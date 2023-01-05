Ngày nào anh rể cũng nâng niu mang nước cho vợ ngâm chân, nào ngờ đến ngày anh gặp nạn, sự ghen tỵ đỏ mắt bấy lâu nay tan biến vì điều không ai dám tin

Tâm sự 05/01/2023 12:04

Vậy đó, có chăng sự tâm lý chỉ người trong cuộc mới hiểu. Giờ đây, nhìn cảnh chị dâu tim vụn nát mà tôi đau lòng lây.

Tôi với chị chồng khá thân nhau, có gì cũng hay tâm sự. Chị lấy chồng cách nhà 7 cây số nên cũng về bên này chơi luôn ấy. Vợ chồng chị có 1 con trai đầu lòng rồi, cuộc sống êm ấm lắm.

Tôi còn đặc biệt ghen tị với chị trong khoản được chồng chiều. Anh rể tâm lý cực kỳ, biết vợ hay bị lạnh chân nên tối nào cũng đun nước gừng nóng rồi bưng vào tận phòng cho chị ngâm chân trước khi đi ngủ. Đều đặn từ khi cưới, không sót ngày, trừ phi anh có việc phải vắng nhà. Nghe chị kể mà tôi xuýt xoa ngưỡng mộ lẫn ghen tị đến đỏ cả mắt.

Tuần trước anh rể bị tai nạn, hôn mê không biết gì, phải đưa ngay vào phòng cấp cứu. Cũng may sau đó mọi chuyện ổn thỏa cả. Hôm sau nghe tin anh đã tỉnh nên tôi và chồng liền mua hoa quả, bánh trái vào thăm.

Ngờ đâu vừa tới cửa phòng bệnh thì tôi nghe được tiếng ồn ào bên trong, là giọng của chị chồng tôi. Chị đang mắng mỏ, trách móc ai đó, còn vừa khóc vừa nói. Vợ chồng tôi hốt hoảng đẩy cửa vào, thấy trong phòng chỉ có anh chị với 1 người phụ nữ trẻ lạ mặt.

Ngày nào anh rể cũng nâng niu mang nước cho vợ ngâm chân, nào ngờ đến ngày anh gặp nạn, sự ghen tỵ đỏ mắt bấy lâu nay tan biến vì điều không ai dám tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị chồng liền túm lấy chúng tôi kể tội anh rể. Không ngờ người phụ nữ đứng bên kia lại là "phòng nhì" của anh! Họ còn có con với nhau, đứa bé kém thằng cháu chúng tôi có 2 tuổi thôi!

Thời điểm anh rể bị tai nạn, trước lúc ngất đi còn chút tỉnh táo anh đã gọi cho cô ta đưa con đến gặp mặt lần cuối, vì anh sợ bản thân không qua khỏi. Thế là lúc chị chồng đang lo đến quặn lòng chờ ở cửa phòng cấp cứu thì sững sờ thấy một người phụ nữ lạ mang theo đứa trẻ đến nói rõ thân phận. Chị sốc muốn ngất đi nhưng lúc đó anh rể còn chưa rõ sống chết, cũng đành nén lòng lại.

Hôm nay cô nàng lại đến, bởi lộ diện rồi thì còn ngại ngần gì nữa. Anh rể đã tỉnh táo hơn, chị chồng chẳng nhịn nổi nữa, vừa mắng vừa khóc 2 người kia ngay trong phòng bệnh. Anh rể liên tục xin lỗi, giải thích rằng chỉ vì nhỡ 1 đêm với cô nàng kia mà có con, thành ra cứ phải dây dưa mãi. Chứ thật lòng anh chỉ luôn yêu một mình chị.

Ngày nào anh rể cũng nâng niu mang nước cho vợ ngâm chân, nào ngờ đến ngày anh gặp nạn, sự ghen tỵ đỏ mắt bấy lâu nay tan biến vì điều không ai dám tin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc ra về, trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng mãi câu nói của anh rể: "Em xem những gì anh đã làm cho em thì đủ hiểu anh yêu em thế nào còn gì". Đúng thật, ngày nào anh cũng kiên nhẫn và tỉ mỉ bưng nước gừng cho chị ngâm chân - một hành động chẳng phải người đàn ông nào cũng làm được. Nhưng tại sao anh vẫn có tình một đêm với người khác, thậm chí dẫn đến có con? Thật sự lòng dạ đàn ông chẳng biết đâu mà lần chị em nhỉ!

Sinh xong 3 đứa con, ông nội chẳng quan tâm, đoái hoài, đến lúc tôi bệnh nặng, nghe lời đề nghị của ông mà không tưởng

Sinh xong 3 đứa con, ông nội chẳng quan tâm, đoái hoài, đến lúc tôi bệnh nặng, nghe lời đề nghị của ông mà không tưởng

Đến lúc này, sự cố gắng của tôi hình như đã vô ích, tôi gần như rơi vào bế tắc cho đến đúng ngày trở bệnh thì nghe điều ông nói.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 34 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 49 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích