Tôi không muốn có con vì đã từng làm phẫu thuật, vợ cũng hết lòng yêu thương nhưng một ngày lại lỡ lời tiết lộ bí mật "kinh hoàng" khiến tim tôi như ngừng đập

Tâm sự 22/10/2022 09:15

Mình và vợ yêu và cưới nhau đến nay đã gần 5 năm, từ lúc cả hai vừa bắt đầu sự nghiệp đến bây giờ mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo ổn định. Chúng mình chưa có con, nói chính xác là không có con, và cũng sẽ không có dự định có trong tương lai.

Từ lúc mới yêu nhau, mình đã nói rõ quan điểm của mình với vợ, mình muốn sống theo kiểu như vậy. Bởi vì mình luôn nghĩ mình sẽ sống theo chủ nghĩa độc thân cả đời, gặp và yêu vợ, cưới vợ là điều ngọt ngào bất ngờ trong cuộc đời mình. Nhưng không vì thế mà mình thay đổi quan điểm sống, có thể kết hôn nhưng tuyệt đối không sinh con.

Nói thế nào nhỉ, một phần mình không thích trẻ con, một phần sinh con không chỉ là vấn đề của cả 2 vợ chồng, mà còn là cuộc đời của đứa bé, chưa có sự đồng ý của bé, mình đã mang bé đến với thế giới này, liệu bé có mong muốn điều đó không. Một sinh mệnh mới, mình cảm thấy bản thân không đủ khả năng và trách nhiệm để đảm đương nổi. Nên mình lựa chọn không có con, đấy là sự lựa chọn của mình. Một vài người nói ai cũng không sinh thì cả thế giới tuyệt chủng mất, mình thì không quan tâm nhiều đến vậy. Mình chỉ quan tâm sự lựa chọn của mình có làm mình sống hạnh phúc không thôi.

Tôi không muốn có con vì đã từng làm phẫu thuật, vợ cũng hết lòng yêu thương nhưng một ngày lại lỡ lời tiết lộ bí mật 'kinh hoàng' khiến tim tôi như ngừng đập - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

May mắn là vợ mình cũng có suy nghĩ giống mình, chúng mình yêu rồi cưới như bao cặp đôi khác. Buổi sáng cùng nấu đồ ăn sáng, đi làm, tối về cùng ăn tối, thỉnh thoảng hẹn hò và du lịch. Mình từng làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, cơ thể mình cũng không được tốt, bác sĩ báo sẽ khó có con, vợ mình cũng biết điều đó trước khi cưới. Vì từ đầu cả 2 đã quyết định không có con nên cũng không quan tâm vấn đề này.

Cuộc sống tưởng chừng đúng như những gì chúng mình từng nghĩ đến. Tuy nhiên, khoảng 1 năm gần đây, vợ mình lại nói muốn có con. Cô ấy nói bao gia đình cưới nhau, có con rồi vẫn sống hạnh phúc, chưa kể gia đình mình cũng không phải khó khăn, chúng mình đủ sức nuôi một hoặc hai đứa trẻ. Vợ đã dùng rất nhiều cách thuyết phục mình, từ nhẹ nhàng thuyết phục đến khóc lóc năn nỉ rồi lại cương quyết muốn ép mình. Vợ chồng mình gần như thường xuyên cãi nhau về vấn đề này.

Tôi không muốn có con vì đã từng làm phẫu thuật, vợ cũng hết lòng yêu thương nhưng một ngày lại lỡ lời tiết lộ bí mật 'kinh hoàng' khiến tim tôi như ngừng đập - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mình nói rõ quan điểm, mình không muốn có con, dù mình có thể hay không thể có con, thì mình cũng không muốn có con. Mình tôn trọng vợ, nếu cô ấy muốn có con, mình sẵn sàng ly hôn để vợ có được hạnh phúc mới. Mình yêu vợ, nhưng mình cũng muốn sống đúng với những gì mình mong muốn, mình không muốn thỏa hiệp.

Ban đầu vợ nghe mình nói đến chuyện ly hôn nên cũng hòa hoãn, không nhắc đến chuyện có con nữa. Khoảng 2 tháng trước, vợ báo đã có thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Vợ cầu xin mình hãy nhận đứa bé này, nói sẽ sinh ra và nuôi nấng như con của cả hai. Mình quá mệt mỏi để hỏi xem vợ thụ tinh của ai, ở đâu. Mình tin vợ không ngoại tình, không phản bội mình nhưng mình vẫn không thể chấp nhận được.

Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, mình đưa ra quyết định ly hôn. Vợ khóc lóc, đập đồ, dùng mọi cách để níu kéo mình, vợ trách mình tồi tệ, không thể có con còn muốn cô ấy không có con như mình cả đời.

Tôi không muốn có con vì đã từng làm phẫu thuật, vợ cũng hết lòng yêu thương nhưng một ngày lại lỡ lời tiết lộ bí mật 'kinh hoàng' khiến tim tôi như ngừng đập - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có con là lựa chọn của vợ, không có con là lựa chọn của mình. Mình tự thấy bản thân chưa từng có lỗi với vợ, mình chưa từng lừa dối, mình đã rất rõ ràng quan điểm của mình từ đầu đến hiện tại. Cái mình không chấp nhận không chỉ là đứa bé không phải của mình, mà là căn bản mình không hề muốn có con. Giống như trên trời rơi xuống một quả bom hẹn giờ, bảo mình yêu thương bao bọc cả cuộc đời, mình không làm được.

Giờ vợ chồng mình đã ly thân, chính xác là mình đơn phương ly thân, mình dọn ra ngoài sống và muốn ly hôn. Nhưng mình vẫn thấy rất thương vợ, mình không biết nên làm gì tiếp đây. Ly hôn rồi vợ mình sẽ sống thế nào, còn không ly hôn thì mình sẽ sống thế nào. Bỏ đứa bé thì mình không nỡ, mà nuôi đứa bé thì mình không thể.

Nguồn : Internet

Mẹ chồng tằn tiện đến đáo để, đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành và tôi đã ra tay một "tuyệt chiêu" khiến bà chỉ biết "câm lặng"

Mẹ chồng tằn tiện đến đáo để, đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành và tôi đã ra tay một "tuyệt chiêu" khiến bà chỉ biết "câm lặng"

Mình và anh lấy nhau được 5 năm rồi. 2 đứa mình chẳng có vấn đề gì cả, biết yêu thương và nhường nhịn nhau lắm. Phải nói thăng trầm lắm mới có những ngày bình yên nên 2 đứa rất trân trọng. Thu nhập 2 vợ chồng mình tự làm tự tiêu, không xin và không phụ thuộc vào ba mẹ chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ có con riêng vợ chồng cãi nhau chồng không chịu sinh con

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ