Mình và vợ yêu và cưới nhau đến nay đã gần 5 năm, từ lúc cả hai vừa bắt đầu sự nghiệp đến bây giờ mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo ổn định. Chúng mình chưa có con, nói chính xác là không có con, và cũng sẽ không có dự định có trong tương lai.

Từ lúc mới yêu nhau, mình đã nói rõ quan điểm của mình với vợ, mình muốn sống theo kiểu như vậy. Bởi vì mình luôn nghĩ mình sẽ sống theo chủ nghĩa độc thân cả đời, gặp và yêu vợ, cưới vợ là điều ngọt ngào bất ngờ trong cuộc đời mình. Nhưng không vì thế mà mình thay đổi quan điểm sống, có thể kết hôn nhưng tuyệt đối không sinh con. Nói thế nào nhỉ, một phần mình không thích trẻ con, một phần sinh con không chỉ là vấn đề của cả 2 vợ chồng, mà còn là cuộc đời của đứa bé, chưa có sự đồng ý của bé, mình đã mang bé đến với thế giới này, liệu bé có mong muốn điều đó không. Một sinh mệnh mới, mình cảm thấy bản thân không đủ khả năng và trách nhiệm để đảm đương nổi. Nên mình lựa chọn không có con, đấy là sự lựa chọn của mình. Một vài người nói ai cũng không sinh thì cả thế giới tuyệt chủng mất, mình thì không quan tâm nhiều đến vậy. Mình chỉ quan tâm sự lựa chọn của mình có làm mình sống hạnh phúc không thôi.

Ảnh minh họa: Internet May mắn là vợ mình cũng có suy nghĩ giống mình, chúng mình yêu rồi cưới như bao cặp đôi khác. Buổi sáng cùng nấu đồ ăn sáng, đi làm, tối về cùng ăn tối, thỉnh thoảng hẹn hò và du lịch. Mình từng làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, cơ thể mình cũng không được tốt, bác sĩ báo sẽ khó có con, vợ mình cũng biết điều đó trước khi cưới. Vì từ đầu cả 2 đã quyết định không có con nên cũng không quan tâm vấn đề này. Cuộc sống tưởng chừng đúng như những gì chúng mình từng nghĩ đến. Tuy nhiên, khoảng 1 năm gần đây, vợ mình lại nói muốn có con. Cô ấy nói bao gia đình cưới nhau, có con rồi vẫn sống hạnh phúc, chưa kể gia đình mình cũng không phải khó khăn, chúng mình đủ sức nuôi một hoặc hai đứa trẻ. Vợ đã dùng rất nhiều cách thuyết phục mình, từ nhẹ nhàng thuyết phục đến khóc lóc năn nỉ rồi lại cương quyết muốn ép mình. Vợ chồng mình gần như thường xuyên cãi nhau về vấn đề này.

Ảnh minh họa: Internet Mình nói rõ quan điểm, mình không muốn có con, dù mình có thể hay không thể có con, thì mình cũng không muốn có con. Mình tôn trọng vợ, nếu cô ấy muốn có con, mình sẵn sàng ly hôn để vợ có được hạnh phúc mới. Mình yêu vợ, nhưng mình cũng muốn sống đúng với những gì mình mong muốn, mình không muốn thỏa hiệp. Ban đầu vợ nghe mình nói đến chuyện ly hôn nên cũng hòa hoãn, không nhắc đến chuyện có con nữa. Khoảng 2 tháng trước, vợ báo đã có thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Vợ cầu xin mình hãy nhận đứa bé này, nói sẽ sinh ra và nuôi nấng như con của cả hai. Mình quá mệt mỏi để hỏi xem vợ thụ tinh của ai, ở đâu. Mình tin vợ không ngoại tình, không phản bội mình nhưng mình vẫn không thể chấp nhận được. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, mình đưa ra quyết định ly hôn. Vợ khóc lóc, đập đồ, dùng mọi cách để níu kéo mình, vợ trách mình tồi tệ, không thể có con còn muốn cô ấy không có con như mình cả đời. Ảnh minh họa: Internet Có con là lựa chọn của vợ, không có con là lựa chọn của mình. Mình tự thấy bản thân chưa từng có lỗi với vợ, mình chưa từng lừa dối, mình đã rất rõ ràng quan điểm của mình từ đầu đến hiện tại. Cái mình không chấp nhận không chỉ là đứa bé không phải của mình, mà là căn bản mình không hề muốn có con. Giống như trên trời rơi xuống một quả bom hẹn giờ, bảo mình yêu thương bao bọc cả cuộc đời, mình không làm được. Giờ vợ chồng mình đã ly thân, chính xác là mình đơn phương ly thân, mình dọn ra ngoài sống và muốn ly hôn. Nhưng mình vẫn thấy rất thương vợ, mình không biết nên làm gì tiếp đây. Ly hôn rồi vợ mình sẽ sống thế nào, còn không ly hôn thì mình sẽ sống thế nào. Bỏ đứa bé thì mình không nỡ, mà nuôi đứa bé thì mình không thể. Nguồn : Internet

Mẹ chồng tằn tiện đến đáo để, đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành và tôi đã ra tay một "tuyệt chiêu" khiến bà chỉ biết "câm lặng" Mình và anh lấy nhau được 5 năm rồi. 2 đứa mình chẳng có vấn đề gì cả, biết yêu thương và nhường nhịn nhau lắm. Phải nói thăng trầm lắm mới có những ngày bình yên nên 2 đứa rất trân trọng. Thu nhập 2 vợ chồng mình tự làm tự tiêu, không xin và không phụ thuộc vào ba mẹ chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-khong-muon-co-con-vi-da-tung-lam-phau-thuat-vo-cung-het-long-yeu-thuong-nhung-mot-ngay-lai-lo-loi-tiet-lo-bi-mat-kinh-hoang-khien-tim-toi-nhu-ngung-dap-516446.html