Mẹ chồng tằn tiện đến đáo để, đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành và tôi đã ra tay một "tuyệt chiêu" khiến bà chỉ biết "câm lặng"

Mẹ chồng nói thẳng với mẹ ruột mình là cho mình ăn học chi cho đã giờ có làm được mấy đồng bạc đâu? Còn em chồng mình nghỉ từ lớp 5, giờ 20 tuổi đã tự dành dụm dược hơn trăm triệu, sắp lên chức trưởng phòng (cho 1 công ty đa cấp). Nhớ những ngày mình mới về làm dâu chưa hiểu ý, em chồng rủ mình ăn bánh tráng trộn, trà sữa, hột vịt lộn là tranh thủ ăn lúc mẹ chồng không có ở nhà, ăn xong phải đem vỏ, rác giấu hoặc vứt ở thùng rác hàng xóm nếu không mẹ chồng về thấy sẽ bị la ăn phung phí.

Nhà chồng mình giàu, giàu có chứ không giàu sang. Thu nhập dao động 70 - 200 triệu tuỳ tháng. Còn cho thuê vài căn nhà và đất ở quê nhiều. Tất cả do một tay mẹ chồng gầy dựng. Cũng chính vì đứng lên từ vũng bùn nên mẹ chồng mình coi tiền quý hơn tất cả. Mẹ chồng biết cách đối nhân xử thế nhưng luôn bất công với người nhà.

Đồ ăn thiu mẹ cũng không bỏ đi, vớt cái ra chế nước mới vô rồi nêm nếm lại cho chồng, con mình ăn. Nước mắm nước tương rót ra chấm không hết cũng không cho đổ đi mà phải để dành qua ngày hoặc cố chan cơm húp cho bằng hết. Đãi khách thì tôm càng, ốc hương, còn đi chợ mua đồ nhà ăn thì mua đồ người ta ế, rau héo vàng, trái cây chín rụng, ốc thì hấp lên xong là thối um nhà, thịt rã ra, nước đục ngầu hết rồi bỏ sả vô nhiều cho lấn át mùi hôi cho chồng con ăn.

Mình chỉ biết cơm ngày 3 bữa chứ không dám ăn gì khác, tối chờ chồng đi làm về mới mua hoặc viện cớ đi công việc rồi rủ nhau đi ăn cho đã. Mẹ chồng mình có thể bỏ bạc triệu ra mua đồ ăn đãi bạn vì mẹ tới nhà người ta đãi mẹ như thế, nhưng 3 đứa con ruột thì chờ khách ăn xong còn dư gì mẹ bưng xuống mới có mà ăn. Mỗi lần đi chơi mẹ mua gần 100kg trái cây về cho khắp xóm, vì như vậy người ta quý và cho lại mình cái khác, nhưng cháu ngoại của mẹ thèm ốc thì “ở với ngoại là không có vụ đó đâu nha”, nguyên văn câu mẹ chồng mình nói.

Mẹ chồng mình đi du lịch khủng khiếp, đi cả đời nhưng chưa bao giờ vô Safari, Vinpearl hay Vinwonder… chỉ đi vòng vòng phía ngoài thôi chứ “có khỉ gì đâu vô, mày đi như tao là mày đi được cả đời mà không tốn gì hết”. Đi tới Hà Nội hay miền Trung, mẹ cũng chỉ ăn bún riêu, gỏi cuốn, chè bánh lọt ở lề đường, gánh ven biển, chưa bao giờ biết hàng quán hay nhà hàng, nhưng con cái đi vô mẹ sẽ chửi là “mày làm cho đã đi rồi mày xài cho dữ, tao như mày thà khỏi làm khỏi ăn xài, ở không cho sướng, làm chi không thấy tiền dư?”. Nhưng mẹ quên là tiền mẹ làm ăn bị người ta lừa hơn chục tỷ, gia đình cản không nghe đến khi bị thì chi tiêu càng keo kiệt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Gia đình có điều kiện chứ mình có bầu cũng không hề được 1 con cua hay cá hồi tẩm bổ, tất cả là tiền chồng mình từ thuốc đến đồ bổ cho mình, viện phí, thăm khám… cũng vậy. Tất cả những nhu cầu thường ngày của thế kỉ 21 từ ăn mặc, ăn uống, vui chơi là tụi mình và mẹ không giống nhau nên cả gia đình không nao giờ đi chơi hay du lịch cùng nhau được. Mẹ nói mẹ chắt chiu từ đồng mới được như bây giờ. Chồng mình chạy xe oto bị nổ vỏ trên cao tốc, hên là ông bà đỡ hộ nên không sao, vậy mà về kể mẹ nghe câu đầu tiên mẹ lại nói “ngày nào cũng chạy xe kiểu vậy thì hư xe mất”, nghe thật đau lòng. Chiều này mình thật sự thèm bánh tráng trộn lắm, chồng đi làm mai mới về nên mình cũng không dám đi mua ăn. 20k thôi mà, vả lại tụi mình có ăn cũng là tiền tự làm chứ không có xin. Nhưng khó lắm.

Mẹ chồng mình phụ nữ nhưng tính đàn ông bảo thủ độc quyền, cứng nhắc, giỏi kiếm tiền và khéo léo quán xuyến. Ba chồng mình theo tư tưởng Phật giáo sâu, rất thương yêu mẹ nên nhường mẹ, còn tụi mình cũng học theo thầy dạy, không cãi mẹ và cũng vì đạo làm con, nếu khó quá thì “luồn lách” vậy thôi.

Mẹ còn nhiều điều tốt với mình lắm chứ ko phải toàn xấu, nhưng cái tốt không bù nổi. Ba chồng, chồng mình đều là người biết thương yêu gia đình nên có như thế nào đi nữa cũng ráng nhường nhịn và tìm cách giải quyết êm đẹp chứ không nói gì làm mẹ buồn.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng mình đang cố gắng ngày một để làm thân với mẹ, biết tính mẹ thích khen, thích nịnh nên mình cứ thế nhỏ nhẹ, rót mật vào tai để thay đổi mẹ từ từ. Thời gian gần đây mình cũng thấy có nhiều hiệu quả hơn. Mẹ không thích mình cũng nói không thích, sau rồi mua gì đó đẹp đẹp hoặc chịu khó đau ví chút cho có giá trị rồi lại thủ thỉ nịnh nọt mẹ chồng. Ấy vậy mà càng ngày lại càng thấy mẹ dễ chịu hơn, cái gì cũng nhìn qua mình xem sao đã.

Có lẽ mẹ chồng nàng dâu sẽ không quá gay gắt nếu biết cách làm dịu mối quan hệ. Mình hi vọng rằng mình sẽ cảm hóa và thay đổi được mẹ ít nhiều.

Nguồn: Internet