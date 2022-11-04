Biết chồng ngoại tình hết lần này đến lần khác nhưng mình vẫn cố gắng bỏ qua vì con. Mình thấy rất đau lòng và bế tắc trong cuộc hôn nhân đẫm nước mắt và tủi thân này.

Mình đã lấy chồng được 3 năm rồi, 3 năm sinh 2 bé cách nhau 2 tuổi. Cũng là 2 lần chồng mình ngoại tình, cũng không hẳn là bỏ bê vợ con hay là công khai gì mà chồng thường nhắn tin với gái, kể với người ta, tâm sự vợ chồng sắp ly hôn trong khi vợ chồng vẫn rất vui vẻ. Ảnh minh họa: Internet Mọi điều nó đều đến bất ngờ, mình chẳng cần tìm hiểu, nó tự đến. Lần đầu chồng nhắn tin với đồng nghiệp, nhưng cũng chỉ được 1 tuần thì mình biết, cũng mới nhắn tin chưa có gì, vẫn xưng ông - tôi. Lần thứ 2 cách đây hơn nửa năm khi mình sinh con thì chồng làm xa nhà, chồng nhắn tin với 1 bạn chưa chồng và hứa hẹn bỏ vợ các thứ, họ nói chuyện ngọt ngào lắm, cũng xưng hô “chồng - vợ” và nhắn tin qua lại được cỡ 1 tháng thì chồng xin chuyển công tác về quê làm gần nhà, tự chặn và cắt đứt liên hệ với bạn kia.

Chuyện như vậy vợ chồng mình cũng mãi mới giải quyết xong, nhì nhằng mãi, nghĩ thương con nhỏ nên mình cũng bỏ qua, bỏ qua không đồng nghĩa với việc sẽ tha thứ. Vẫn sống bình thường, mình vẫn đối xử vui vẻ với chồng. Mình đã tập trung hơn vào con, lấy niềm vui của con, hạnh phúc của con làm hạnh phúc của mình. Bẵng đi được hơn 3 tháng. Hôm nay chồng mình lấy lương, bỗng dưng chồng nói lời yêu thương với nhưng cảm giác của mình giờ đây nó lạ lắm! Nhẽ ra là vui vẻ, hạnh phúc, nhưng mình lại run sợ và lo lắng, trong lòng mình thấy khinh bỉ, cảm thấy sao lời yêu thương nó lại rẻ mạt đến vậy, với ai cũng có thể nói ra.

Ảnh minh họa: Internet Với mình bây giờ mà nói, mình vẫn vui vẻ và đối xử với chồng rất bình thường. Bình thường đi làm về chồng vẫn ôm mình ngủ suốt mấy năm nay rồi, kể cả khi có con, vẫn nói yêu thương mình. Mình biết chồng đã như vậy thì vào 1 ngày nào đó lại sẽ tiếp tục thôi. Mình sẵn sàng rồi, sẵn sàng cho điều đấy nhưng cũng phải chuẩn bị kỹ càng để rời đi chứ không phải bây giờ. Khi chồng đã xưng hô ngọt ngào và nói lời yêu với người khác thì đối với mình, mình đã không xem đấy là chồng mà chỉ còn là bố của các con. Ảnh minh họa: Internet Mình biết phụ nữ như mình sẽ thiệt thòi, nhiều người hỏi sao cứ phải chịu đựng. Nhưng bây giờ, trước khi chọn hạnh phúc mình phải chọn con và con mình cần bố, cần một mái ấm... Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng là như thế, dù có chuyện gì, người tổn thương vẫn luôn là người vợ tần tảo hết lòng vì chồng con. Nguồn : Internet

Thiếu nữ mới lớn chập chững bước vào đời lại ngã ngay "lưới tình" của đàn ông 1 vợ 2 con để rồi nhận cái kết ê chề thảm hại Mình đã có trải nghiệm đầu đời "hết hồn". Chân ướt chân ráo ra thủ đô học, lại vô tình vướng phải lưới tình của "thợ săn" khiến mình suy sụp một thời gian vì sự thật đằng sau những lời yêu thương ấy.

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