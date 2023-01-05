Cô ấy từng rất hào hứng mỗi khi Toàn thể hiện cử chỉ thân mật, nhưng về sau cô ấy lại làm ra vẻ khó chịu khi anh thử điều này. Toàn gần như đã từ bỏ tất cả những cử chỉ ấy sau khi liên tục bị vợ từ chối, thậm chí còn tỏ thái độ khó chịu. Toàn thực sự đau lòng khi vợ không đáp lại bất kỳ sự chủ động nào của mình. Cô ấy cũng không hiểu việc một người đàn ông được yêu cầu “tăng tốc” khi yêu không phải là một động lực thực sự hoặc tăng cường sự tự tin.

Người bắt đầu những cuộc yêu luôn là Toàn. Anh có cảm giác mình phải “cầm lái” 98% thời gian quan hệ. Kể cả những lần vợ anh đồng ý hợp tác, cô ấy cũng chỉ muốn một cuộc vui chóng vánh. Toàn thấy vợ mình vô cùng hấp dẫn và có một cơ thể đáng mơ ước, nhưng mỗi khi sắp “lên đỉnh”, cô ấy thường giục anh kết thúc thật nhanh.

Cô ấy cũng không cho Toàn oral sex trong gần 5 năm. Họ chỉ làm tình trong phòng ngủ vào đêm khuya, theo cách vô cùng nhàm chán. Toàn vẫn yêu vợ, anh thực sự không muốn ly hôn hoặc ngoại tình, nhưng sự thất vọng về đời sống tình dục ngày càng chồng chất khiến anh mệt mỏi. Anh luôn cảm thấy không thỏa mãn về tình dục, mà không biết phải làm gì.

Cô ấy từng rất hào hứng mỗi khi anh thể hiện cử chỉ thân mật, nhưng về sau cô ấy lại làm ra vẻ khó chịu khi anh thử điều này.

Trước đây, khi họ quan hệ, cô ấy luôn đạt và điều đó cực kỳ thú vị. Cô ấy nói rằng cô ấy không mất đi sự hấp dẫn đối với Toàn, và anh chỉ cần không quá tập trung vào những ham muốn của mình. Cô ấy nói rằng họ nên biết ơn sự hòa hợp này và chỉ cần mong chờ lần tiếp theo. Nhưng bây giờ “lần tiếp theo” là thứ quá xa vời. Toàn cảm thấy bứt rứt, khó chịu vì không biết giải quyết điều khó nói này ra sao.

Chuyên gia khuyên anh: “Giao tiếp là chìa khóa để có một cuộc hôn nhân viên mãn. Thỏa mãn đời sống tình dục mà một quyền lợi hiển nhiên, vì vậy anh cần nói chuyện với cô ấy về điều này”.

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Toàn lên diễn đàn, tìm kiếm và nghiên cứu sự thật về tình dục của đàn ông, cách đàn ông cảm thấy được yêu và tại sao đàn ông dường như có ham muốn tình dục mạnh mẽ hơn nhiều so với phụ nữ. Anh có niềm tin rằng mình có thể xoay chuyển tình thế, nhưng sẽ mất một thời gian.

Với vợ Toàn, đời sống tình dục của họ không có quá nhiều ý nghĩa nhưng Toàn tin một ngày nào đó cô ấy sẽ “phát điên” vì anh.

Sau một thời gian nghiên cứu, Toàn phát hiện vợ mình thuộc nhóm phụ nữ hơi khép kín và quá nghiêm túc, tất cả là vì cô ấy xuất thân từ một nền giáo dục quá khắc nghiệt. Cô ấy thậm chí còn không cho Toàn thử nghiệm những tư thế mà cô ấy cho là bất thường. Toàn chưa bao giờ được tận hưởng vợ mình theo cách anh muốn.

Nhưng, điều quan trọng nhất với Toàn không phải việc thỏa mãn mọi mong muốn về đời sống tình dục, mà là mức độ cảm giác gần gũi với nhau.

Bằng sự kiên nhẫn tuyệt vời, cuối cùng ngày ấy cũng đến. Họ hôn nhau vào giữa buổi tối và thật không thể tin được, đó là một buổi tối quá nồng nhiệt, cô ấy đón nhận mọi sự chủ động của Toàn. Anh phát hiện, kiểu hôn say đắm nóng bỏng này diễn ra rất thường xuyên sau đó. Với họ, đó là một cách khác để thể hiện tình dục mà không cần đến phòng ngủ.

Được ở bên một người phụ nữ hiểu cách làm thế nào để hạnh phúc với một người đàn ông nhiều đam mê và cô ấy chấp nhận trước khi nó biến mất, điều đó mới là tuyệt nhất.

Gần đây, Toàn thường xuyên đưa vợ đi chơi, tạo ra nhiều không gian riêng tư – nơi họ không bị ai làm phiền. Đó là thời điểm lý tưởng để anh bày tỏ với cô về cảm giác của mình. Anh cũng cởi mở và chia sẻ về những gì anh đã tìm hiểu. Anh nghĩ cô ấy cũng nên đọc để hiểu rằng anh từng không hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Hơn ai hết, cô ấy nên biết một cặp vợ chồng không có đời sống tình dục sôi nổi thì họ không thể hạnh phúc và không thể cảm nhận được sự kết nối. Thỏa mãn đời sống tình dục là điều cơ bản để cảm thấy được yêu thương. Đó cũng là điều gần gũi nhất với trái tim.

Thỏa mãn đời sống tình dục là điều cơ bản để cảm thấy được yêu thương.

Nhìn lại cả quá trình biến đổi, nếu Toàn không quyết liệt giải quyết vấn đề, nếu vợ Toàn không chịu lắng nghe, thì một ngày nào đó, có lẽ Toàn sẽ không còn yêu vợ nữa. “Đời sống tình dục càng viên mãn, hôn nhân càng tốt đẹp” – thông điệp này được nhắc đến thường xuyên mỗi khi Toàn tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia, từ bạn bè thân thiết hoặc tìm kiếm tài liệu trên các diễn đàn.