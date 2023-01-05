Tôi còn đặc biệt ghen tị với chị trong khoản được chồng chiều. Anh rể tâm lý cực kỳ, biết vợ hay bị lạnh chân nên tối nào cũng đun nước gừng nóng rồi bưng vào tận phòng cho chị ngâm chân trước khi đi ngủ. Đều đặn từ khi cưới, không sót ngày, trừ phi anh có việc phải vắng nhà. Nghe chị kể mà tôi xuýt xoa ngưỡng mộ lẫn ghen tị đến đỏ cả mắt.

Tôi với chị chồng khá thân nhau, có gì cũng hay tâm sự. Chị lấy chồng cách nhà 7 cây số nên cũng về bên này chơi luôn ấy. Vợ chồng chị có 1 con trai đầu lòng rồi, cuộc sống êm ấm lắm.

Ngờ đâu vừa tới cửa phòng bệnh thì tôi nghe được tiếng ồn ào bên trong, là giọng của chị chồng tôi. Chị đang mắng mỏ, trách móc ai đó, còn vừa khóc vừa nói. Vợ chồng tôi hốt hoảng đẩy cửa vào, thấy trong phòng chỉ có anh chị với 1 người phụ nữ trẻ lạ mặt.

Tuần trước anh rể bị tai nạn, hôn mê không biết gì, phải đưa ngay vào phòng cấp cứu. Cũng may sau đó mọi chuyện ổn thỏa cả. Hôm sau nghe tin anh đã tỉnh nên tôi và chồng liền mua hoa quả, bánh trái vào thăm.

Ảnh minh họa: Internet

Chị chồng liền túm lấy chúng tôi kể tội anh rể. Không ngờ người phụ nữ đứng bên kia lại là "phòng nhì" của anh! Họ còn có con với nhau, đứa bé kém thằng cháu chúng tôi có 2 tuổi thôi!

Thời điểm anh rể bị tai nạn, trước lúc ngất đi còn chút tỉnh táo anh đã gọi cho cô ta đưa con đến gặp mặt lần cuối, vì anh sợ bản thân không qua khỏi. Thế là lúc chị chồng đang lo đến quặn lòng chờ ở cửa phòng cấp cứu thì sững sờ thấy một người phụ nữ lạ mang theo đứa trẻ đến nói rõ thân phận. Chị sốc muốn ngất đi nhưng lúc đó anh rể còn chưa rõ sống chết, cũng đành nén lòng lại.

Hôm nay cô nàng lại đến, bởi lộ diện rồi thì còn ngại ngần gì nữa. Anh rể đã tỉnh táo hơn, chị chồng chẳng nhịn nổi nữa, vừa mắng vừa khóc 2 người kia ngay trong phòng bệnh. Anh rể liên tục xin lỗi, giải thích rằng chỉ vì nhỡ 1 đêm với cô nàng kia mà có con, thành ra cứ phải dây dưa mãi. Chứ thật lòng anh chỉ luôn yêu một mình chị.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc ra về, trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng mãi câu nói của anh rể: "Em xem những gì anh đã làm cho em thì đủ hiểu anh yêu em thế nào còn gì". Đúng thật, ngày nào anh cũng kiên nhẫn và tỉ mỉ bưng nước gừng cho chị ngâm chân - một hành động chẳng phải người đàn ông nào cũng làm được. Nhưng tại sao anh vẫn có tình một đêm với người khác, thậm chí dẫn đến có con? Thật sự lòng dạ đàn ông chẳng biết đâu mà lần chị em nhỉ!