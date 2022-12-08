Chán vì chồng không đáp ứng được nhu cầu của mình, tôi lao vào vòng tay của cậu sinh viên sáu múi sung sức cạnh nhà, biết được sự thật khiến tôi gục ngã

Tâm sự 08/12/2022 11:02

Hôm ấy, nửa đêm Phong gõ cửa trong trạng thái lảo đảo hơi men và lao vào tôi như con thú lâu ngày bị bỏ đói, tôi mới nhiệt tình đáp lại. Chúng tôi quấn lấy nhau không biết mệt. Từ đó tôi chính thức có"phi công trẻ".

Người ngoài nhìn vào không ngừng xuýt xoa khen tôi sướng từ trong trứng sướng ra nhưng mấy ai thấu được nỗi khổ khó nói của một người phụ nữ có chồng cũng như khôngmàtôi đang phải chịu đựng, giày vò hằng ngày hàng giờ. Chồng tôi biên chế trong cơ quan nhà nước, do đặc thù công việc nên anh phải công tác xa nhà triền miên.

Tôi phải công nhận anh là người đàn ông của gia đình, xa nhà thì thôi chứ về nhà là anh không nề hà bất kì công việc nào, từ lau dọn nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ đến đi chợ nấu cơm cho cả gia đình, thậm chí giặt giũ quần áo, rửa bát chén tôi đều không phải động tay động chân. Việc của tôi là chơi với con và hưởng thụ sự chăm sóc của chồng.

Chán vì chồng không đáp ứng được nhu cầu của mình, tôi lao vào vòng tay của cậu sinh viên sáu múi sung sức cạnh nhà, biết được sự thật khiến tôi gục ngã - Ảnh 1
Đôi khi tôi tự hỏi liệu có phải bản thân đang mắc bệnh không, thậm chí cảm thấy tự ti vì nhu cầu sinh lý của bản thân quá cao - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện chăn gối của chúng tôi vô cùng hòa hợp khiến tôi phải bám riết lấy anh không rời, thậm chí xa nhau lúc nào tôi cũng chỉ mơ tưởng về chồng. Đôi khi tôi tự hỏi liệu có phải bản thân đang mắc bệnh không, thậm chí cảm thấy tự ti vì nhu cầu sinh lý của bản thân quá cao. Thật may khi chồng tôi hiểu vợ và luôn đáp ứng điều đó.

Ấy vậy màmấy lần về nhà gần đây chồng tôi luôn lảng tránh chuyện đó, về nhà hôm trước hôm sau lại đi.Tôi dò hỏi thì nhận được câu trả lời là anh bận công việc nên cũng không tìm hiểu sâu nữa.

Có lẽ nếu chồng tôi ở gần thì chắc chắn sẽ không bao giờ tôi có suy nghĩ ngoại tình hay thay lòng đổi dạ nhưng oái oăm thay anh lại ở xa quá. Tôi không cam tâm khi mỗi đêm thui thủi một mình trong căn phòng trống, lúc ốm đau, mệt mỏi cũng chỉ có một mình, rồi khi bầu bì nghén ngẩm, chín tháng thai kì mỗi lần đi khám thai đều rớt nước mắt trước câu hỏi “chồng đâu?”.

Đỉnh điểm đến khi tôi sinh nở, ở giữa ranh giới của sự sống- cái chết, chồng cũng không kịp có mặt, động viên. Hay khi con ốm đau, quấy khóc cũng chỉ mình tôi xoay như chong chóng cả ngày, nghe những lời hứa hẹn suông của chồng “khi nào anh về sẽ bù đắp thật nhiều cho hai mẹ con”. Tôi có chồng mà vừa làm mẹ vừa phải làm cha cáng đáng cả gia đình khiến tôi vô cùng mệt mỏi.

Rồi chuyện gì đến cũng đến tôi ngã vào vòng tay anh hàng xóm đẹp trai và kém tôi tận sáu tuổi. Biết rằng tình cảm ngoài luồng là sai trái nhưng lý trí chưa bao giờ thắng được con tim, tôi tặc lưỡi trượt dài chỉ vì tham lam vừa muốn được yêu, sống thật với bản thân lại vừa muốn giữ được gia đình, giữ bố cho con mình.

Người tình của tôi tên Phong, đang là sinh viên đại học lại độc thân. Phong sở hữu ngoại hình cao ráo, body sáu múi săn chắc. Ngay từ lần đầu tiên được Phong bê giúp thùng hàng nặng từ sảnh lên tầng năm chung cư, tôi đã bị choáng ngợp và ấn tượng mạnh với người đàn ông ấy. Đối với tôi ở Phong toát ra một sức hấp dẫn khó cưỡng.

Chán vì chồng không đáp ứng được nhu cầu của mình, tôi lao vào vòng tay của cậu sinh viên sáu múi sung sức cạnh nhà, biết được sự thật khiến tôi gục ngã - Ảnh 2
Chúng tôi dần trở nên thân thiết cởi mở hơn, tôi nhận thấy ánh mắt Phong luôn nhìn mình một cách yêu thương, đặc biệt mỗi khi tôi ăn vận sexy - Ảnh minh họa: Internet

Sau lần gặp mặt đó, tôi tình cờ nhờ Phong một vài việc vặt vãnh, sửa chữa trong nhà. Chúng tôi dần trở nên thân thiết cởi mở hơn, tôi nhận thấy ánh mắt Phong luôn nhìn mình một cách yêu thương, đặc biệt mỗi khi tôi ăn vận sexy.

Biết Phong có tình ý nhưng tôi không vồn vã mà từ tốn giữ một khoảng cách nhất định bởi không muốn Phong coi thường mình là loại đàn bà dễ dãi. Chỉ đến hôm ấy, nửa đêm Phong gõ cửa trong trạng thái lảo đảo hơi men và lao vào tôi như con thú lâu ngày bị bỏ đói, tôi mới nhiệt tình đáp lại. Chúng tôi quấn lấy nhau không biết mệt. Từ đó tôi chính thức có"phi công trẻ".

Chúng tôi hẹn nhau hằng ngày để giải tỏa nhu cầu sinh lý lúc thì ở nhà tôi, khi lại ở nhà Phong. Tôi ăn vụng một cách cực kì khéo léo nên tin rằng chồng chẳngthể hay biết hay nghi ngờ.

Hôm vừa rồi sau khi lén lút đi về từ nhà Phong, tôi phát hiện mình đã quên điện thoại nên quay sang lấy. Từ cửa tôi nghe phong thanh cuộc trò chuyện của người tình với ai đó, đến khi hiểu được nội dung thì tôi mới ngã ngửa không dám tin vào tai mình.

Phong gay gắt, trách móc: “Anh định giấu chị ấy đến bao giờ, đã đến lúc anh phải nói ra sự thật rồi đấy, em không muốn thay anh làm chuyện trái với đạo đức lương tâm này nữa đâu”. Thì ra Phong đang nói chuyện với chồng tôi, thậm chí họ còn quen biết nhau từ trước và tất cả những việc tôi làm chồng đều biết nhưng không phanh phui.

Lý do thật sự tôi không thể chấp nhận nổi, đó là chồng tôi sau một lần làm nhiệm vụ, anh bị tai nạn nghiêm trọng và mất đi khả năng làm đàn ông. Vì không muốn mất tôi, biết tôi là người có nhu cầu sinh lý cao nên anh đã nhờ một người em đang nợ anh một món nợ lớn đến làm tình nhân, bầu bạn với tôi lúc anh vắng nhà.

Sao trên đời lại tồn tại người đàn ông như chồng tôi, hy sinh tất cả vì vợ con, thậm chí để giữ vợ có thể nghĩ ra chuyện điên rồ này. Tôi nên làm gì đây? Tôi rất yêu chồng nhưng không đủ tự tin để sống một cuộc sống không tình dục với anh đến suốt đời.

Thấy vợ có biểu hiện khác thường, hay nhắn tin rồi cười một mình tôi lập tức theo dõi thì phát hiện cô ấy quấn riết lấy anh hàng xóm ngay trên chiếc giường mà chúng tôi ân ái mỗi đêm

Thấy vợ có biểu hiện khác thường, hay nhắn tin rồi cười một mình tôi lập tức theo dõi thì phát hiện cô ấy quấn riết lấy anh hàng xóm ngay trên chiếc giường mà chúng tôi ân ái mỗi đêm

Gần đây tôi thấy cô ấy có biểu hiện khác thường, hay nhắn tin điện thoại rồi cười một mình. Tôi có hỏi thì cô ấy chỉ bảo nhắn tin với bạn rồi nhanh chóng xóa tin nhắn đi. Đặc biệt cô ấy rất hay có những cử chỉ, liếc mắt đưa tình với anh hàng xóm cạnh bên.

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