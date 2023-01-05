Lấy chồng giàu ‘dát vàng’ đầy người, đêm tân hôn, nghe dứt cuộc nói chuyện, cô dâu bỏ lại nhẫn cưới, vòng kiềng chạy thẳng

Cô và anh quen nhau một cách rất tình cờ tại quán cà phê gần công ty. Anh nhẹ nhàng, ân cần, gia đình lại giàu có khiến cô không khỏi tự tin song mọi sự khác biệt được xóa bỏ sau khi cô về nhà anh ra mắt. Bố mẹ anh rất quý cô, hết lòng ủng hộ cho 2 đứa. Lấy được chồng giàu, đám cưới linh đình, giường cưới dát vàng 200 triệu, cô chẳng ngờ mình phải tháo nhẫn cưới, kiềng vàng rồi bỏ đi ngay đêm tân hôn.

Gặp được người đàn ông nhẹ nhàng quan tâm săn sóc, có thể nắm tay họ về chung một nhà chắc hẳn là ước mơ của hầu hết các chị em. Cô gái trong những dòng tâm sự dưới đây tưởng chừng mình sắp được hưởng niềm hạnh phúc khi về chung một nhà với người đàn ông mình yêu thương, nào ngờ sự thật quá đỗi ngang trai.

Cách đây 6 tháng, em gặp Thành trong một quán cà phê gần công ty. Thấy em ngồi một mình, Thành sang làm quen nói chuyện.

"Cay đắng quá các chị ạ, trên đời không biết có ai khốn khổ như em. Chờ đợi mãi mới tới ngày cưới, đêm tân hôn nghĩ sẽ ngọt ngào, ai ngờ ngã ngửa phát hiện mình bị lừa đau đớn.

Thành nhã nhặn, ăn nói dễ nghe, đặc biệt rất hiểu tâm lý người khác nên chỉ qua vài buổi tiếp xúc em đã có cảm tình. Cứ vậy hai đứa hẹn hò qua lại gần 1 năm thì Thành dẫn em về giới thiệu với gia đình.

Nhà Thành thuộc hàng giàu có, bố mẹ Thành có công ty riêng. Nói chung so về điều kiện kinh tế thì nhà em không thể bì với nhà Thành được nên hôm tới ra mắt, em hơi tự ti. Có điều, cũng giống như Thành, bố mẹ Thành đối xử với em rất niềm nở nhiệt tình, cảm giác họ gần gũi mà quý người lắm.

Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm gặp mặt đó, mẹ Thành thường xuyên gọi điện rủ em tới nhà kể chuyện hoặc có thời gian thì cùng bà đi mua sắm. Bà bảo thích người nhà quê như em, hiền lành, thật thà, tiền bà không thiếu, chỉ cần con dâu ngoan hiểu lễ nghĩa là được. Nghe mẹ Thành nói thế em cũng lấy làm mừng.

Rồi hai bên gia đình gặp nhau bàn chuyện cưới hỏi. Xem được ngày, bên nhà anh ấn định luôn ngày cưới. Bố mẹ 2 bên cùng đồng thuận vun vén nên mọi thủ tục cưới xin đều suôn sẻ. Dù bên nhà em thoải mái không câu nệ thách cưới lễ đen lễ đỏ gì nhưng bên nhà Thành vẫn chuẩn bị chu đáo, ngoài 9 tráp rượu thuốc, hoa quả còn bỏ phong bì 50 triệu.

"Gọi là của ít lòng nhiều để cảm ơn ông bà đã sinh thành, nuôi dưỡng cô con gái xinh xắn ngoan hiền như thế này thì nay tôi mới có được nàng dâu tốt".

Cả họ nhà em ngồi đó nghe mẹ Thành nói ai cũng tấm tắc gật đầu khen gia đình Thành giàu mà hiểu biết. Nói thật, bố mẹ em nghe thông gia nói vậy cũng mát lòng mát dạ. Nhất là phòng cưới, Thành đầu tư kỳ công vô cùng. Toàn bộ chăn ga gối đệm đều là hàng hiệu, giường cưới được mẹ Thành mua hẳn loại dát vàng gần 200 triệu khiến em nhìn mà choáng.

Em nói bà không cần phải bày vẽ tốn kém song mẹ anh cười bảo cả đời cưới 1 lần phải làm cho tươm tất. Hơn nữa, mọi thứ đều nằm trong khả năng kinh tế của gia đình.

Hồi hộp chờ đợi mãi cũng tới ngày cưới. Hôm đó khách khứa nhà Thành cứ nườm nượp ra vào chúc tụng khiến em chỉ đứng chào thôi cũng mệt bở hơi tai. Tới lúc trời sẩm tối, tự nhiên chẳng thấy Thành đâu, gọi điện không nghe máy em mới chạy lên phòng tìm, ngờ đâu vừa tới cửa em đã nghe thấy tiếng 2 mẹ con Thành to nhỏ bên trong:

"Mày liệu mà làm cho tròn vai chú rể hôm nay, đừng để cái nhà này xấu mặt vì mày con ạ. Cưới rồi, đẻ cho bố mẹ đứa cháu còn sau mày muốn yêu ông yêu thằng gì thì tùy. Miễn đừng để thiên hạ nó biết mày bê đê".

Ảnh minh họa: Internet

Em suýt khuỵu ngã ngay tại chỗ mọi người ạ. Thì ra Thành là người đồng tính. Hai mẹ con họ cố tình lừa cưới em về làm bình phong để che mắt thiên hạ chứ thực tình họ chẳng có tình cảm gì với em.

Cay đắng, em đẩy cửa phi vào, bất ngờ thấy em 2 mẹ con Thành khá hoảng. Mẹ Thành van xin em, giải thích nhưng em gạt hết, tháo luôn nhẫn cưới, kiềng vàng nhà Thành trao ném trả lại hết rồi xách vali về. Tiếc rằng em nhận ra sự thật quá muộn…".

Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trên phim hóa ra lại có trong đời thực. Có ai ngờ người đàn ông cô hết lòng yêu hóa ra lại là người đồng tính. Tình cảnh trái ngang này khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao.

"Đúng là ngang trái quá đi mất. Ngày xưa xem phim cứ hay nói sao phim cứ làm quá lên vậy, giờ mới biết tất cả đều lấy chất liệu từ đời thực cả".

"Bình tĩnh em ơi! Đừng nên quyết định bất cứ điều gì vào lúc này".

"Dù là họ có lừa dối mình nhưng thực ra mình thấy họ cũng có lý do riêng. Kết hôn rồi bạn sẽ thấy hôn nhân không màu hồng như mình tưởng đâu. Thế có khi lại hay. Đẻ lấy một đứa con rồi hưởng thụ cuộc sống vật chất đâu phải ý tồi. Gia đình chồng bạn có vẻ cũng là những người cư xử tốt mà".