Do điều kiện gia đình khó khăn nên anh Hải chỉ học hết cấp 3 và đi làm. Lương mỗi tháng của anh ấy kiếm được chỉ bằng nửa số tiền của chị tôi. Không muốn tương lai của chị tôi khổ sở, thế nên bố mẹ tôi nhất quyết không cho hai anh chị đến với nhau.

Thời con gái, chị tôi rất xinh và hiền thục, có nhiều người đàn ông giàu có theo đuổi. Thế nhưng chị không yêu mà lại một mực đòi lấy anh Hải, người cùng khu phố với gia đình tôi.

Những ngày tháng sau đó, bố mẹ rất buồn mỗi khi nhắc đến chị tôi. Bố bảo giá ngày đó cứ để anh chị cưới nhau thì bây giờ đã có con cháu ở bên cạnh rồi. Còn mẹ mỗi khi nhớ chị tôi thì lại cầm tấm hình lên nhìn và hai mắt đỏ hoe.

Lúc bố mẹ tôi tìm cho chị một mối tốt và bắt cưới thì anh chị dẫn nhau bỏ đi biệt tích. Ngay sau đó bố tôi qua nhà anh Hải để hỏi về tung tích của chị tôi. Nhưng gia đình bác ấy cũng rất bất ngờ và hoàn toàn không có một chút thông tin nào về anh chị.

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Sau 7 năm bỏ đi biệt tích, tuần vừa rồi, bố anh Hải qua nói là anh ấy đã gọi điện về và báo tin chị tôi đang bị bệnh. Ngay sau đó bố tôi đã gọi điện lại cho anh chị.

Sau khi biết được địa chỉ của anh chị, mẹ muốn đến thăm tình hình gia đình chị tôi. Ngày hôm qua, tôi và mẹ đã đến chơi nhà anh chị. Tôi và mẹ đã bật khóc khi nhìn thấy chị tôi. Chị nằm trên giường, người gầy xanh xao. Tại sao chị lại rơi vào hoàn cảnh này?

Chị bảo 2 năm trước, trong một lần đi làm về, chị bị tai nạn và bây giờ trở thành tàn phế, không thể làm gì được. Từ đó đến nay sống dựa vào sự chăm sóc của chồng con.

Nhìn anh rể xoa bóp, rồi bón cơm rất thành thục cho chị gái tôi mà mẹ đã khóc và trách bản thân: "Giá ngày đó bố mẹ không ngăn cản các con đến với nhau thì đâu phải rơi vào tình cảnh khó khăn đủ bề như ngày hôm nay".

Anh rể rộng lượng nói là chỉ cần được ở bên chị tôi là đủ, còn khó khăn bao nhiêu anh ấy cũng chịu được. Anh bảo sẽ chăm sóc chị tôi cả đời này, không bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay.

Đúng là lúc chị tôi bị bệnh tật mới biết được con người của anh rể tốt đến nhường nào. Bố mẹ tôi muốn anh chị chuyển về nhà sống để chăm sóc đỡ đần nhưng anh rể không muốn. Tuy bây giờ anh vẫn lo cho chị tôi nhưng nhà tôi sợ sau một thời gian nữa anh sẽ mệt mỏi và lúc đó chị tôi trở thành gánh nặng lớn. Chúng tôi có nên cố gắng thuyết phục 2 anh chị chuyển về nhà sống cùng không?