Vì "say" túi tiền chị đẹp, chồng sắp cười hủy lời thề non hẹn biển để "quay xe" phục vụ phú bà

Tâm sự 26/10/2022 07:35

Chàng trai trẻ tuổi khôi ngô, tuấn tú và có hẹn ước hôn nhân với cô gái đã chờ đợi mòn mỏi suốt 4 năm. Thế nhưng, cái kết lại chẳng ai ngờ khi anh "quay xe" tìm hạnh phúc bên "máy bay" đại gia mới.

Mình và anh quen nhau khi mình vừa tốt nghiệp ra trường và xin được vào làm ở 1 chỗ tư nhân. Hồi đấy anh thường hay đi công tác xa và dịp anh về thăm nhà thì gặp mình và từ đó tụi mình quen nhau. Năm đó là 2018, anh nói rằng anh còn 3 năm để hoàn thành công tác. Anh làm trong lực lượng an ninh là lực lượng nòng cốt. Mình hiểu và thông cảm cho anh.

4 năm quen anh tụi mình chưa có 1 dịp hẹn hò đúng nghĩa. Luôn là anh bận. Và mình thì làm ở quê nên ít có thời gian ở cạnh nhau. Tuy yêu xa nhưng 3 năm đầu mình luôn cảm nhận được tình cảm chân thành của anh. Cảm nhận được mỗi lần anh hồi hộp mong chờ khi mình báo mình sẽ sắp xếp công việc vào thăm anh. Luôn là những đợt anh đi đánh án mất tích cả nửa tháng, mình lo lắng chờ đợi anh hồi âm. Mình hiểu đặc thù công việc của anh nên ít khi hỏi hay điều tra rằng anh đi đâu, làm gì.

Vì 'say' túi tiền chị đẹp, chồng sắp cười hủy lời thề non hẹn biển để 'quay xe' phục vụ phú bà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tụi mình đã vạch ra những kế hoạch và cố gắng cho tương lai. Anh cũng rất có chí, phấn đấu để thăng tiến trong công việc và đầu tư thêm các mảng để kiếm thêm thu nhập. Kết quả là năm ngoái, anh đã hoàn thành ngôi nhà nhỏ, nơi đã từng được xem là tổ ấm mới của tụi mình. Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, về lộ trình cũng như kết quả, và nếu đúng như kế hoạch thì sau 4 năm chờ đợi, năm nay tụi mình sẽ tiến tới hôn nhân.

Mặc dù trong thời gian yêu nhau cũng có những lần cãi nhau, xích mich hiểu lầm, nhưng anh bao giờ cũng là người nhận thua, và nhường mình. Chưa bao giờ anh giận dỗi, anh vẫn nói thương mình quá nhiều, vì chỉ có anh mới biết mình chịu nhiều thiệt thòi như thế nào khi yêu anh. Và anh chắc chắn sẽ bù đắp cho mình. Vậy nhưng, đầu năm nay anh đột nhiên cắt liên lạc với mình và bảo cơ quan anh không cho về, anh muốn ổn định luôn ở trong đó. Và mình, 1 cô gái 28 tuôit với 4 năm thanh xuân bỗng nhiên như bị rớt xuống vực, mất phương hướng.

Mình chấp nhận điều đó và không còn liên lạc với anh trong suốt thời gian qua. Nhưng trớ trêu thay, gần đây mình vô tình nhìn thấy Facebook người phụ nữ ấy, và nhìn thấy ảnh anh chụp chung với dì ấy. Ôm eo, khoác vai. Mình không biết đó là niềm hạnh phúc, hay là sự gượng gạo. Mình thật sự run lên bần bật.

Vì 'say' túi tiền chị đẹp, chồng sắp cười hủy lời thề non hẹn biển để 'quay xe' phục vụ phú bà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian họ công khai cũng cùng với thời điểm anh chia tay mình. Đó thực sự là một người phụ nữ giỏi, có lẽ là thế. Là chủ của chuỗi nhà hàng ăn nổi tiếng của thành phố đó. Người phụ nữ ấy hơn anh 17 tuổi, gần bằng tuổi mẹ anh, nhưng có lẽ có tiền và điều kiện, nên trông cô ấy trẻ hơn so với tuôi.

Con gái lớn cô gần bằng tuổi anh, cháu ngoại đã học lớp 1. Cô ấy có 3 người con. Hôm nay lại vô tình nhìn thấy cô đăng ảnh chuẩn bị rạp cưới, về quê anh tổ chức. Phòng của anh trang trí tân hôn. Mình chết lặng, căn phòng đó mình đã từng nghĩ mình sẽ là người bước vào với niềm hạnh phúc của tình yêu. Vậy nhưng cuối cùng, thứ thay đổi con người nhanh nhất là tiền bạc, tài sản, quyền lực.

Vì 'say' túi tiền chị đẹp, chồng sắp cười hủy lời thề non hẹn biển để 'quay xe' phục vụ phú bà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng anh hạnh phúc, với những gì anh lựa chọn. Còn mình, có lẽ cũng nên mở lòng để đón nhận những điều mới tốt đẹp hơn. Đến giờ, vẫn ko hiểu lý do gì, là tình cảm thật, hay vì 1 mục đích nào đó ngoài kia mà người mình từng yêu thương phải làm như vậy.

Nguồn : Internet

Chồng qua đêm với nhiều cô gái vì lý do thuận cho "chuyện làm ăn", vợ liền tung chiêu khiến đại gia đình điêu đứng

Chồng qua đêm với nhiều cô gái vì lý do thuận cho "chuyện làm ăn", vợ liền tung chiêu khiến đại gia đình điêu đứng

Chồng ăn chả vợ ăn nem có lẽ vẫn là suy nghĩ ấu trĩ của một vài người hiện nay. Nhưng với một vài người phụ nữ, họ khó lòng quên được sự phản bội trước đố của chồng, và chị dâu tôi cũng là một trong số đó.

Xem thêm
Từ khóa:   trai tân cặp với bà già bí mật của chàng trai trẻ người yêu phản bội

TIN MỚI NHẤT

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ