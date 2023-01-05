Sau bao năm từ mặt con gái vì kén rể, ngày chị nằm liệt giường, nhìn cách anh rể chăm sóc mà mẹ tôi đau đớn, ân hận

Tâm sự 05/01/2023 14:32

Ngày gặp lại, mẹ tôi đã phần nào tha thứ cho con nhưng cũng vào lúc này, hoàn cảnh chị gái đã trở nên vô cùng bi thảm.

Thời con gái, chị tôi rất xinh và hiền thục, có nhiều người đàn ông giàu có theo đuổi. Thế nhưng chị không yêu mà lại một mực đòi lấy anh Hải, người cùng khu phố với gia đình tôi.

Do điều kiện gia đình khó khăn nên anh Hải chỉ học hết cấp 3 và đi làm. Lương mỗi tháng của anh ấy kiếm được chỉ bằng nửa số tiền của chị tôi. Không muốn tương lai của chị tôi khổ sở, thế nên bố mẹ tôi nhất quyết không cho hai anh chị đến với nhau.

Lúc bố mẹ tôi tìm cho chị một mối tốt và bắt cưới thì anh chị dẫn nhau bỏ đi biệt tích. Ngay sau đó bố tôi qua nhà anh Hải để hỏi về tung tích của chị tôi. Nhưng gia đình bác ấy cũng rất bất ngờ và hoàn toàn không có một chút thông tin nào về anh chị.

Những ngày tháng sau đó, bố mẹ rất buồn mỗi khi nhắc đến chị tôi. Bố bảo giá ngày đó cứ để anh chị cưới nhau thì bây giờ đã có con cháu ở bên cạnh rồi. Còn mẹ mỗi khi nhớ chị tôi thì lại cầm tấm hình lên nhìn và hai mắt đỏ hoe.

Sau bao năm từ mặt con gái vì kén rể, ngày chị nằm liệt giường, nhìn cách anh rể chăm sóc mà mẹ tôi đau đớn, ân hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau 7 năm bỏ đi biệt tích, tuần vừa rồi, bố anh Hải qua nói là anh ấy đã gọi điện về và báo tin chị tôi đang bị bệnh. Ngay sau đó bố tôi đã gọi điện lại cho anh chị.

Sau khi biết được địa chỉ của anh chị, mẹ muốn đến thăm tình hình gia đình chị tôi. Ngày hôm qua, tôi và mẹ đã đến chơi nhà anh chị. Tôi và mẹ đã bật khóc khi nhìn thấy chị tôi. Chị nằm trên giường, người gầy xanh xao. Tại sao chị lại rơi vào hoàn cảnh này?

Chị bảo 2 năm trước, trong một lần đi làm về, chị bị tai nạn và bây giờ trở thành tàn phế, không thể làm gì được. Từ đó đến nay sống dựa vào sự chăm sóc của chồng con.

Nhìn anh rể xoa bóp, rồi bón cơm rất thành thục cho chị gái tôi mà mẹ đã khóc và trách bản thân: "Giá ngày đó bố mẹ không ngăn cản các con đến với nhau thì đâu phải rơi vào tình cảnh khó khăn đủ bề như ngày hôm nay".

Anh rể rộng lượng nói là chỉ cần được ở bên chị tôi là đủ, còn khó khăn bao nhiêu anh ấy cũng chịu được. Anh bảo sẽ chăm sóc chị tôi cả đời này, không bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay.

Đúng là lúc chị tôi bị bệnh tật mới biết được con người của anh rể tốt đến nhường nào. Bố mẹ tôi muốn anh chị chuyển về nhà sống để chăm sóc đỡ đần nhưng anh rể không muốn. Tuy bây giờ anh vẫn lo cho chị tôi nhưng nhà tôi sợ sau một thời gian nữa anh sẽ mệt mỏi và lúc đó chị tôi trở thành gánh nặng lớn. Chúng tôi có nên cố gắng thuyết phục 2 anh chị chuyển về nhà sống cùng không?

 

Ly hôn chồng đại gia, mẹ tôi đến tát chị cháy má nhưng đến khi đưa bà đọc tờ giấy nhàu nhĩ, sự thật khiến bà đỏ bừng mặt

Ly hôn chồng đại gia, mẹ tôi đến tát chị cháy má nhưng đến khi đưa bà đọc tờ giấy nhàu nhĩ, sự thật khiến bà đỏ bừng mặt

Vì quá tâm đắc vì chàng rể quý, mẹ liên tục hỏi han, và lí do vì sao con lại bỏ về giữa đêm thế này. Biết chuyện bà đầy bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích