Thỏa thuận phân chia tài sản rồi ly hôn, sau 4 tháng, chồng cũ đập cửa đòi vào nhà, nghe câu anh van xin mà tôi cạn lời

Tâm sự 05/01/2023 18:30

Đến nước này đúng là tôi không thể níu kéo thêm. Vậy là chúng tôi kí đơn ly hôn, thỏa thuận phân chia nhà cửa rồi đường ai nấy đi.

Chồng nhất quyết bắt tôi ký vào đơn ly hôn để được tự do đến với người tình, vậy mà vài tháng sau đó anh ta đã xin tôi cho cơ hội được sửa sai và làm lại từ đầu.

Kết hôn được 3 năm thì tôi phát hiện chồng ngoại tình. Ngày biết chuyện, dù rất giận và đau khổ nhưng tôi cố gắng bình tĩnh để tìm hiểu mọi chuyện, đồng thời nhờ bố mẹ anh can thiệp. Nhưng chồng tôi lại bỏ ngoài tai những lời răn đe, khuyên nhủ của mọi người. Thậm chí anh còn đề nghị tôi ly hôn, trả tự do để anh đến với cô gái kia.

Quá mệt mỏi, tôi đành chấp nhận ly hôn với điều kiện: "Anh hãy sang tên ngôi nhà này và mọi tài sản đang có cho em. Đừng bao giờ anh gặp con nếu vẫn tiếp tục mối quan hệ với cô gái kia". Chồng tôi đồng ý và nhanh chóng dọn đồ sang ở với nhân tình, trước khi ra khỏi nhà anh còn quay sang nhìn con rồi hứa sẽ bù đắp tình cảm cho nó sau.

Thỏa thuận phân chia tài sản rồi ly hôn, sau 4 tháng, chồng cũ đập cửa đòi vào nhà, nghe câu anh van xin mà tôi cạn lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Những tưởng sau khi sống với người tình thì chồng tôi sẽ sống vui vẻ, thoải mái. Ai ngờ 4 tháng sau đó, một buổi tối khi hai mẹ con vừa ăn cơm xong thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa tôi ngạc nhiên khi thấy chồng cũ của mình trong bộ dạng say khướt, quần áo xộc xệch xách theo chiếc va ly. Tôi định đóng cửa lại thì anh ta đã nài nỉ xin tôi cho vào nhà nói chuyện.

Nhìn thấy con, chồng cũ của tôi đã ôm chầm lấy nó khóc và liên tục nói xin lỗi. Ngồi một lúc anh ta kể với tôi tình cảnh của mình. Khi về sống với nhau một thời gian thì anh phát hiện cô gái kia không hoàn hảo như mình nghĩ. Ra ngoài thì xinh đẹp, kiều diễm là thế vậy mà về nhà giầy, dép, quần áo, túi xách vứt mỗi nơi một thứ. Quần áo thay ra chồng đống cả tuần không giặt, nhà cửa không dọn. Kể từ khi về sống chung cô ta chưa từng tự tay nấu một bữa cơm nào.

Thỏa thuận phân chia tài sản rồi ly hôn, sau 4 tháng, chồng cũ đập cửa đòi vào nhà, nghe câu anh van xin mà tôi cạn lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng điều tồi tệ đâu chỉ có vậy, cô kia còn có mối quan hệ với người đàn ông khác nữa. Khi biết chuyện hai người họ đã cãi nhau, chính cô ta đã đuổi anh ra khỏi nhà. Giờ thì anh chẳng có nơi nào để về nữa.

Chồng cũ của tôi nói: "Những lúc mệt mỏi tôi lại nhớ về em. Trước đây, mỗi lần đi làm về anh chỉ biết ngồi vào mâm cơm chờ sẵn, nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng, quần áo được là lượt phẳng phiu. Anh đúng là người chồng chẳng ra gì nên đã đánh mất em".

Nói rồi, chồng cũ của tôi quỳ sụp dưới chân xin tha thứ và muốn tôi cho cơ hội để quay về làm lại từ đầu. Tôi không đồng ý, tôi yêu cầu anh ra khỏi nhà. Tôi không muốn cuộc sống của mình lại xáo trộn một lần nữa.

Từ hôm qua đến giờ bố mẹ chồng tôi liên tục gọi điện nói chuyện, ông bà muốn tôi cho anh cơ hội sửa sai. Thực sự lúc này tôi không biết mình nên quyết định sao nữa, liệu tôi có nên vì con mà tha thứ cho người chồng tệ bạc kia không?

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