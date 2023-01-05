Đến nhà chị gái thăm cháu, vô tình chứng kiến cảnh tượng đầy nghiệt ngã, tôi nổi điên cho anh rể cái tát trời giáng rồi tức tối bỏ đi

Tâm sự 05/01/2023 14:40

Vâng, chính xác là như vậy mọi người ạ. Anh rể ngoại tình công khai và không ngờ lời nói của chị ấy còn gây sốc hơn về mối quan hệ bấy lâu.

Tôi và chị gái thân thiết từ nhỏ, hai chị em rất yêu thương nhau. Chị là người hiền lành, biết nhường nhịn và luôn chăm lo cho những người xung quanh. Hồi bé, khi bố mẹ mua quà, chị đều cho tôi chọn trước hoặc để tôi nhận phần hơn, càng lớn tôi càng hiểu được tình cảm của chị dành cho mình. Tôi luôn tâm niệm sau này khi lớn lên đi làm, lấy vợ, kiếm nhiều tiền sẽ bù đắp cho chị.

Khi tôi học đại học cũng là lúc chị lập gia đình. Anh rể và chị học cùng với nhau thời đại học. Khoảng thời gian đó, hai người cũng đã yêu nhau. Anh là người đẹp trai, cao ráo và rất khéo léo trong cách cư xử, khác hẳn với chị, tuy ít nói nhưng sống tình cảm, sâu sắc.

Đến nhà chị gái thăm cháu, vô tình chứng kiến cảnh tượng đầy nghiệt ngã, tôi nổi điên cho anh rể cái tát trời giáng rồi tức tối bỏ đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi ít tiếp xúc với anh nhưng theo cảm nhận riêng, tôi thấy chị gái mình yêu anh nhiều hơn. Ngoài ra, tôi cũng tìm hiểu quá khứ của anh có yêu một người con gái, người này học cùng lớp đại học nhưng sau đó đi du học thì anh rể mới quay sang tán tỉnh chị gái tôi. Điều này khiến tôi không an tâm chút nào và cũng cảnh báo qua với chị gái nhưng chị nói đã biết chuyện, đó chỉ là quá khứ.

Trước khi chị đi lấy chồng, tôi tâm sự với chị rằng: "Chị suy nghĩ cho kĩ, cưới xin là chuyện cả đời nên đừng vội vàng. Tìm hiểu thêm một thời gian nữa rồi hãy quyết định". Thực ra tôi muốn chị nhìn nhận lại tình cảm và còn nhiều cơ hội khác tốt hơn. Bố mẹ cũng nhắm cho chị con trai hàng xóm gần nhà công việc ổn định nhưng chị nhất định không chịu. Sau tất cả, chị vẫn một lòng cưới anh rể.

Hôm đám cưới, tôi cũng uống khá nhiều, lúc ngồi cùng mâm tôi nói chuyện với anh rể: "Nếu một ngày nào đó anh đối xử tệ với chị gái em, em nhất định sẽ không tha thứ cho anh". Anh rể phản bác: "Em còn trẻ làm sao hiểu được sự đời, đầu óc toàn nghĩ lung tung thôi".

Đến nhà chị gái thăm cháu, vô tình chứng kiến cảnh tượng đầy nghiệt ngã, tôi nổi điên cho anh rể cái tát trời giáng rồi tức tối bỏ đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây một thời gian, tôi nghe nói bạn gái cũ của anh rể đi du học cưới một người nước ngoài nhưng sống không hạnh phúc nên đã ly hôn, cô ấy giờ về nước, làm gần nơi anh rể. Tôi bỗng thấy bất an cho chị gái mình.

Tôi để ý, anh rể không có hành động nào bất thường nhưng gần đây, khi chị gái về nhà tôi chơi, đưa bố mẹ đi đây đi đó nhưng anh rể không hề xuất hiện. Hỏi lý do thì chị cứ nói anh bận công việc và có hôm chị ngủ lại nhà bố mẹ.

Một lần, tôi đi làm về thì chạy qua nhà chị gái để thăm chị. Tôi bấm chuông thì anh rể ra mở cửa chứ không phải chị gái mình, nhìn vào bên trong, tôi thấy một người con gái đang ngồi ở ghế. Nhìn qua là tôi biết ngay bạn gái cũ của anh. Tôi tức điên tát anh một cái trời giáng.

Quả nhiên, linh tính mách bảo tôi có điều không hay xảy ra với chị. Làm gì có chuyện anh rể và người yêu cũ chỉ trò chuyện đơn giản, chỉ có thể là ngoại tình mà thôi. Tôi nghĩ còn ấm ức hơn là anh mang cả cô gái ấy về nhà, không hề tôn trọng chị tôi.

Về đến nhà, tôi kể chuyện với bố mẹ, rồi gọi chị gái đến nói chuyện. Cả nhà khuyên chị nên ly hôn sớm, từ bỏ người đàn ông đó rồi về nhà. Nhưng chị gái vẫn cố chấp, chị bảo đã biết mọi thứ nhưng việc ai nấy làm, cứ sống như thế cho con cái có bố. Tôi đang không biết phải làm thế nào để chị bỏ anh rể thật nhanh, hãy cho tôi lời khuyên?

Sau bao năm từ mặt con gái vì kén rể, ngày chị nằm liệt giường, nhìn cách anh rể chăm sóc mà mẹ tôi đau đớn, ân hận

Sau bao năm từ mặt con gái vì kén rể, ngày chị nằm liệt giường, nhìn cách anh rể chăm sóc mà mẹ tôi đau đớn, ân hận

Ngày gặp lại, mẹ tôi đã phần nào tha thứ cho con nhưng cũng vào lúc này, hoàn cảnh chị gái đã trở nên vô cùng bi thảm.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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