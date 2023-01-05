Chị gái vừa mất chưa đầy 100 ngày, cả nhà tôi kinh hãi chứng kiến điều anh rể làm, gục ngã trước sự thật giấu kín bên bàn thờ con

Thế rồi, chẳng may tai nạn ập đến, chị tôi không qua khỏi để lại đứa con hai tuổi. Vậy mà, chưa đầy 100 ngày, chúng tôi đã phát hiện điều này.

Anh rể bạn thật khác anh rể tôi. Cùng là đàn ông nhưng anh rể tôi đã khiến tôi mất lòng tin vào tình yêu, tình cảm gia đình, vợ chồng. Bạn biết không, chị tôi cũng mới mất được nửa năm nay. Mẹ tôi vẫn còn khóc mỗi khi nhìn lên ảnh thờ của chị. Ấy vậy mà anh rể tôi lại nhẫn tâm làm điều khiến cả hai gia đình đều căm phẫn, giận dữ. Trước đây chị tôi là một người con gái rất xinh đẹp, lại có công việc ổn định. Nhà tôi cũng khá giả. Vì thế đàn ông theo đuổi chị rất đông. Vậy mà chị tôi lại kiên quyết yêu và lấy anh rể tôi làm chồng. Anh ấy theo đuổi tán tỉnh chị nhiều nhất. Anh ấy đi làm về là tới nhà tôi ở ăn cơm, trò chuyện với bố mẹ tôi. Nhà tôi có việc gì, anh ấy đều đến nhà phụ giúp mà không nề hà điều gì. Bố mẹ tôi dần dần thương anh ấy như con cái trong nhà.

Họ cưới nhau được 3 năm và có một đứa con 2 tuổi. Anh rể tôi lúc nào cũng nói thương yêu chị tôi cả. Chị tôi cũng hay khoe có được một người chồng tốt. Thế mà khi chị đang bầu đứa bé thứ hai thì phát hiện ra anh rể tôi có nhân tình bên ngoài. Quá sốc, chị tôi đi đường không cẩn thận nên bị tai nạn qua đời. Ảnh minh họa: Internet Anh rể tôi khóc lóc suốt mấy ngày làm tang khiến ai cũng bùi ngùi thay. Thế nhưng khi vợ mất mới hơn 2 tháng thì anh ấy đã dẫn người đàn bà kia về nhà sống chung. Tôi qua nhà anh chị lấy đồ, thấy người đàn bà ấy nằm trên giường ngủ của chị tôi. Tôi giận dữ đuổi chị ta ra khỏi nhà thì anh rể tôi can ngăn.

Quá bức xúc, tôi gọi bố mẹ anh tới. Trong cuộc họp mặt gia đình hai bên, bố mẹ khuyên can thế nào thì anh rể cũng không chịu đuổi người đàn bà kia đi. Anh ấy còn nói chị tôi mất rồi không có nghĩa anh phải sống cô đơn một mình cả đời. Tôi bực bội bảo sẽ đem ảnh chị tôi về thờ nếu anh ấy cứ kiên quyết như thế. Nào ngờ anh ấy gật đầu đồng ý ngay. Cái gật đầu ấy khiến tôi cảm thấy bao nhiêu tình cảm anh ấy dành cho chị tôi chỉ là gian dối. Bố mẹ anh rể tôi giận dữ đòi từ con vì không chấp nhận được con mình làm điều xằng bậy. Giờ bố mẹ tôi đã đưa chị về nhà thờ. Mẹ tôi cứ khóc suốt vì thương con thương cháu. Tôi cũng không cam tâm khi thấy căn nhà của chị tôi ở nay lại có một người đàn bà khác đến ở. Phải làm sao để chia đôi căn nhà hoặc lấy lại một số tiền mà nuôi con chị đây? Anh rể tôi không chu cấp cũng không hỏi han đến con nữa rồi.

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