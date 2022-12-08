Lừa tiền của chồng già rồi ly hôn cưới giai trẻ, đêm tân hôn tôi tỉnh mộng khi anh bắt phải làm theo các nhân vật trong phim

Tâm sự 08/12/2022 09:11

Dù trước đó tôi và Khoa đã có quan hệ nhưng đêm tân hôn vẫn là khoảnh khắc tôi rất mong chờ. Nhưng mọi thứ lại không như tôi tưởng tượng. Cánh cửa phòng tân hôn đóng lại, Khoa bật tivi mở những đoạn phim người lớn cho tôi xem và bắt phải làm theo các nhân vật nữ trong đó.

Dù trước đó tôi và Khoa đã có quan hệ nhưng đêm tân hôn vẫn là khoảnh khắc tôi rất mong chờ. Nhưng mọi thứ lại không như tôi tưởng tượng. Chồng cũ của tôi là một người đàn ông già hơn tôi tới 25 tuổi. Tôi lấy ông ta ở cái tuổi 23, giữa lúc thanh xuân tươi đẹp và rực rỡ nhất của người phụ nữ. Cũng do nhà tôi nghèo, đông anh chị em, tôi chẳng được học hành đến nơi đến chốn. Người quen đã mai mối cho tôi ông ta, hy vọng tôi được đổi đời và cả có tiền giúp đỡ gia đình.

Bị ốm mẹ vừa khuyên bảo vừa gây áp lực, tôi chẳng còn cách nào khác là lên xe hoa về làm vợ người đàn ông hơn mình quá nhiều tuổi như vậy. Ngoài việc ông ta đã già, không còn tuổi trẻ sung sức thì chồng cũ đối xử với tôi rất tốt, yêu thương chiều chuộng, dịu dàng và chu đáo, thật sự chẳng có chỗ nào để chê.

Thế nhưng những yêu thương chăm sóc của chồng cũ vẫn không khiến tôi thấy đủ. Tôi còn quá trẻ, tôi cần những say đắm nồng nàn, những ái ân si mê hơn thế. Chồng cũ càng chiều chuộng và nhường nhịn thì tôi càng thấy chán ngán.

Lừa tiền của chồng già rồi ly hôn cưới giai trẻ, đêm tân hôn tôi tỉnh mộng khi anh bắt phải làm theo các nhân vật trong phim - Ảnh 1
Không xác định sẽ chung sống cả đời với người đàn ông già ấy nên tôi không muốn sinh con để bị ràng buộc - Ảnh minh họa: Internet

Sau hai năm kết hôn, chồng cũ ngày càng sốt sắng giục tôi sinh con. Không xác định sẽ chung sống cả đời với người đàn ông già ấy nên tôi không muốn sinh con để bị ràng buộc. Chính vì thế tôi âm thầm lên kế hoạch gom tiền rồi ly hôn, bắt đầu cuộc sống mới đầy vui vẻ và tuyệt vời, bù lại cho khoảng thời gian chung sống bên cạnh người đàn ông nhăn nheo già cả đó.

 

Được cái chồng cũ đặc biệt yêu thương và tin tưởng vợ, tôi muốn gì cũng được, chính vì thế việc gom tiền của ông ta không hề khó. Cuối cùng khi gom góp được 3 tỷ tiền mặt và tỉ tê chồng cũ sang tên cho 1 mảnh đất, tôi dựng chuyện ông ta ngoại tình sau đó một mực đòi ly hôn.

Chồng cũ không thể thanh minh biện hộ cho mình được, đành phải chấp nhận ký vào đơn. Tôi trở thành một người phụ nữ độc thân, xinh đẹp và giàu có. Bỏ ra chút vốn mở cửa hàng thời trang tập tành kinh doanh, còn lại tôi dành phần lớn thời gian để yêu đương với trai trẻ cho bõ những ngày làm vợ lão chồng già.

Sau hơn 1 năm ly hôn, tôi quyết định tái hôn với Khoa. Anh hơn tôi 2 tuổi, có vẻ ngoài phong độ, bảnh bao và rất cưng chiều tôi. Tôi bỏ tiền xây một căn nhà trên mảnh đất lấy được của chồng cũ để làm tổ ấm cho hai vợ chồng. Vì yêu Khoa nên tôi để anh cùng đứng tên luôn, với mong ước sẽ cùng anh tạo dựng nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn.

Lừa tiền của chồng già rồi ly hôn cưới giai trẻ, đêm tân hôn tôi tỉnh mộng khi anh bắt phải làm theo các nhân vật trong phim - Ảnh 2
Cánh cửa phòng tân hôn đóng lại, Khoa bật tivi mở những đoạn phim người lớn cho tôi xem và bắt phải làm theo các nhân vật nữ trong đó - Ảnh minh họa: Internet

Dù trước đó tôi và Khoa đã có quan hệ nhưng đêm tân hôn vẫn là khoảnh khắc tôi rất mong chờ. Nhưng mọi thứ lại không như tôi tưởng tượng. Cánh cửa phòng tân hôn đóng lại, Khoa bật tivi mở những đoạn phim người lớn cho tôi xem và bắt phải làm theo các nhân vật nữ trong đó. Tôi không chấp nhận vì thấy làm vậy chẳng khác gì mấy hạng gái rẻ tiền.

Tôi kiên quyết không chịu, tưởng Khoa sẽ xuống nước năn nỉ hoặc chiều theo ý vợ. Nhưng không, anh ta trợn mắt long sòng sọc, túm lấy tóc tôi giật mạnh, rồi cứ thế giáng cho tôi hai cái tát mạnh, bắt tôi phải nghe theo ý anh ta bằng được.

Tôi choáng váng sợ hãi vì đau và cả vì sốc trước hành động không thể tin nổi của chồng. Tới lúc đó tôi mới biết thực ra Khoa là kẻ có tính bạo lực nhưng thời điểm yêu đương anh ta luôn cố gắng kiềm chế. Bây giờ đã trở thành vợ chồng, coi như ván đã đóng thuyền nên anh ta mới không ngại ngần gì nữa.

Đêm tân hôn đầy nhục nhã ê chề, tôi phải phục vụ chồng như một ả gái làm tiền, chẳng những thế còn bị anh ta đánh. Nếu không nghe theo, anh ta sẽ đánh mạnh hơn.

Mãi gần sáng Khoa mới buông tha cho tôi. Sáng ra tôi đòi ly hôn thì bị anh ta đánh thêm một trận nữa, dọa dẫm sẽ không thể cho tôi yên nếu dám bỏ anh ta. Tôi đau đớn quá, liệu đây có phải là cái giá tôi phải trả khi đã lừa chồng cũ hay không?

Đêm tân hôn tưởng chồng kinh nghiệm dày dặn nên sẽ được cưng chiều, ai ngờ mới dạo đầu anh đã hét lên thất thanh vì lý do này?

Đêm tân hôn tưởng chồng kinh nghiệm dày dặn nên sẽ được cưng chiều, ai ngờ mới dạo đầu anh đã hét lên thất thanh vì lý do này?

Màn dạo đầu khá ổn thỏa, chồng tôi tỏ ra rất hiểu biết. Ai ngờ đến khi vào khâu chính thì tôi giật nảy mình vì một tiếng hét thảm thiết ngay phía trên mình. Tiếng hét ấy phát ra từ miệng chồng tôi chứ không phải ai khác.

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