không ai bên cạnh để chia sẻ, tin tưởng.

“Khi trời mưa mới biết ai là người mang ô đến cho mình”. Hôm nay là lần thứ 4 mình đau ốm cần tới chồng nhưng anh ta vẫn tạt gáo nước lạnh vào mình. Và chưa kể những tháng ngày mình mới sanh đẻ, chưa bao giờ mình nhờ anh ta giữ con cho mình ngủ trọn vẹn một giấc mà anh ta chịu giúp.

Lần bầu bé lớn, mình ở nhà một mình, giặt đồ và trơn xà bông té, mình nhắn chồng về. Anh ta nhận dc tin nhưng đợi tới tàn tiệc mới về. Suốt 3-4 tiếng mình cũng không gọi ai vì ko muốn mọi người biết mình có người chồng như vậy, hôm đó là chủ nhật anh ta đi từ 6h sáng và bắt đầu nhậu từ 12h tới 6h chiều về.

Và nhiều lần anh ta bảo mình khỏi nấu cơm anh ta thèm này nọ sẽ về chở đi ăn, nhưng tới khi ai rủ đi nhậu anh ta sẽ mặc kệ mình đói ở nhà. Nếu mình tự đi anh ta sẽ bảo “mày đi vs trai à”, nếu mình gọi bạn qua chở anh ta sẽ bảo bạn mình chở mình về. Tuần 7 ngày, anh ta nhậu hết 5 ngày, mình bầu bì vẫn nấu cơm canh đầy đủ, nhưng toàn ăn một mình và đổ phí.

Nhậu nhẹt xuyên đêm, chồng bỏ vợ mang thai để chạy theo bạn bè rồi chết sững khi nghe 'tin dữ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đỉnh điểm là hôm đó mình đột nhiên đau bụng bảo anh ta chở mình đi khám, anh ta bảo “sắp mưa mai đi”, mình tự xách xe đi 1 mình, anh ta nhắn tin bảo “mày đi vs trai à? tao không có loại vợ kêu chồng không đi là tự ý đi như mày, mày không về tao gọi nói cho nhà mày biết”. Mình đau bụng đi khám là chính đáng nên mình kệ anh ta. Về nhà hoá ra “à anh ta nhậu với mấy ông anh họ hèn gì nhất quyết không đưa vợ đi”. trong khi đó 5h đi cùng lắm 6-7h về anh ta có thể qua nhậu. Dồn nén thêm nhiều lần trước nữa thế là mình cãi nhau một trận lớn, anh ta nói với gia đình anh ta và bố mẹ mình là “nó thấy con nhậu nên gây chuyện”.

Lần bầu bé thứ 2. Mình đau bụng 2 tuần, tới tuần thứ 3 vẫn đau nên bảo anh ta chở đi khám. anh ta hẹn tới hẹn lui, khất hẹn 5 lần với mình. Tiền đi khám anh ta lấy đi nhậu hết. Thậm chí thằng em đồng nghiệp rủ đi tâm sự chuyện bồ bịch của nó anh ta cũng xem như rất quan trọng hơn là chuyện vợ đau ốm.

Suốt 2 tuần như vậy, mình đều không giận hay cãi nhau với anh ta. Tới lần thứ 6, là tuần thứ 5, tối hôm trước mình đau quá ngủ không dc và đi phải khuỵu chân xuống. Nên sáng hôm sau mình bảo anh ta nay có lương chở e đi khám, anh ta “tất nhiên rồi vợ” nhưng cuối cùng vẫn vậy, anh ta đi nhậu.

Mình không nhịn nữa, nhắn bảo anh ta về chở mình đi ngay, anh ta nói với mình "Mai đi khám thì chết à?". Và nhất quyết không từ chối nhậu cũng không về sớm. Anh ta tiếp tục gọi điện thoại méc gia đình anh ta và bố mẹ mình là “nó thấy con đi nhậu nên gây chuyện. Sao mày đau bụng mà không nói sao tao biết, tao lỡ hứa với người ta đi ăn chẳng lẽ bỏ về. Chơi vậy ai chơi”. Trong khi mình thừa biết công ty anh ta tới ngày phát lương là kéo nhau đi ăn ốc chứ chẳng có gì quan trọng.

Nhậu nhẹt xuyên đêm, chồng bỏ vợ mang thai để chạy theo bạn bè rồi chết sững khi nghe 'tin dữ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tới hôm qua, mình đặt vòng tránh thai nên đau bụng và ra máu cả đêm và trưa ru con giữ con cho anh ta ngủ, vừa mệt vừa đau, ngồi không nổi, thở với ăn cũng không nổi, chưa kể con quấy đêm mình không ngủ được cả mấy ngày liền. Được sáng chủ nhật, anh ta chở mình ra khám, và hứa hôm nay không nhậu sẽ ở nhà để trông con cho mình nghỉ. Vậy mà người ta rủ nhậu anh ta vẫn đi. Mình giận và anh ta bảo mình “mày đau mà mày đã chết chưa”.

Thật sự quá thất vọng về người chồng của mình. 365 ngày, nhậu hết 300 ngày, lấy nhau tới giờ chưa một lần anh ta thấy mình mệt hay đau ốm mà chủ động ở nhà với mình. Vậy mà mỗi lần anh ta đói, đau, mệt, buồn ngủ thì chửi vợ nạt con. Vậy mà hễ có ai sống lỗi, thất hứa vs anh ta thì anh ta trách móc này nọ.

Ngồi nghe anh ta kể công sáng chở mình đi khám mà chỉ biết cười. Nói thật khi rảnh rỗi ai mà chẳng có thể giúp mình, thậm chí ra nhờ bà hàng xóm, ông xe ôm ngta còn giúp không công cho. Chỉ xem ai là người dám gạt lợi ích cá nhân (giấc ngủ, ăn chơi,...) sang một bên để vì mình.

Nhậu nhẹt xuyên đêm, chồng bỏ vợ mang thai để chạy theo bạn bè rồi chết sững khi nghe 'tin dữ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mình đã quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân này, con mình sẽ giành nuôi. Có lẽ chỉ vì có mình nên anh ta không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, bạn nhậu liệu có mang lại hạnh phúc cho anh ta không? Mình biết chỉ cần mình buông chồng mình sẽ thực sự mất tất cả. Không ai chăm sóc cũng chẳng ai lo từng li từng tý cho hắn như mình. Đời mình đã một lần lầm lỡ, nhưng mình sẽ không mãi đứng trong vùng bùn, mình phải thoát ra để sống cuộc đời mới, phải cố gắng vì hai đứa con thơ dại của mình.

Nguồn: Internet

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