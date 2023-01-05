Chị dâu nằng nặc ly hôn dù mang bầu 8 tháng, biết lý do bố mẹ chồng cho chị ấy thêm 1 tỷ trước sự ngỡ ngàng

Tâm sự 05/01/2023 06:32

Có vẻ như mọi sự uất ức chị sẽ 'xả' ra trong hôm nay, sự tình khiến ai cũng ngạc nhiên, càng không ngờ bố mẹ làm điều này.

 

Chị dâu tôi hiền lắm, hiền như đất. Ai nói gì thì nói, làm gì thì làm, chị cứ đi làm về là chui vào bếp với cô giúp việc. Đến mức người khó tính như mẹ tôi mà còn phải tặc lưỡi bảo cưới đúng con dâu là đủ hiểu.

Nhưng hình như chị ấy hiền quá nên anh tôi lên mặt, hay ăn h.iếp vợ. Những lúc vợ chồng cãi cọ, chị dâu chẳng nói được câu nào, cứ ngồi khóc. Mẹ tôi thương quá, lại mắng con trai một trận.

Nhà tôi giàu có, còn nhà chị dâu rất nghèo. Hồi cưới, mẹ tôi cũng giận con trai lắm vì anh không nghe lời bà, tìm người môn đăng hộ đối. Nhưng anh tôi bảo nếu không cưới chị thì không cưới ai cả, sống độc thân cả đời. Thế là bố mẹ tôi phải chiều theo ý con trai. Vậy mà về sống chung, mẹ tôi lại thương con dâu còn hơn thương con trai. Tháng nào, mẹ tôi cũng gửi quà biếu thông gia. Bố mẹ chị dâu cũng hiền như chị, chỉ cặm cụi làm ăn chứ không nhiều chuyện, không ganh đua với người khác.

Hiện tại, chị dâu tôi đang mang bầu 8 tháng. Anh tôi cũng thương vợ lắm, tối nào cũng tự mình pha sữa bầu cho vợ uống. Thế mà chị dâu đột ngột đòi ly hôn.

Chị dâu nằng nặc ly hôn dù mang bầu 8 tháng, biết lý do bố mẹ chồng cho chị ấy thêm 1 tỷ trước sự ngỡ ngàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ tôi bất ngờ quá, hỏi lý do. Chị dâu uất ức nói trong nước mắt. Thì ra anh tôi về nhà vợ chơi nhưng lần nào cũng mang giày vào nhà. Chị dâu nhắc mãi không được. Hôm qua, mẹ vợ thấy chướng mắt quá nên nhắc con rể bỏ giày ở ngoài hiên rồi mới được vào nhà. Chỉ thế thôi mà anh tôi “làm trời làm đất”, chê bai nhà vợ nghèo, nhà bẩn, đi vào sợ bẩn chân.

Bố mẹ vợ giận lắm nhưng vì hiền lành nên cũng chẳng nói năng gì được. Sau đó, chị dâu thấy bố mẹ mình khóc, họ nói nhục nhã vì bị con rể coi thường. Chị dâu bảo chồng vào xin lỗi bố mẹ nhưng anh tôi lại tự ý bỏ về thẳng.

Chị dâu tôi bảo thà ly hôn chứ không chấp nhận chuyện bố mẹ bị chính chồng mình sỉ nhục. Bố tôi nghe xong, giận đến mức phang thẳng cốc trà đang cầm trên tay vào người anh tôi. Cũng may anh ấy tránh được. Còn mẹ tôi, bà vào mở két sắt, lấy ra 2 cuốn sổ tiết kiệm (mỗi cuốn 500 triệu) đặt trên bàn rồi nói cho chị dâu tôi đem về xây nhà mới.

Hành động của bố mẹ tôi khiến chị dâu ngỡ ngàng. Chị ấy không ngờ bố mẹ chồng lại ứng xử như thế. Và chị ấy lại tiếp tục khóc như mưa nhưng vẫn không nhận tiền mà đòi về nhà mẹ đẻ ở. Giờ anh trai tôi thành tội đồ trong mắt cả nhà. Phải làm sao để giúp đỡ hai người họ hàn gắn với nhau đây?

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