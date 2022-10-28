Thiếu nữ mới lớn chập chững bước vào đời lại ngã ngay "lưới tình" của đàn ông 1 vợ 2 con để rồi nhận cái kết ê chề thảm hại

Tâm sự 28/10/2022 03:30

Mình đã có trải nghiệm đầu đời "hết hồn". Chân ướt chân ráo ra thủ đô học, lại vô tình vướng phải lưới tình của "thợ săn" khiến mình suy sụp một thời gian vì sự thật đằng sau những lời yêu thương ấy.

Mình có quen anh từ 2 năm trước, lúc đó mình chỉ mới là cô sinh viên năm 1 mới bước vào đời, còn anh 27 tuổi. Cuộc sống sinh viên khiến mình cô đơn vì phải xa gia đình lên Hà Nội học. Mình và anh làm quen nhau qua mạng xã hội được một thời gian nhưng mình lại khá đề phòng anh vì mình chưa bao giờ yêu ai và sợ người lừa dối.

Anh dành tất cả mọi thời gian cho mình ngay cả khi làm việc anh rảnh cũng nhắn tin gọi điện với mình cho đỡ buồn, tối thì đi chơi, đi dạo như bao cặp đôi khác. Mình cũng dần dần cảm thấy tin tưởng anh, anh kể cho mình tất cả mọi thứ về gia đình, bạn bè, người yêu cũ cho mình khiến mình tin tưởng anh. Anh cũng muốn ra mắt 2 gia đình và liên tục rủ mình qua nhà anh chơi nhưng mình muốn đợi thêm 1 thời gian nữa.

Bỗng một ngày đẹp trời và không thể đẹp hơn nữa, một tiếng sét ập đến như đánh thẳng vào mặt mình. Anh đã có gia đình!

Thiếu nữ mới lớn chập chững bước vào đời lại ngã ngay 'lưới tình' của đàn ông 1 vợ 2 con để rồi nhận cái kết ê chề thảm hại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mình sốc thật sự. Một cảm giác người thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác khiến mình có những suy nghĩ tiêu cực. Anh đã lừa dối mình hơn 1 năm trời vì gia đình anh ở xa còn anh làm việc ở Hà Nội. Lúc mình thấy được ảnh kết hôn gia đình đ vào 5 năm trước với 2 đứa con qua một người bạn cùng quen với anh, mình không thể nghĩ rằng cuộc đời bất công với mình như vậy.

Mình dành hết tình cảm cho người ta vậy mà anh nỡ lừa dối mình. Mình hỏi anh đã đùa với mình phải không, anh có gia đình rồi cũng quen em cho vui phải không, gương mặt a rất bình tĩnh, anh khẳng định là không. Nghe tới đây mình rất tức giận và hụt hẫng. Anh liên tục bảo mình đưa bằng chứng ra đây, đừng vu oan cho anh, thế là mình cho anh xem anh mới thừa nhận.

Anh thương con nhưng đã hết tình cảm với vợ, hiện tại anh rất yêu em, đó là tình cảm thật. Buồn cười thật sự, mình giống như một trò đùa vậy. Anh liên tục nói dối mình về gia đình anh, nhưng anh đâu biết mình đã biết hết sự thật 1 vợ 2 con và gia đình và a là người như thế nào.

Thiếu nữ mới lớn chập chững bước vào đời lại ngã ngay 'lưới tình' của đàn ông 1 vợ 2 con để rồi nhận cái kết ê chề thảm hại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mình liền chấm dứt với anh nhưng anh lại bảo mình có thể tiếp tục yêu nhau không và anh còn yêu em, không một ngày nào là không nhớ tới em và không thể thiếu em. Mình cũng rất yêu anh. Người ta bảo tình đầu là tình khó quên, mình cũng không  thể quên được anh. Mình đã khóc rất nhiều nhưng mình không thể làm người thứ ba và chấp nhận một người đàn ông như vậy. Anh rất tốt với mình, luôn dành mọi thứ cho mình những chưa bao giờ thật lòng với mình. A liên tục xin lỗi  mình. Hơn 1 năm mình tin tưởng anh, có yêu có giận nhưng đổi lại là lời xin lỗi nhạt nhẽo. Mình chọn cách ra đi trong im lặng.

Khoảng thời gian để quên được anh thật không dễ dàng cũng như câu nói tình đầu là tình khó quên. Mình cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bây giờ bản thân mình vẫn chưa mở lòng được với ai, có lẽ vết thương này mang lại quá lớn khiến mình vẫn không quên được anh. 

Nguồn : Internet

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