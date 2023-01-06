Cắn răng ly hôn chồng trong kì ở cữ, đang thất vọng tột cùng, mẹ chồng thuê hẳn xe ô tô sang rước về trong sự ngỡ ngàng

Tâm sự 06/01/2023 05:55

Phải rồi, sẽ chẳng có ai uất ức như tôi đâu. Ngay khi con còn đỏ hỏn trên tay, tôi đã phải ngậm ngùi rời xa nhà.

Khi tôi nộp đơn xin ly hôn, con trai tôi vẫn còn đỏ hỏn. Lúc ấy bao uất ức, cay đắng mình tôi cam chịu.

Tôi từng có một cuộc hôn nhân thất bại. Chồng cũ của tôi không vũ phu, cũng không ngoại tình. Anh ta khá hiền lành, cũng chính vì sự hiền lành đến mức nhu nhược ấy mà tôi mới khốn khổ với mẹ chồng cũ.

Nếu như những người đàn ông khác, khi mẹ và vợ có mâu thuẫn thì người chồng phải đứng ra để giải quyết. Đằng này chồng cũ của tôi lúc nào cũng đứng ngoài mọi cuộc chiến. Trong khi mẹ của anh ta lại là một người phụ nữ chẳng vừa.

Tôi mang bầu trước khi cưới, vì lẽ đó mà mẹ chồng cũ luôn nghi ngờ tôi gài bẫy con trai mình. Hết bóng gió, bà ấy lại xỉa xói rồi nói thẳng mặt. Khi tôi sinh con ra, mẹ chồng cũ phán đứa bé không giống bên nội nên kéo cả nhà về. Lúc tôi xuất viện, nhà chồng không một ai đến đón nên nuốt nước mắt về nhà mẹ đẻ ở cữ.

Cắn răng ly hôn chồng trong kì ở cữ, đang thất vọng tột cùng, mẹ chồng thuê hẳn xe ô tô sang rước về trong sự ngỡ ngàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suốt thời gian tôi ở cữ, chồng cũ và bố mẹ anh ta không một ai đến thăm. Tôi quá thất vọng nên đã gửi đơn ly hôn đơn phương lên tòa án. Nhiều người thấy tôi làm vậy cũng thắc mắc, rằng tại sao tôi không xét nghiệm ADN để thanh minh cho mình. Nhưng tôi nghĩ điều đó không cần thiết. Khi họ đã ghét bỏ, cho dù tôi có xét nghiệm ADN thì họ cũng sẽ nghĩ là tôi làm giả mà thôi.

Dĩ nhiên, chồng cũ của tôi quá hèn để có thể bảo vệ vợ con. Anh ta chấp nhận ly hôn, mặc dù luôn miệng nói vẫn còn yêu tôi. Sau khi ly hôn, anh ta còn không thèm bén mảng đến thăm mẹ con tôi.

Dù nhiều lúc nghĩ thương con nhưng tôi vẫn dặn lòng, chỉ cần mẹ con tôi khỏe mạnh, bình an là được. Mấy ngày trước, tôi nghe tin sét đánh ngang tai, chồng cũ của tôi đã qua đời vì một vụ tai nạn giao thông. Thật lòng mà nói, tôi vẫn còn tình cảm với anh ta, biết anh bị như vậy, tôi đã đến để đội tang mấy ngày ấy.

Trước khi đi, tôi đinh ninh là cả gia đình đó sẽ không đồng ý cho mình đội tang. Nhưng mẹ chồng cũ của tôi lại tỏ ra thân thiết, thậm chí bà ấy còn sốt sắng khi thấy tôi không ăn uống gì. Lo xong việc của chồng cũ, tôi trở về nhà mẹ đẻ để ở.

Cắn răng ly hôn chồng trong kì ở cữ, đang thất vọng tột cùng, mẹ chồng thuê hẳn xe ô tô sang rước về trong sự ngỡ ngàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sáng nay đi làm về, tôi thấy chiếc xe ô tô sang trọng đỗ ở trước cửa nhà. Vừa mới bước chân vào đã nghe giọng mẹ chồng cũ sang sảng. Bà ấy mua cho con trai tôi rất nhiều đồ chơi. Lúc tôi vào nhà, thấy mẹ chồng cũ đang bế cháu và cưng nựng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi đưa con cho bà ngoại, tôi mời mẹ chồng cũ ra phòng khách nói chuyện. Đối diện với tôi, mẹ chồng cũ mới ấp úng nói muốn đưa mẹ con tôi về để tiện chăm sóc. Bà ấy bảo giờ chỉ còn cháu nội, muốn dành hết tất cả những điều tốt đẹp cho cháu.

Tôi lăn tăn quá mọi người ạ. Nói công bằng thì chúng tôi đã là người dưng, nhưng tôi vừa thấy thương con vừa thương hại mẹ chồng cũ. Tôi có nên về không?

Được gả vào gia đình có điều kiện, tôi hãi hùng vì chồng ngoại tình năm lần bảy lượt, trước khi ly hôn, tôi lại nhận được lời đề nghị muốn ngã khụyu

Được gả vào gia đình có điều kiện, tôi hãi hùng vì chồng ngoại tình năm lần bảy lượt, trước khi ly hôn, tôi lại nhận được lời đề nghị muốn ngã khụyu

Tôi quyết định ly hôn bởi sự chịu đựng đã đạt đến mức giới hạn. Ấy vậy mà, trước khi kí đơn chính thức ra tòa, tôi lại nhận về lời đề nghị cay đắng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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